مشاركتي في فعاليات شهر الانتصار

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو بارز ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
6,485
النقاط
1,106
الجنس
ذكر
لا يمكن أن يكشف وجه الثّورة الجزائرية إلّا من رأى إنسانا جزائريا..
ولا يمكن أن يعرف طبيعة الثّورة إلّا من تكلم أو دخل حوارا مع جزائري أو جزائرية..
إنّ كلّ محاولة لفهم الثّورة الجزائرية من بعيد تبقى محاولة نظرية أو ذهنية كبعض أشكال الرّسم التجريدي
صحيح أنّ الجزائر كانت قصيدة مرسومة في مخيلتنا،و كانت ثورتها لؤلؤة تتوهج في قلب كلّ مثقف عربي،
ومع إحترامي لعشاق الجزائر،أنّها أكبر من جميع عشاقها،و أعظم من جميع ما كتب عنها بعد ان عرفتها عن قرب
كم هو جميل وجه الجزائر.
.إنّك لا ترى عليه أيّة علامة من علامات الشيخوخة،أو أيّ تجعيدة تشعرك بأنّ الزّمن مرّ على الوجه الذّي لا يزال محتفظا بطفولته حتّى الآن
وأنّ الثّورة الجزائرية لا تزال تمارس رياضة الركض،و القفز،و سباحة المسافات الطويلة بعد زمن طويل من إنطلاق رصاصة التّحرير الأولى في نوفمبر 1954 و لا تزال الثّورة الجزائرية تتفجر عافية وطموحا وشبابا..

و من أروع ما عرفتة عن الجزائر أنّ كلّ جزائري تقابله،يشعرك بأنّه هو الثّورة،
فهي موجودة في نبرات صوته،و بريق عينه،
و حركات يده،و كبريائه و عنفوانه
،و طبيعته المتفجرة
،و طقسه الذّي لا يعرف الإعتدال..
و الثّورة الجزائرية حين تعبر عن إنتمائها العربي،لا تعبر عن ذلك بشكل استعراضي،أو برومانسية مرّ عليها الزّمن و إنّما تضع ثقلها المادي و الدّولي و الإقتصادي و الحربي في كلّ معارك العرب..
و في كلّ الحروب العربية - الإسرائيلية،كانت الجزائر معنا تجهيزا و تمويلا و في كلّ مؤتمرات القمة العربية،كانت الجزائر مع استمرار الثّورة المسلحة،و ضدّ أنصاف الحلول،و أنصاف الخيارات،و أنصاف المواقف..
و هكذا نرى أنّ الثّورة الجزائرية بعد عشرات السّنين من النّضال لا تزال في داخل الثّورة،و لا يزال كلّ جزائري مستنفرا و واقفا على خط النّار،و حاملا بارودته على كتفه،تماما كما كان في نوفمبر 1954
فتحية للوطن الجزائرى العظيم وتحية للثورة التى لاتأخذ اجازة







 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,390
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الله اكبر
من اجمل ما قرأت خوي ناصر

لقد وضعت نقاطا جميلة عن الثورة الجزايرية
التي اصبحت رمزا من رموز التحرر
طبعا دور اهلنا في السعودية كان دورا ايجابيا الى ابعد حدود
لقد نصرتم القضية على المنابر في الساحات و في المؤتمرا
و بالمال و السلاح
اللهم بارك لنا في ارض التوحيد التي دائما تقف مع اشقائها
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top