السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



انا فتاة ابلغ من العمر 33 عاماً مُتعلمة ومن عائله بسيطه تزوجت في عمر ال 21 سنة وبعد اربع سنوات توفي زوجي ولم ينتج عن هذا الزواج اطفال ..

بقيت مع المعاناة النفسيه ست سنوات وانا اتألم ولا اخرج الا قليلاً من البيت اكتئاب مزمن..

بعدها تقدم شخص للزواج مني وهو من اقاربي

هذا الشخص كان يعيش في دولة اخرى وله تجربتين زواج فاشلتين وله من طليقته الأولى ولد وبنت ومن الثانيه ولدين..

الزوجة الاولى تنازلت عن ابناءها لحضانته مقابل ان يطلقها والثانيه كانت تعاني من السرطان الى ان توفت قبل اشهر واكتشفت مؤخراً انها ليست مطلقه بل رفضت ان تسافر معه لوجود خلافات كثيرة بينهما و ولديه الاثنين هما للآن في تلك الدوله ولا يسأل عنهما يرعاهما اهل والدته..

بالعودة الى قصتي انا قبل ان اتزوجه لم اتوقع ان ارى ما رأيته منه بعد الزواج من اهانات باللفظ وتصل لمد اليد ينفعل بشكل هستيري وفي احد المرات كانت ستحصل كارثة وانا حامل في طفلي بسبب انفعاله

صبرت وتحملت غير انه لا يتحمل مسؤولية وبخيل وكثير الكذب واكتشفت مؤخراً وبالصدفه انه تزوج من فتاة زواج عرفي قبل ان يأتي الى هنا وبعد ان مرضت زوجته الثانيه ولم يثبت عقد الزواج بالمحكمة ورفعت عليه قضيه ومعي الاوراق والدليل..

رزقني الله بطفل طالما تمنيته وانا امرأه حساسه سريعة التأثر اعيش بصدمة من كل ما يجري لي لم اكن اتوقع كل هذا توقعت ان ارتاح بعد معاناتي الأولى لكنني اعاني اكثر واتألم واموت مليون مرة ولا اريد ان يكبر ابني مع شخص كهذا لا يبالي بشيء عدا عن صفاته السيئه وسوء عشرته سنتين وانا اتنازل واتغاضى لكنه يتمادى ويزيد ربما في يوم يسبب لي عاهه مستديمة بسبب تهوره واخسر نفسي وابني هذا وانا اصبر واتحمل وابنته وولده يعيشون معي ويشهد الله انني اعاملهم كأولادي طفح الكيل ولم اعد احتمل كرامتي اصبحت مداس له وهو لا يستحق الصبر ولا التضحية لأنه غير وفي سيء العشرة ومؤذي واستغلالي.. اعينوني بآرائكم اعانكم الله ..