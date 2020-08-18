حرية رأي
:: عضو منتسِب ::
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سلام عليكم و رحمة الله كيف الحال
احتاج ان يرسل لي مبلغ 30 اورو الى بايونير و هو حساب جديد بنكي غير وهمي و الدفع يكون عبر بيبال بالدولار يعني ارسل له مبلغ الشراء بالدولار عبر بايبال
مشكلتي ان بايبال لا تتعمال مع بايونير هل ممكن المساعدة.؟
احتاج ان يرسل لي مبلغ 30 اورو الى بايونير و هو حساب جديد بنكي غير وهمي و الدفع يكون عبر بيبال بالدولار يعني ارسل له مبلغ الشراء بالدولار عبر بايبال
مشكلتي ان بايبال لا تتعمال مع بايونير هل ممكن المساعدة.؟