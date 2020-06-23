#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho

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ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
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المشاركات
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتماما لسلسلة #أجمل الشواطئ حول العالم اليوم ان شاء الله ساضع العدد الثاني الذي سيكون حول شاطئ بايا دو سانشو، البرازيل

لمن اراد الاطلاع على العدد الاول ارفقت الرابط اسفله ✌
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach

كلمحة بسيطة :

أجمل شاطئ في العالم وفقًا لتصويت المسافرين

هو الشاطئ الفائز بلقب أجمل شاطئ في العالم بناءً على تصويت المسافرين على موقع “تريب ادفيساوفر”. ينتمي شاطئ بايا دو سانشو البرازيلي إلى “فرناندو دي نورونيا” وهو عبارة عن أرخبيل يتكون من 21 جزيرة تطل على المحيط الأطلسي.

من الصعب ألا يرشحه السائحون من مختلف دول العالم ليصبح الأجمل على الإطلاق نظرًا لكونه منطقة محمية تمتاز بمياه فيروزية اللون ويحيط بها مرتفعات تُدعى الأجراف وهي مغطاة بالغابات الخضراء.

ذكر العديد من السائحين مدى استمتاعهم بزيارة بايا دو سانشو وخاصةً مشاهدة الشمس وهي تغرب في الأفق وراء مياه هذا الشاطئ الساحر.

قبل ان ابدا بعرض الصور اود اضافة مايلي .......

فرناندو دي نورونيا (بالبرتغالية: Fernando de Noronha‏) هو أرخبيل مكون من 21 جزيرة في المحيط الأطلسي، ويبعد 354 كم (220 ميل) عن الساحل البرازيلي. الاسم أرخبيل أتى من تحريف اسم التاجر البرتغالي فرناو دي لورونها، حيث قام التاج البرتغالي بمنحه الجزر لقاء خدماته بشأن استيراد الخشب من البرازيل. الجزيرة الرئيسية هي الوحيدة المأهولة؛ وتبلغ مساحتها 18.4 كيلومتر مربع (7.1 ميل مربع) وقدر عدد سكانها بنحو 2,718 نسمة في عام 2012.[4] وتبلغ المساحة الإجمالية للأرخبيل 26 كيلومترا مربعا (10 ميل مربع).


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الصراحة اعجبني الموقع كثيراا تابعو الصور

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وبما ان شاطئ بايا دو سانشو ينتمي إلى “فرناندو دي نورونيا” بحثت عن المنطقة في الموقع تابعوا الصور 👇

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تقدروا تلقاو : فنادق أنشطة يمكن ممارستها مطاعم رحلات الطيران تسوق الرحلات البحرية سيارات للإيجار والمميز انو يعمل بحث شامل للمنطقة مش برك المدن الكبيرة حتى الاماكن الصغار اذا كانو سياحيين الصراحة حبيته جدا :love: لذا شاركته معكم { يعني لااغراض اشهارية ولا شي مجرد موقع عجبني وحبيت نفيدكم ✌ } نتمنى يفيدكم


والان نعود للصور الخاصة بالشاطئ

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ودوك رح نعرض صور حصرية لقيتها فتعليقات موقع tripadvisor يعني مش رح تلقاوها فغوغل { للامانة } وشاركتهم هنا خاطر بزاف عجبوني 👇


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اووه مقدرتش نرفق اكثر من هكذا صور ومرفقات :( ساو رح نكمل البقية اسفل فالتعليقات

👇👇
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
199
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
بماانو الفوق مقدرتش نضيف صور رح نكمل هنا ✌

رح نتابع عرض صور حصرية لقيتها فتعليقات موقع tripadvisor يعني مش رح تلقاوها فغوغل { للامانة } وشاركتهم هنا خاطر بزاف عجبوني ✌

يعني الصور للسواح لي زارو المنطقة { انتم السابقون ونحن اللاحقون 😂😂 }

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ارفقت بزاف صور وكاين المزيد فالتعليقات كامل لي حطيتهم كل صورة من زاوية وتعبر على شي وكل صورة تمثل نفسها على هكدا حطيت بزاف ❤

ورح نكمل فالتعليق الموالي 👇
 

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