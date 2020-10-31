السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أعضاء اللمة الكرام إشتقت لكم جميعا فردا فردا قسم قسم كوانة بكوانة

ان شاء الله كل أموركم بخير وعوائلكم توحشتكم والله



هاهي عودتنا حيت تتركنا الحياة لنشارككم البعض من أفجارنت البسيطة أو دعوني أقول دركشة بيننا حول موضوع ما

نقطة تحول