مشاركتي في فعالية تأسيس المنتدى تصميم بمناسبة🤍 تأسيس المنتدى

ذات الشيم

:: عضو مثابر ::
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

أسعد الله مساءكُم مُرتادِي اللمّة أينما كنتم ..

يتجدّد العهدُ بمنتدانا الغالي ، وتتجدّد معه أواصِر المحبّة ، وأيّام الودّ والوصالِ لهذا الصّرح الكبير الذي جمعنا من كلّ مكان ، من الجزائر إلى المغرب الكبير ، ومن الخليجِ إلى الشّام ..

يتجدّد العهدُ وقلوبنا تفيضُ حُبّا وتقديرا كلّ القائمين على هذا المنتدى من مُشرفين ومُراقبين ومُسيّرين ماليين وتقنيّين ، لا نملكُ إلا أن نقول لكم :" جزاكم الله عنّا كلّ خير ، بارك الله في وقتكم وجهدكم ومالكم"

ولا يسعُني في هذه المناسبة السّعيدة إلّا أن أهدِي المُنتدى هذا الشّعار في ذكرَى تأسيسه ، راجية من الله تعالى له دوامَ العطاء والاستمرار

file_000000005ef0722f800db7293e8a2906.webp
 

