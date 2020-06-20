الحجر النفسي ...من 19 الى 05

الحجر النفسي ..من والى ....

لاشك

كل واحد منكم عاشفترات عصيبة في حياته مر بتجارب مرة وأخرى حلوة ....تجارب قاسية كسرت القلب والنفس. ..وتجارب سعيدة هاته هي حياتنا نحن بشر نفرح ونخزن ونضحك ونبكي لاشيء غريب

لكن جاء هذا الفيروس وكبت على قلوبنا وعلى انفسنا وعلى حياتنا ككل ليس فقط لمجرد أنه مرض وفيروس قاتل لا اراه ابعد من هذا

حجر نفسي وصلنا لزمن ان تخاف ممكن يكح أمامك ..لزمن ان توفي من العائلة بالكورونا لا احد يعزي فياهل الميت وبل ينظر ناسلهم على انهم وباء قاتل ....وصلنا لمرحلة ان يذك كل فرد من عائلة في اخيه وهنا تذكرت قوله تعالى ..يوم يفر المرء من أمه وأبيه ...فهذا هو الحجر النفسي ...حجرت نفوسنا نحو اهلنا وجيراننا وانفسنا فيحد ذاتها

اخبروني هل شعرتم بحلاوة رمضان ..انا ايدا

هل احسستم بحلاوة العيد ....اطلاقا

هل إشتقتم لتلك التجمعات لشوارع وهي ممتلئة هل اشتقتكم للمات العائلية والمناسبات قطعت صلة الرحم من قبل لكنها اليوم ماتت

اخبرون ماذا حجرفيروس كورونا في انفسكم

الحجر النفسي الذي عانيت منه ...اصبت بالانطواء كرهت كل الناس لم اعد اريد لا الخروج لا الكلام لا الاقتراب من احد لا اقتراب اي احد مني غرفتي فراشي ادويتي حتى المنتدى اراه ولا اقوى على المشاركة

ححرت انفسنا قبل اجسامنا

الخط لكم مالدرس الذي اعطاكم اياه كورونا

علمني ان الله ان اراد ان يقول للشيءكن فيكون انقلب العالم بسبب صغير جدا فاظنه أعظم درس