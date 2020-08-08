عشرة رسائل لكل أنثى

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اختي لك عشرة رسائل افتحي رسالة من هذه الرسائل من فضلك
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الرسالة الأولى : بحجابك تكوني امرأة متميزة فلا تتنازلي عن هذه الميزة
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الرسالة الثانية : لكي تصحوا الأمة نحتاج منك لدعوة و علو همة
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الرسالة الثالثة : قدمي بين يديك صدقة و اسعدي اختك بابتسامة صادقة
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻الرسالة الرابعة : يا ابنة الاسلام ابتعدي عن اللبس الغير المحتشم و التشبه بالرجال ، سترك الله بالإيمان بإذنه
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الرسالة السادسة : باقة حب من العطف و اللين تجعل القلوب القاسية تلين
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الرسالة السابعة : احرصي على لبس العباءة الساترة و تفردي في زمن المشتابهات

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الرسالة الثامنة : اثنان لا يجتمعان القرآن و مزمار الشيطان فاحذري اختي من عقاب الله
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الرسالة التاسعة : قوتك خلف زوجك لا يعني إلغاء شخصيتك بل حماية انثوتك
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الرسالة العاشرة : عطري منزلك بذكر الله لتشيع روح الطمأنينة
 
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