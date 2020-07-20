مترجم بكاء الطفل

من الأمور المؤلمة و الصعبة على أهالي الأطفال حديثي الولادة الشعور بالحيرة عند محاولة فهم سبب بكاء أطفالهم ولمساعدة هؤلاء و الأطباء أيضا على فهم سبب بكاء الاطفال ، طور باحثون في مستشفى جامعة تايوان الوطنية يونلين عام 2016 ما سموه " مترجم بكاء الرضع" هذا المترجم يفرق بين أربعة اصوات منفصلة للبكاء : انه جائع ، أو نائم، أو متألم ، أو حفاضاته مبللة

جمع الباحثون حوالي 200000 صوت بكاء من حوالي 100 طفل حديث الولادة ووضعوها في قاعدة بيانات في الانترنت ومن هنا اكتشفوا أي نوع من البكاء يميل إلى التوافق مع حاجة معينة ، و بمجرد التنزيل ، يمكن للوالدين تسجيل صرخة طفلهما ، ثم يقوم التطبيق بتحميله في محركه و يحلله ، وبعد عشرة ثواني يحصل الاباء على إحالتهم

يقول الفريق الذي ابتكر هذا المترجم أنه وفقا لتعليقات المستخدمين ، فإن التطبيق دقيقة بنسبة 92% للأطفال دون عمر شهر ، و دقيق بنسبة 85% بالنسبة للأطفال دون شهرين ، 77% بالنسبة للأطفال دون عمر أربعة أشهر . لكنه بعد عمر ستة أشهر يفقد دقته، لانه في هذه المرحلة يصبح صراخ الاطفال أكثر تأثرا بمحيطهم و بالتالي تصبح دوافعه أكثر تنوعا

وفي عام 2018م طور باحثون في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس مترجما آخر يدعى دقة تفوق نسبتها 90% في تفسير صرخات الاطفال سموه " تشاتر بايبي " و يقوم المترجم بتسجيل خمس ثوان من صرخات الطفل ثم يحلل أكثر 6000 ميزة صوتية مختلفة لمحاولة مطابقة الخصائص مع قاعدة بيانات أكثر من 200 عينة أنشأها الفريق

ويقول الباحثون إن المشروع مفيد ايضا للكشف عن مخاطر عن مخاطر مرض التوحد في وقت مبكر من خلال تحديد أنماط صوتية غير طبيعية للرضع ، علما أنه لا يتم اكتشاف مرض التوحد عادة حتى يكبر الطفل ، ويمكن أن يساعد شيء كهذا في التدخل المبكر

ولكن المترجم الاكثر تطورا توصل إليه الباحثون حديثا توصل إليه حديثا باحثون من جامعة الينوي الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو خوارزمية تستطيع التميز بين إشارات البكاء الطبيعية و الإشارات غير الطبيعية مثل الناتجة عن مرض أساسي و قد تكون هذه الطريقة مفيدة لكل الوالدين في المنزل وكذلك الأطباء ففي حين أن صرخة لكل طفل هي فريدة من نوعها فإنها تشترك في بعض الميزات الشائعة

وتستند الخوارزمية إلى نظام التعرف التلقائي على الكلام الذي تم تطويره سابقا لاكتشاف و التعرف على سمات صرخات الاطفال الى جانب تقنية تسمى الاستشعار المضغوط ، وهي عملية قادرة على إعادة بناء إشارة على أساس بيانات متناثرة للغاية ، وخاصة في البيئات ذات المستويات العالية من الضوضاء الخلفية كاصوات بعض الناس أو التلفاز وغير ذلك .

وتخلل الخوارزمية الاشكال الطويلة لموجات بكاء الاطفال لاكتشاف سمات ارتفاع الصوت و الرنين و النغمة الشائعة بالمقارنة مع قاعدة بيانات صرخات الاطفال المسجلة ، والتي تم تحديدها مسبقا بواسطة ممرضي حديثي الولادة و مقدمي الرعاية ذوي الخبرة و على سبيل المثال يعرف أن صوت "نيه" عموما يرتبط بمعنى انه جائع و بالمثل فإن صوت "ايه" يعني أن الطفل يحتاج إلى التجشؤ بعد التغذية و هكذا