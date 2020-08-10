إلياس
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ما الفرق بين الأم و الأب
لكل من يقرأ هذه الكلمات ارجوا أن يدعوا لامي و ابي المريضين و اخوتي
التي نحبك حتى تراك تغلق عيانك هي أمك
الذي يحبك بدون أن ترى عينك عينه هو أبوك
الأم تقدمك إلى العالم
الأب يحاول يقدم لك العالم
الأم تمنحك الحياة
الأب يعملك كيف تحيا في هذه الحياة
الأم تتأكد بانك لست جائعا
الأب يعلمك قيمة الجوع
الأم تنمي فيك الاهتمام
الأب ينمي فيك المسؤولية
الأم تحميك من السقوط
الأب يعلمك كيف تقوم بعد أن تسقط
الأم تعلمك كيف تمشي على رجلك
الأب يعلمك كيف تمشي على دروب الحياة
الأم تعكس الكمال و الجمال
الأب يعكس الواقع و الجد
حب الأم تعرفه منذ الولادة
حب الأب تعرفه عندما تصبح أبا
لكل من يقرأ هذه الكلمات ارجوا أن يدعوا لامي و ابي المريضين و اخوتي
التي نحبك حتى تراك تغلق عيانك هي أمك
الذي يحبك بدون أن ترى عينك عينه هو أبوك
الأم تقدمك إلى العالم
الأب يحاول يقدم لك العالم
الأم تمنحك الحياة
الأب يعملك كيف تحيا في هذه الحياة
الأم تتأكد بانك لست جائعا
الأب يعلمك قيمة الجوع
الأم تنمي فيك الاهتمام
الأب ينمي فيك المسؤولية
الأم تحميك من السقوط
الأب يعلمك كيف تقوم بعد أن تسقط
الأم تعلمك كيف تمشي على رجلك
الأب يعلمك كيف تمشي على دروب الحياة
الأم تعكس الكمال و الجمال
الأب يعكس الواقع و الجد
حب الأم تعرفه منذ الولادة
حب الأب تعرفه عندما تصبح أبا