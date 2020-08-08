عشرة رسائل لكل أنثى

إلياس
:: عضو بارز ::
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اختي لك عشرة رسائل افتحي رسالة من هذه الرسائل من فضلك
الرسالة الأولى : بحجابك تكوني امرأة متميزة فلا تتنازلي عن هذه الميزة
الرسالة الثانية : لكي تصحوا الأمة نحتاج منك لدعوة و علو همة
الرسالة الثالثة : قدمي بين يديك صدقة و اسعدي اختك بابتسامة صادقة
الرسالة الرابعة : يا ابنة الاسلام ابتعدي عن اللبس الغير المحتشم و التشبه بالرجال ، سترك الله بالإيمان بإذنه
الرسالة الخامسة : احرصي على صيام قلبك من الفتن و لسانك عن الغيبة و النميمة التي تفشت في هذا الزمن
الرسالة السادسة : باقة حب من العطف و اللين تجعل القلوب القاسية تلين
الرسالة السابعة : احرصي على لبس العباءة الساترة و تفردي في زمن المشتابهات
الرسالة الثامنة : اثنان لا يجتمعان القرآن و مزمار الشيطان فاحذري اختي من عقاب الله
الرسالة التاسعة : قوتك خلف زوجك لا يعني إلغاء شخصيتك بل حماية انثوتك
الرسالة العاشرة : عطري منزلك بذكر الله لتشيع روح الطمأنينة
الرسالة الأولى : بحجابك تكوني امرأة متميزة فلا تتنازلي عن هذه الميزة
الرسالة الثانية : لكي تصحوا الأمة نحتاج منك لدعوة و علو همة
الرسالة الثالثة : قدمي بين يديك صدقة و اسعدي اختك بابتسامة صادقة
الرسالة الرابعة : يا ابنة الاسلام ابتعدي عن اللبس الغير المحتشم و التشبه بالرجال ، سترك الله بالإيمان بإذنه
الرسالة الخامسة : احرصي على صيام قلبك من الفتن و لسانك عن الغيبة و النميمة التي تفشت في هذا الزمن
الرسالة السادسة : باقة حب من العطف و اللين تجعل القلوب القاسية تلين
الرسالة السابعة : احرصي على لبس العباءة الساترة و تفردي في زمن المشتابهات
الرسالة الثامنة : اثنان لا يجتمعان القرآن و مزمار الشيطان فاحذري اختي من عقاب الله
الرسالة التاسعة : قوتك خلف زوجك لا يعني إلغاء شخصيتك بل حماية انثوتك
الرسالة العاشرة : عطري منزلك بذكر الله لتشيع روح الطمأنينة