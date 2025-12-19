مشاركتي في فعالية تأسيس المنتدى تصميم بمناسبة🤍 تأسيس المنتدى

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته



أسعد الله مساءكُم مُرتادِي اللمّة أينما كنتم ..



يتجدّد العهدُ بمنتدانا الغالي ، وتتجدّد معه أواصِر المحبّة ، وأيّام الودّ والوصالِ لهذا الصّرح الكبير الذي جمعنا من كلّ مكان ، من الجزائر إلى المغرب الكبير ، ومن الخليجِ إلى الشّام ..



يتجدّد العهدُ وقلوبنا تفيضُ حُبّا وتقديرا كلّ القائمين على هذا المنتدى من مُشرفين ومُراقبين ومُسيّرين ماليين وتقنيّين ، لا نملكُ إلا أن نقول لكم :" جزاكم الله عنّا كلّ خير ، بارك الله في وقتكم وجهدكم ومالكم"



ولا يسعُني في هذه المناسبة السّعيدة إلّا أن أهدِي المُنتدى هذا الشّعار في ذكرَى تأسيسه ، راجية من الله تعالى له دوامَ العطاء والاستمرار

