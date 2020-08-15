مفتاح الجنة

دخل ابو يزيد البسطامي يوما لبئر للنصارى في يوم عيدهم بمدينة البصرة فتوقف القسيس عن الكلام لما راه
فقال له.. اخرج
فقال ابو يزيد...والله لا اخرج
فقال القسيس...ساسالك بعض الاسئلة وان اجبت عنها امنا بنبيك وان لم تجب لن تخرج الا محمولا على الاعناق
فقال ابو يزيد...سل ما شئت
فقال القس...
1-ما هو الواحد الدي لا ثاني له?-------------------------اجاب...فقل هو الله احد
2-ماهما الاثنان الدان لا ثالث لهما?----------------------اجاب فهما الليل والنهار
3-ماهي الثلاثة التي لا رابع لها----------------------------اجاب فهي اعدار موسى للخضر
4-ماهي الاربعة التي لاخامس لها-----------------------------اجاب فهي التوراة والانجيل والزبور والقران
5-ماهي الخمسة التي لا سادس لها--------------------------اجاب فهي خمس صلوات في اليوم والليلة
6-ماهي الستة التي لا سابع لها-------------------------------------اجاب فهي ايام خلق السماوات والارض
7-ماهي السبعة التي لا ثامن لها-------------------------------------اجاب السماوات السبع
8-ماهي الثمانية التي لا تاسع لها------------------------------------اجاب "تحمل عرش ربك فوقهم يومئدن ثمانية" اي حملة العرش من الملائكة
9-ماهي التسعة التي لا عاشر لها-----------------------------------اجاب معجزات موسى( اليد والعصا الطمث والطوفان والقمل والجرادو الضفادع والدمو السنين
10-ماهي العشرة التي تقبل الزيادة ---------------------------------اجاب من جاء بحسنة فلهعشر امثالها
11-من هم 11اخا-------------------------------------------------اجاب هم اخوة يوسف
12-ماهي المعجزة المكونة من 12 شيئ -------------------------اجاب "اد استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الارض-----------"
13- ماهي الاسرة التي اخبر ان عدد افرادها13--------------------اجاب اسرة يوسف
14-ماهي 14 شيئ التي كلمت الله---------------------------------اجاب 7 سموات و7اراضي
15-ماهو الشيئ الدي تنفس بلا روح-------------------------------اجاب الصبح " والصبح ادا تنفس"
16-ماهو القبر الدي مشى بصاحبه------------------------------اجاب حوت يونس
17-ماهو الشيئ الذي خلقه الله ثم استعظمه---------------------اجاب كيد النساء " ان كيدكن لعظيم"
18-ماهو الشيئ الذي خلقه الله ثم استنكره-----------------------اجاب صوت الحمار
19-ماهي الاشياء التي خلقها الله من غير اب وام--------------------اجاب ادم- الملائكة- كبش اسماعيل- وناقة صالح
20-من هم الذين كدبوا ودخلوا الجنة والذين صدقوا ودخلوا النار--------اجاب اخوة يوسف اما الدين صدقوا فهم النصارى واليهود " وقالت النصارى ليست اليهود على شيئ وقالت اليهود ليست النصارى على شيئ
21-ماهي الداريات زورا / الحاملات وقرا/الجاريات يسرا/ المقسمات امرا-----------------اجاب 1الرياح -2السحب -3السفن-4 الملائكة المامورة بتقسيم الارزاق
22-ماهي الشجرةالمكونة من 12 غصن في كل غصن30 ورقة في كل ورقة5 ثمرات 3في الظل و2 في الشمس----اجاب 12 شهر و30يوم وخمس اوقات الصبح والمغرب والعشاء في الظل والظهر والعصرفي الشمس
قال ابو اليزيد اني سائلك سؤالا واحد فقال القس قل.....فما هو مفتاح الجنة
فسكت القس فقال جمع النصارى مالك تسكت وانت سالته كل هده الاسئلة فاجابك وانت يعجزك سؤال واحد
فقال...والله اني اعرف الاجابة ولكن اخاف منكم فقالو قل وانا معك
فقال .....هو لا اله الا الله محمد رسول الله
فرددها الجميع مهه
ارجو منكم ان تكتبوا عدد الاسئلة التي عرفتم حلها
فقال له.. اخرج
فقال ابو يزيد...والله لا اخرج
فقال القسيس...ساسالك بعض الاسئلة وان اجبت عنها امنا بنبيك وان لم تجب لن تخرج الا محمولا على الاعناق
فقال ابو يزيد...سل ما شئت
فقال القس...
