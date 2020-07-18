مشاركتي في فعاليات شهر الانتصار

الله اكبر

من اجمل ما قرأت خوي ناصر



لقد وضعت نقاطا جميلة عن الثورة الجزايرية

التي اصبحت رمزا من رموز التحرر

طبعا دور اهلنا في السعودية كان دورا ايجابيا الى ابعد حدود

لقد نصرتم القضية على المنابر في الساحات و في المؤتمرا

و بالمال و السلاح

اللهم بارك لنا في ارض التوحيد التي دائما تقف مع اشقائها