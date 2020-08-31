السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعنة الأجيال ....تعالو نرى الفرق

تتوالى الأجيال ...كبر الأطفال وصارو نساء ورجال وكبرت الأجيال وتوالت معها أجيال وكان هناك دائما ذلك الحد الفاصل وتلك الفوارق ولكم لا ادري سبحان الله بين.جيل ال 80 ....وجيل اليوم ذاكالفاصل او الحد الذي لم يتغير سأشرك أكثر

كثيرون هنا من جي الثمانينات ومعنا اعضاء من جيل الالفينات ...يقال عنا نحن ثمانينات عشنا كل مصائب العصر ..ارهاب ..زلازل ....حقبة السياسيين العشرون سنة ...تطورات في العالم ..تغيرت حياتنا مع كل سنة من تزوج ومن انجب ومن لم يتزوج ومنا من مات ومن فقد عزيزا المهم عشنا الكثير والكثير ....نحن انفسنا بتنا نقارق زمننا وفترة مراهقتنا بمراهقين اليوم ....



جيل اليوم عاش لزمن الكورونا تعصب من الحجر المنزلي تعصب من فكرة البقاء في المنزل مع فكرة توقف العالم مع الخوف من الكوارث ..جيل يعي على خوف نهاية العالم على كوارث طبيعية مع اننا عشنا الكثير والكثير وقبلنا جيل عاش الثورة زىاى الاستعمار وهكذا



جيل اليوم ينظر لجيل الثمانينات انو الجيل الذي يعيش معه زمنه او بالاحرى الجيل الذي مازال مرتبط بيه وحلب له لعنة سوء ما يعيشونه اليوم مع اننا عشنا الكثير والكثير لكن كانت.حياتنا جد جميلة ورغم ما فيها اتمنى عودتها وخائفة من جيل قادم وما سيحمله

الخلاصة

جيل الثمانينات تعالو واخبروهم عن ايام الزمن الجميل ومالذي يغضبكم في جيل اليوم

وانتم كشباب وبنات اليوم ما رأيكم في جيلنا ومالذي تتمنون لو تعيشونه اليوم نحن عشناه في جيلنا



في الأخير نقول بين جيل وجيل هناك الوالدان نفس الام في كل القرون وفي كل الأجيال ونفء الأب في كل زمن هو الأب وهي الأم كان مفروض ان التربية لا تتغير وان الدين لا يتغير وانك انت حيثما عشت وكيفما عشت لن تتغير لكن للاسف الزمن نحت فبنا وشكل منا اشكال غريبة كل البعد عما ربياه فبنا اهالينا نسأل الله الغفران والهداية

شكرا لكم