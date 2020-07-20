السلام عليكمانا اخت متزوجة من 12 سنة و ام لثلاثة اطفال اصغرهم ستة اشهرعشت مع حماتي الويلات دورت راجلي عليا و رمات اسراري برا حاولت بكل الطرق نرضيها و ما فلحتش ...راجلي معدنو طيب ولكن يماه تمشي فيه خاوتو كامل في تسعة رفدو نساويهم و عايشين غاية و نا مرمدتني بمشاكلها و فللاخر تروح للي ما رفدوهاش و ما يحملوهاش و تشكيلهم عليا صبرت صبرت صبرت في خاطر اولادي راجلي بنالها طابق واحد اخر ولكن طول الحال بزاف و الطابقتاعها مش واجد لحقت لدرجة حتى حسيت روحي راح نهبل و لا ندير كاش مرض لروحيمعلوم انو اي وحدة ترضع طبيعي تتعب جسديا في فترة الرضاعة و هذا التعب خلاها تخلق مشاكل اخرين و راجلي عندو نورمال نصبروا حتى يكبر الطياب و الصوالح الدار قايمة بيهم ولكن ساعات نقص امور ساعات نطيب صوالح خفاف كيدور عليا الحالاما في حالاتاليسر الكل يشهد على شطارتي و هي الهدرة فيها فيهامشكلتها هي انا عضو غير مرغوب في العائلة بما أنو زوجة وليدها لعزيز و الوحيد اللي دار دراهمو راجلي كان يتهم نسا خاوتو انو هما مش ملاح و يماه مظلومة و تجي مارته تسكن معاها في دارو و نهار تزوجت لقيتها واااااااعرةكي لقيت روحي مش قادرة نصبر خرجت من الدارغاضوني ولادي من جهة و من جهة علابالي لوكان نولي يا نجيبها في صحتي يا في عقليراجلي علابالو يماه واعرة و يعترف بهاذ الشي و في ظرف دقيقة يتبدل يولي يلومني أناهبلتني و هبلت وليدهاالمشكل مش فيهاتحديدا المشكل خلقت مشاكل كبار بيني و بين راجلي حتى رجعتنا كي العديانيعاملني بوحد العدائية تقول مش مارتهصبرت سنين و رفدت اللي مش قادرة نرفدو قرايتي حبستها بسبتو و نا صح صح طايرة بشهادة منو مي مش قادرة ندير حاجة و نا غير مرتاحة نفسيا و مام اذا جيت ندير تغلق عليا البيباناذا قريت علاش اذا خيطت علاش اذا ربيت ولادي علاش وووووو السي راجلي بعد كلهاذ التضحيات يجي يقولي و يعايرني نتي ما درتي شي فحياتكحسيت كشغل نمشي فيطريق مسدود و الرصاص يضرب من كل جهةعنده دراهم تمنيت مام لوكان يسامحني على واش عشت معاه بحاجة كبيرة سوا طوموبيل و لا أرض و عندو دراهم بزاااااااافو جزائي انو يحرمني من شراء اللبسة و الماكياج بدعوى الاسراف و البنيان و الطوموبيلات وووووو مش اسرافقبل يومين شافني نصلي و نبكي بحرقة قالي ايا ايا زربي نخرجو كنولو سجدي مام لإبليسحضن و لا كلمة حلوة منسمعهاشرحت نرقد بديت نشكي تالمون القلب تعمر حسبتو يسمع قالي ايا سكتي و خلي العباد يرقدونرقد فوليدي قتله صحا نقص الپورتابل باش يرقد شاف معايا قالي ياخي كلبةكي قتله كفاش تقول هاك قالي اسمحيلييهدر معايا نورمال نهار يزعف يقول صوالح يحبسو المخعلابالي راهو مشارشي من يماه ولكن راهو عندو عقل و للعلم مراهوش مسحور يصلي يقرا القران عااااديماهيش اول مرة نروح قبل ثمان سنوات خليت الدار و كي وليت بكيت الدم لحق حتى يعايرني و يقولي باباك حاوزك ميقبلش بيك اللي نديرو راح تصبريتخيلو يعايرني بجارتي اللي تبعث بناتها العشرة تاع الليل يعمرو الماء و يقلي تقلشي بناتك بزافكي راني نعسهم و نجري موراهم اناالغالطةعلاش مش قادرة نرميهم برا و نتهنا من حسهم؟فالشتا التسعة تاع الليل يرميو الغش و الكلاب حاشاكم يتلمو ثماك جيت نروح معاهم هما صغار و يبكو يخافو قالي تروحي واش ندير قتله ما عندك ما تدير راني بالحملو خووووذها العجب العجاب و الحاجة اللي معرفتهاش ذاك الوقت حكاية التقلاش خرجت من عند يماهأما كي يجو ولادها الاخرين يولو مساكنمالڨري انا بانتلي نروح خير مدامني صابرة مع شخص مش مقدر تضحياتيو ربي يجب الخير