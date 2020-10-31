نقطة تحول

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
9,066
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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أعضاء اللمة الكرام إشتقت لكم جميعا فردا فردا قسم قسم كوانة بكوانة
ان شاء الله كل أموركم بخير وعوائلكم توحشتكم والله

هاهي عودتنا حيت تتركنا الحياة لنشارككم البعض من أفجارنت البسيطة أو دعوني أقول دركشة بيننا حول موضوع ما

نقطة تحول

وصلنا في حياتنا الى منعرجانت كثيرة لا أتكلم هنا عن المستوى الشخصي فهاهو صراعنا الأبدي مع الحياة مستمر حتى نفارقها والحمد لله على الحلو منها والمر
بل أتحدث عن الصعيد الإجتماعي ككل
ألا تلاحظون معي أن المجتمعات تنعرج منعرجا خطيرا على كل الأصعدة أفكر قبل سنتين فقط بعد الظواهر لم تكون موجودة وكييرا ما كنا نتناقش حول المباريات أحداث تقع معنا في الشوارع والخافلات منها الطريفة ومنها الجادة وتجارب قاسية لكن اليوم في شبكات التواصل وفي كل مكان الحديث اما عن جرائم القتل
الاعتداء ...عصابات الأحياء ....الجدال حول من قتل من من شاهد وحيثيات الجريمة واختطاف القاصرات وشجارات الاحياء
تدخل الى مواقع التواصل لتجد الأخبار الشيء والأسوأ منها

الا تلاحظون معي اننا في منعرج جد خطير مع الوعد ببناء جزائر جديدة ...وهل فعلا تظنون سوف ندخل الى مرحلة جديدة هل بمعنى أصح نتقدم نحو الأحسن أو نتراجع للأسوأ
حسب مفهومي البسيط نحن نتجه الى كوارث اجتماعية أسوأ بت أحس نفسي ابلغ من العمر ستون سنة وأقول أمس وأمس عشنا وأمس كنا نكتب وأمس ناقشنا هاته الأنواع من مواضبع

الا تحسزن انفسكم مبرتكم عشرون سنة في سنة واحدة

ماهي نقكة تحولكم التي لاحظتم فيها اننا فعلا في منعرج خطير جدا

ستؤكم الله وسترنا

مجرد دردشة معكم أحبابي

شكرا للجميع
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,472
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك اختي

بالفعل وضعتي اصبعك علئ الجرح
الجزائر مؤخرا اقبحت مسرحا كبيرا لمختلف الجرائم البشعة التي تقشعر لها الأبدان
من قتل وذبح وتنكيل بجثث
صارت الاحداث تتوالئ بسرعة وجريمة او حدث ينسيك في الآخر
نحن اليوم نمر علئ منعرج خطير قد ننجو منه وقد لاننجو
معالم الجزائر الجديد لم نراها بعد
وبالتالي ندعو الله السلامة....

تحياتي
 
لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
1,716
النقاط
421
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اهلا ليليا عودة ميمونة
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