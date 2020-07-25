علاج الصلع.....حقيقي هذه المرة ؟

هذه ليس واحد من الاعلانات التي تعود على قراءتها في وسائل الإعلام ، بل نتيجة ابحاث و اختبارات علمية أجراها باحثون و علماء من جامعة ويسكونسن الامريكية. فقد طور هؤلاء العلماء رقعة تنطوي على شحنة كهربائية جعلت فرو بعض الفئران ينمو من جديد. و اشاروا إلى أنها قد تكون علاجا للأشخاص الذين يعانون من الصلع عند لصقها على الرأس . ففي الوقت الحالي ، يمكن للرجال الذين يريدون علاج الصلع و تساقط الشعر استخدام محلول المينوكسيديل أو حبوب فيناسترايد ا إجراء جراحة لزرع الشعر ، لكن المينوكسيديل لا يصلع للجميع وفيناسترايد يمكن أن يضره بالخصوبة و الجراحة مضنية و مكلفة

هذه الرقعة الخاصة التي تطورها زودنونغ وانغ من جامعة ويسكونسن ماديسون و زملاءه ، تولد نبضات كهربائية عن طريق تسخير الطاقة التي تولدها حركة الجسم العشوائية وهي تشكل من طبقات رقيقة بسماكة 1ملم تشحن بالكهرباء بطرق مختلفة عندما تتلامس و تنفصل ، وهو نوع من الكهرباء يعرف ب كهرباء الاحتكاك

و عندما تم لصق الرقعة المرنة على ظهور الفئران العارية من الشعر ، بسبب وراثي في عوامل نموه، تسبب حركات في جسمها في طي و تمدد الرقعة مفعلة كهرباء الاحتكاك و حفزت هذه النبضات الكهربائية الناتجة بعد تسعة أيام نمو فرو الفئران نحو 2 ملم على جلدها تحت الرقعة في حين نما الشعر بطول 1ملم فقط على مناطق الجلد المجاورة التي عولجت بمحلول مينوكسيديل و المحلول الملحي ، كما كانت كثافة الشعر اكبر بثلاث مرات في المناطق المعالجة بالرقع من تلك بالمينوكسيديل و غيرها

بعد ذلك كشفت دراسة جلد الفئران تحت المجهر ان الرقعة تعمل عن طريق تحفيز إطلاق المواد الكيميائية الطبيعية التي تشجع نمو الشعر مثل الخلايا الكيراتنية و عامل نمو البطانة الغشايية

كما اختبر وانغ الرقعة على والده الذي كان اصلع في السنوات القليلة الماضية و بعد شهر واحد كما يقول ساعده ذلك على نمو كثير من الشعر