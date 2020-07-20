السلام عليكم
انا اخت متزوجة من 12 سنة و ام لثلاثة اطفال اصغرهم ستة اشهر
عشت مع حماتي الويلات دورت راجلي عليا و رمات اسراري برا حاولت بكل الطرق نرضيها و ما فلحتش ...
راجلي معدنو طيب ولكن يماه تمشي فيه خاوتو كامل في تسعة رفدو نساويهم و عايشين غاية و نا مرمدتني بمشاكلها و فللاخر تروح للي ما رفدوهاش و ما يحملوهاش و تشكيلهم عليا صبرت صبرت صبرت في خاطر اولادي راجلي بنالها طابق واحد اخر ولكن طول الحال بزاف و الطابقتاعها مش واجد لحقت لدرجة حتى حسيت روحي راح نهبل و لا ندير كاش مرض لروحي
معلوم انو اي وحدة ترضع طبيعي تتعب جسديا في فترة الرضاعة و هذا التعب خلاها تخلق مشاكل اخرين و راجلي عندو نورمال نصبروا حتى يكبر الطياب و الصوالح الدار قايمة بيهم ولكن ساعات نقص امور ساعات نطيب صوالح خفاف كيدور عليا الحال
اما في حالاتاليسر الكل يشهد على شطارتي و هي الهدرة فيها فيها
مشكلتها هي انا عضو غير مرغوب في العائلة بما أنو زوجة وليدها لعزيز و الوحيد اللي دار دراهم
و راجلي كان يتهم نسا خاوتو انو هما مش ملاح و يماه مظلومة و تجي مارته تسكن معاها في دارو و نهار تزوجت لقيتها واااااااعرة
كي لقيت روحي مش قادرة نصبر خرجت من الدار
غاضوني ولادي من جهة و من جهة علابالي لوكان نولي يا نجيبها في صحتي يا في عقلي
راجلي علابالو يماه واعرة و يعترف بهاذ الشي و في ظرف دقيقة يتبدل يولي يلومني أنا
هبلتني و هبلت وليدها
المشكل مش فيهاتحديدا المشكل خلقت مشاكل كبار بيني و بين راجلي حتى رجعتنا كي العديان
يعاملني بوحد العدائية تقول مش مارته
صبرت سنين و رفدت اللي مش قادرة نرفدو قرايتي حبستها بسبتو و نا صح صح طايرة بشهادة منو مي مش قادرة ندير حاجة و نا غير مرتاحة نفسيا و مام اذا جيت ندير تغلق عليا البيبان
اذا قريت علاش اذا خيطت علاش اذا ربيت ولادي علاش ووووو
و السي راجلي بعد كلهاذ التضحيات يجي يقولي و يعايرني نتي ما درتي شي فحياتك
حسيت كشغل نمشي في
طريق مسدود و الرصاص يضرب من كل جهة
عنده دراهم تمنيت مام لوكان يسامحني على واش عشت معاه بحاجة كبيرة سوا طوموبيل و لا أرض و عندو دراهم بزااااااااف
و جزائي انو يحرمني من شراء اللبسة و الماكياج بدعوى الاسراف و البنيان و الطوموبيلات وووووو مش اسراف
قبل يومين شافني نصلي و نبكي بحرقة قالي ايا ايا زربي نخرجو كنولو سجدي مام لإبليس
حضن و لا كلمة حلوة منسمعهاش
رحت نرقد بديت نشكي تالمون القلب تعمر حسبتو يسمع قالي ايا سكتي و خلي العباد يرقدو
نرقد فوليدي قتله صحا نقص الپورتابل باش يرقد شاف معايا قالي ياخي كلبة
كي قتله كفاش تقول هاك قالي اسمحيلي
يهدر معايا نورمال نهار يزعف يقول صوالح يحبسو المخ
علابالي راهو مشارشي من يماه ولكن راهو عندو عقل و للعلم مراهوش مسحور يصلي يقرا القران عاااادي
ماهيش اول مرة نروح قبل ثمان سنوات خليت الدار و كي وليت بكيت الدم لحق حتى يعايرني و يقولي باباك حاوزك ميقبلش بيك اللي نديرو راح تصبري
تخيلو يعايرني بجارتي اللي تبعث بناتها العشرة تاع الليل يعمرو الماء و يقلي تقلشي بناتك بزاف
كي راني نعسهم و نجري موراهم اناالغالطة
علاش مش قادرة نرميهم برا و نتهنا من حسهم؟
فالشتا التسعة تاع الليل يرميو الغش و الكلاب حاشاكم يتلمو ثماك جيت نروح معاهم هما صغار و يبكو يخافو قالي تروحي واش ندير قتله ما عندك ما تدير راني بالحمل
و خووووذها العجب العجاب و الحاجة اللي معرفتهاش ذاك الوقت حكاية التقلاش خرجت من عند يماه
أما كي يجو ولادها الاخرين يولو مساكن
مالڨري انا بانتلي نروح خير مدامني صابرة مع شخص مش مقدر تضحياتي
و ربي يجب الخير
انا اخت متزوجة من 12 سنة و ام لثلاثة اطفال اصغرهم ستة اشهر
عشت مع حماتي الويلات دورت راجلي عليا و رمات اسراري برا حاولت بكل الطرق نرضيها و ما فلحتش ...
