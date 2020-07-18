بريوش محشي بالكريمة

@R@ZIK

@R@ZIK

:: عضو بارز ::
إنضم
2 أكتوبر 2007
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مرحبا أخواتي اللماويات
ان شاء الله كامل راكم ملاح
اليوم جبتلكم بريوش بالكريمة
نخليكم مع المقادير والصور

المقادير:
العجينة : كاس حليب+ ربع كاس زيت+ بيضة+ 4 مغارق سكر+ ملعة خبيرة الخبز ممسوحة+ لفاني وقرصة ملح +مغرف خل+ ملون أصفر انا درت كركم + فرينة
الكرام باتيسري: نص ليتر حليب+ 9 مغارف سكر+ 6 مغارف نشاء +3 صفار بيض

التحضير:
نحضر العجينة بخلط المكونات ونلم بالفرينة ولازم نخلوها طرية تلصق في اليد ندلكوها مدة 5- 10 دقايق باليد ونخلوها تخمر ونروحو نحضرو الكريمة نخلطو السكر والبيض والنشا بارد ونزيد عليهم الحليب الدافي ونخلط مليح فوق النار حتى تعقد وفي الأخير نضيفلهامغرف زبدة ومغرف فاني ونخلط ونفرغوها في صحن ونغطوها بالبابي فيلم ونخلوها في الثلاجة
نروحو للعجينة نقسموها على 4 نحلوها ونلوها كيما في الصورة انا درت زوج سامبل وزوج مضفورين
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ونخليهم يزيدو يخمرو ومن بعد ندهنوهم بالحليب والبيض
وندخلهم الفرن لي يكون شاعل من قبل على درجة 180
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بعد ما يطيب خليه يبرد وديري لاكرام نتاعك في لابوش وعمريهم
انا درت كرام بيضا وواحدة درتلها شكولاطة الطلي ومن الفوق رشيتها بسكر قلاصي
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والنتيجة 😋 😋 😋

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بالصحة والهنا
تحياتي
:love:





 
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