حصرياً: طبق لحم على طريقتي

سكون الفجر
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم جبتلكم طبق شهي ورح يعجبكم باذن الله
خصوصاً في عيد الأضحى مع اللحم رح تلاقوا طبق جديد تجربوه وطبعاً ما رح تندموا
نبدأ مع المكونات
كيلو لحم بقري او ضأن
3 بصل
2 طماطم
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
ملح
توابل
فلفل أسود
ورق الغار
في قدر على النار وضعت القليل من الزيت واضفت البصل والقليل من شحمة الخروف هذا اختياري
وقلبت جيداً الى ان ذبل البصل
ثم قمت بصفيته من الزيت وأضفت قطع اللحم
قلبت جيداً الى ان بدأ يتغير لون اللحم ثم أضفت الفلفل الاسود والتوابل وقلبت جيداً
ثم تركته على نار متوسطة لمدة 10 دقائق بالتمام
لاحظوا الماء الذي خرج من اللحم
هنا نضيف قطع الطماطم والمعجون والبصل الذي سبق طبخناه بالزيت اولاً ونظبط الملح
ونتركه ينطبخ على نار هادئة لمدة ساعة تقريبا مع المراقبة المستمرة
وهذا الشكل الشهي الذي حصلت عليه
وقدمته مع الرز الابيض
إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونالت استحسانكم