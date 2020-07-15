حصرياً: فاصوليا خضراء

سكون الفجر

سكون الفجر

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محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
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كيف حالكم جميعاً؟ أسأل الله لكم العافية
أتيت اليكم ومعي طبق شهي وخفيف وصحي في الآن نفسه
نبدأ على بركة الله بالمقادير

نصف كيلو فاصوليا خضراء أو مجمدة
4 ثوم مقطع
2 حبة متوسطة بصل شرائح
3 حبات طماطم مقطعة
ملح حسب الرغبة
2 ملعقة صغيرة كزبرة يابسة
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة كمون

طريقة العمل ..

في قدر على النار وضعت القليل من الزيت ونضيف البصل والثوم ونقلب حتى يبدأ لون البصل يميل الى الذهبي

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هنا قمت بإضافة الفاصوليا وقلبتها حتى ذبلت الفاصولياء

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وهنا أضفت قطع الطماطم والتوابل وقلبتهم بشكل جيد

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قلبتهم بشكل جيد وتركتهم لمدة عشر دقائق ثم أضفت اليهم كأس صغير من الماء
وخففت النار وتركته لمدة 30 دقيقة مع المراقبة المستمرة

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بعد مرور 30 دقيقة نسكبه في أطباق ونقدمه الى جانب الرز الأبيض

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الى الملتقى بإذن الله مع أطباق شهية






 
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