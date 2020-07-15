حصرياً: فاصوليا خضراء

سكون الفجر
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طاقم المراقبين
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كيف حالكم جميعاً؟ أسأل الله لكم العافية
أتيت اليكم ومعي طبق شهي وخفيف وصحي في الآن نفسه
نبدأ على بركة الله بالمقادير
نصف كيلو فاصوليا خضراء أو مجمدة
4 ثوم مقطع
2 حبة متوسطة بصل شرائح
3 حبات طماطم مقطعة
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون
طريقة العمل ..
في قدر على النار وضعت القليل من الزيت ونضيف البصل والثوم ونقلب حتى يبدأ لون البصل يميل الى الذهبي
هنا قمت بإضافة الفاصوليا وقلبتها حتى ذبلت الفاصولياء
وهنا أضفت قطع الطماطم والتوابل وقلبتهم بشكل جيد
قلبتهم بشكل جيد وتركتهم لمدة عشر دقائق ثم أضفت اليهم كأس صغير من الماء
وخففت النار وتركته لمدة 30 دقيقة مع المراقبة المستمرة
بعد مرور 30 دقيقة نسكبه في أطباق ونقدمه الى جانب الرز الأبيض
الى الملتقى بإذن الله مع أطباق شهية