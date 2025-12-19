مشاركتي في فعالية تأسيس المنتدى تصميم بمناسبة🤍 تأسيس المنتدى

ذات الشيم
:: عضو مثابر ::
التفاعل 2.9K
الجوائز 133
- تاريخ التسجيل
- 19 سبتمبر 2021
- المشاركات
- 856
- آخر نشاط
- الوظيفة
- طبيبة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 7
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أسعد الله مساءكُم مُرتادِي اللمّة أينما كنتم ..
يتجدّد العهدُ بمنتدانا الغالي ، وتتجدّد معه أواصِر المحبّة ، وأيّام الودّ والوصالِ لهذا الصّرح الكبير الذي جمعنا من كلّ مكان ، من الجزائر إلى المغرب الكبير ، ومن الخليجِ إلى الشّام ..
يتجدّد العهدُ وقلوبنا تفيضُ حُبّا وتقديرا كلّ القائمين على هذا المنتدى من مُشرفين ومُراقبين ومُسيّرين ماليين وتقنيّين ، لا نملكُ إلا أن نقول لكم :" جزاكم الله عنّا كلّ خير ، بارك الله في وقتكم وجهدكم ومالكم"
ولا يسعُني في هذه المناسبة السّعيدة إلّا أن أهدِي المُنتدى هذا الشّعار في ذكرَى تأسيسه ، راجية من الله تعالى له دوامَ العطاء والاستمرار
أسعد الله مساءكُم مُرتادِي اللمّة أينما كنتم ..
يتجدّد العهدُ بمنتدانا الغالي ، وتتجدّد معه أواصِر المحبّة ، وأيّام الودّ والوصالِ لهذا الصّرح الكبير الذي جمعنا من كلّ مكان ، من الجزائر إلى المغرب الكبير ، ومن الخليجِ إلى الشّام ..
يتجدّد العهدُ وقلوبنا تفيضُ حُبّا وتقديرا كلّ القائمين على هذا المنتدى من مُشرفين ومُراقبين ومُسيّرين ماليين وتقنيّين ، لا نملكُ إلا أن نقول لكم :" جزاكم الله عنّا كلّ خير ، بارك الله في وقتكم وجهدكم ومالكم"
ولا يسعُني في هذه المناسبة السّعيدة إلّا أن أهدِي المُنتدى هذا الشّعار في ذكرَى تأسيسه ، راجية من الله تعالى له دوامَ العطاء والاستمرار