راجلي معدنو طيب ولكن يماه تمشي فيه خاوتو كامل في تسعة رفدو نساويهم و عايشين غاية و نا مرمدتني بمشاكلها و فللاخر تروح للي ما رفدوهاش و ما يحملوهاش و تشكيلهم عليا صبرت صبرت صبرت في خاطر اولادي راجلي بنالها طابق واحد اخر ولكن طول الحال بزاف و الطابقتاعها مش واجد لحقت لدرجة حتى حسيت روحي راح نهبل و لا ندير كاش مرض لروحي
معلوم انو اي وحدة ترضع طبيعي تتعب جسديا في فترة الرضاعة و هذا التعب خلاها تخلق مشاكل اخرين و راجلي عندو نورمال نصبروا حتى يكبر الطياب و الصوالح الدار قايمة بيهم ولكن ساعات نقص امور ساعات نطيب صوالح خفاف كيدور عليا الحال
اما في حالاتاليسر الكل يشهد على شطارتي و هي الهدرة فيها فيها
مشكلتها هي انا عضو غير مرغوب في العائلة بما أنو زوجة وليدها لعزيز و الوحيد اللي دار دراهم
و راجلي كان يتهم نسا خاوتو انو هما مش ملاح و يماه مظلومة و تجي مارته تسكن معاها في دارو و نهار تزوجت لقيتها واااااااعرة
كي لقيت روحي مش قادرة نصبر خرجت من الدار
غاضوني ولادي من جهة و من جهة علابالي لوكان نولي يا نجيبها في صحتي يا في عقلي
راجلي علابالو يماه واعرة و يعترف بهاذ الشي و في ظرف دقيقة يتبدل يولي يلومني أنا
هبلتني و هبلت وليدها
المشكل مش فيهاتحديدا المشكل خلقت مشاكل كبار بيني و بين راجلي حتى رجعتنا كي العديان
يعاملني بوحد العدائية تقول مش مارته
صبرت سنين و رفدت اللي مش قادرة نرفدو قرايتي حبستها بسبتو و نا صح صح طايرة بشهادة منو مي مش قادرة ندير حاجة و نا غير مرتاحة نفسيا و مام اذا جيت ندير تغلق عليا البيبان
اذا قريت علاش اذا خيطت علاش اذا ربيت ولادي علاش ووووو
و السي راجلي بعد كلهاذ التضحيات يجي يقولي و يعايرني نتي ما درتي شي فحياتك
حسيت كشغل نمشي في
طريق مسدود و الرصاص يضرب من كل جهة
عنده دراهم تمنيت مام لوكان يسامحني على واش عشت معاه بحاجة كبيرة سوا طوموبيل و لا أرض و عندو دراهم بزااااااااف
و جزائي انو يحرمني من شراء اللبسة و الماكياج بدعوى الاسراف و البنيان و الطوموبيلات وووووو مش اسراف
قبل يومين شافني نصلي و نبكي بحرقة قالي ايا ايا زربي نخرجو كنولو سجدي مام لإبليس
حضن و لا كلمة حلوة منسمعهاش
رحت نرقد بديت نشكي تالمون القلب تعمر حسبتو يسمع قالي ايا سكتي و خلي العباد يرقدو
نرقد فوليدي قتله صحا نقص الپورتابل باش يرقد شاف معايا قالي ياخي كلبة
كي قتله كفاش تقول هاك قالي اسمحيلي
يهدر معايا نورمال نهار يزعف يقول صوالح يحبسو المخ
علابالي راهو مشارشي من يماه ولكن راهو عندو عقل و للعلم مراهوش مسحور يصلي يقرا القران عاااادي
ماهيش اول مرة نروح قبل ثمان سنوات خليت الدار و كي وليت بكيت الدم لحق حتى يعايرني و يقولي باباك حاوزك ميقبلش بيك اللي نديرو راح تصبري
تخيلو يعايرني بجارتي اللي تبعث بناتها العشرة تاع الليل يعمرو الماء و يقلي تقلشي بناتك بزاف
كي راني نعسهم و نجري موراهم اناالغالطة
علاش مش قادرة نرميهم برا و نتهنا من حسهم؟
فالشتا التسعة تاع الليل يرميو الغش و الكلاب حاشاكم يتلمو ثماك جيت نروح معاهم هما صغار و يبكو يخافو قالي تروحي واش ندير قتله ما عندك ما تدير راني بالحمل
و خووووذها العجب العجاب و الحاجة اللي معرفتهاش ذاك الوقت حكاية التقلاش خرجت من عند يماه
أما كي يجو ولادها الاخرين يولو مساكن
مالڨري انا بانتلي نروح خير مدامني صابرة مع شخص مش مقدر تضحياتي
و ربي يجب الخير