سلام عليكم و رحمة الله كيف الحال

احتاج ان يرسل لي مبلغ 30 اورو الى بايونير و هو حساب جديد بنكي غير وهمي و الدفع يكون عبر بيبال بالدولار يعني ارسل له مبلغ الشراء بالدولار عبر بايبال

مشكلتي ان بايبال لا تتعمال مع بايونير هل ممكن المساعدة.؟