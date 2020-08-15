مفتاح الجنة

دخل ابو يزيد البسطامي يوما لبئر للنصارى في يوم عيدهم بمدينة البصرة فتوقف القسيس عن الكلام لما راه

فقال له.. اخرج

فقال ابو يزيد...والله لا اخرج

فقال القسيس...ساسالك بعض الاسئلة وان اجبت عنها امنا بنبيك وان لم تجب لن تخرج الا محمولا على الاعناق

فقال ابو يزيد...سل ما شئت

فقال القس...

1-ما هو الواحد الدي لا ثاني له?---- ---------------------اجاب...فقل هو الله احد