1-ما هو الواحد الدي لا ثاني له?-------------------------اجاب...فقل هو الله احد
2-ماهما الاثنان الدان لا ثالث لهما?----------------------اجاب فهما الليل والنهار
3-ماهي الثلاثة التي لا رابع لها----------------------------اجاب فهي اعدار موسى للخضر
4-ماهي الاربعة التي لاخامس لها-----------------------------اجاب فهي التوراة والانجيل والزبور والقران
5-ماهي الخمسة التي لا سادس لها--------------------------اجاب فهي خمس صلوات في اليوم والليلة
6-ماهي الستة التي لا سابع لها-------------------------------------اجاب فهي ايام خلق السماوات والارض
7-ماهي السبعة التي لا ثامن لها-------------------------------------اجاب السماوات السبع
8-ماهي الثمانية التي لا تاسع لها------------------------------------اجاب "تحمل عرش ربك فوقهم يومئدن ثمانية" اي حملة العرش من الملائكة
9-ماهي التسعة التي لا عاشر لها-----------------------------------اجاب معجزات موسى( اليد والعصا الطمث والطوفان والقمل والجرادو الضفادع والدمو السنين
10-ماهي العشرة التي تقبل الزيادة ---------------------------------اجاب من جاء بحسنة فلهعشر امثالها
11-من هم 11اخا-------------------------------------------------اجاب هم اخوة يوسف
12-ماهي المعجزة المكونة من 12 شيئ -------------------------اجاب "اد استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الارض-----------"
13- ماهي الاسرة التي اخبر ان عدد افرادها13--------------------اجاب اسرة يوسف
14-ماهي 14 شيئ التي كلمت الله---------------------------------اجاب 7 سموات و7اراضي
15-ماهو الشيئ الدي تنفس بلا روح-------------------------------اجاب الصبح " والصبح ادا تنفس"
16-ماهو القبر الدي مشى بصاحبه------------------------------اجاب حوت يونس
17-ماهو الشيئ الذي خلقه الله ثم استعظمه---------------------اجاب كيد النساء " ان كيدكن لعظيم"
18-ماهو الشيئ الذي خلقه الله ثم استنكره-----------------------اجاب صوت الحمار
19-ماهي الاشياء التي خلقها الله من غير اب وام--------------------اجاب ادم- الملائكة- كبش اسماعيل- وناقة صالح
20-من هم الذين كدبوا ودخلوا الجنة والذين صدقوا ودخلوا النار--------اجاب اخوة يوسف اما الدين صدقوا فهم النصارى واليهود " وقالت النصارى ليست اليهود على شيئ وقالت اليهود ليست النصارى على شيئ
21-ماهي الداريات زورا / الحاملات وقرا/الجاريات يسرا/ المقسمات امرا-----------------اجاب 1الرياح -2السحب -3السفن-4 الملائكة المامورة بتقسيم الارزاق
22-ماهي الشجرةالمكونة من 12 غصن في كل غصن30 ورقة في كل ورقة5 ثمرات 3في الظل و2 في الشمس----اجاب 12 شهر و30يوم وخمس اوقات الصبح والمغرب والعشاء في الظل والظهر والعصرفي الشمس
قال ابو اليزيد اني سائلك سؤالا واحد فقال القس قل.....فما هو مفتاح الجنة
فسكت القس فقال جمع النصارى مالك تسكت وانت سالته كل هده الاسئلة فاجابك وانت يعجزك سؤال واحد
فقال...والله اني اعرف الاجابة ولكن اخاف منكم فقالو قل وانا معك
فقال .....هو لا اله الا الله محمد رسول الله
فرددها الجميع مهه
ارجو منكم ان تكتبوا عدد الاسئلة التي عرفتم حلها