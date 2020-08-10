ما الفرق بين الأم و الأب

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,925
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
ما الفرق بين الأم و الأب
لكل من يقرأ هذه الكلمات ارجوا أن يدعوا لامي و ابي المريضين و اخوتي
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
التي نحبك حتى تراك تغلق عيانك هي أمك
الذي يحبك بدون أن ترى عينك عينه هو أبوك
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
الأم تقدمك إلى العالم
الأب يحاول يقدم لك العالم
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
الأم تمنحك الحياة
الأب يعملك كيف تحيا في هذه الحياة
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
الأم تتأكد بانك لست جائعا
الأب يعلمك قيمة الجوع
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
الأم تنمي فيك الاهتمام
الأب ينمي فيك المسؤولية
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
الأم تحميك من السقوط
الأب يعلمك كيف تقوم بعد أن تسقط
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
الأم تعلمك كيف تمشي على رجلك
الأب يعلمك كيف تمشي على دروب الحياة
🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋🎋
الأم تعكس الكمال و الجمال
الأب يعكس الواقع و الجد
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
حب الأم تعرفه منذ الولادة
حب الأب تعرفه عندما تصبح أبا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top