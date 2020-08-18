اعرف جسمك .... الإنزيمات Enzyme‏

الإنزيمات Enzyme

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ما هي الإنزيمات؟

نظن المفهوم واضح وكلش مفهوم : ليكو فجسم الانسان يصراو عدة تفاعلات كميائية كيف الهضم مثلا والايض .. الايض هو عملية البناء والهدم فالجسم وهو كذلك مجموع التفاعلات الكميائية حتى الهضم والتنفس ندرجوهم فيه حتى تكونو فالصورة مالا في خضم هذوك التفاعلات نحتاجو انزيمات مثلا باه نفككوا البروتين عندنا انزيم البروتياز كاين الليباز للدهون وكاين الاميلاز .. المهم الانواع نحكيو عليهم لاحقا وش يديروا هاذ الانزيمات تاني يزيدو سرعة التفاعل هذاك مالا لولا الانزيمات ميقدرش الجسم يبسط مغذيات معقدة ويسهل امتصاصها رح نزيدلكم مثال للتوضيح : الدهون هي مكون معقد ياك مالا كاين انزيم اسموا الليباز وش يدير يحلل الدهون يكسر الروابط هذوك وكون يغيب الانزيم ترتفع نسبة الكولسترول فالدم و العبارة الاخيرة فيما يخص تكوين الانزيم والعوامل رح يكون ليها جزء منفصل }

كيف تعمل الإنزيمات؟

{ رح نشرح الفرضيتين ببساطة : فرضية القفل والمفتاح وضعت هذه الفرضية من قبل اميل فيشر حيث افترضان موقع الارتباط في الأنزيم يشابه دور القفل الذي لا يفتحه إلا مفتاح مخصص له ينطبق شكله على متطلبات هذا القفل، وهذا ما يؤدي إلى ان جزيئات معينة فقط تستطيع الارتباط بالانزيم في موقع ارتباطه نظن هكذا فهمتو شغل القفل عندو برك مفتاح واحد هكذا الانزيم وموقع الارتباط

الفرضية الثانية : فرضية التلائم المستحث اقترح كوشلاند فرضية معدلة عن فرضية القفل والمفتاح آخذا بعين الاعتبار حركيةلجزيئات البروتينية،

رح نشرح اكثر : شوفو الصورة

ليكو الصورة وببساطة يرتبط الأنزيم بالمادة المتفاعلة ويكوّن موقع نشط يتلائم شكله مع المادة المتفاعلة وقت الارتباط به

ما هي وظائف الإنزيمات في جسم الإنسان؟

نقل الإشارات: تعمل الإنزيمات على نقل الإشارات الفيزيائية والكيميائية والتي تساعد على إتمام العمليات الحيوية مثل فسفرة البروتين في خلايا جسم الإنسان.

تعمل الإنزيمات على نقل الإشارات الفيزيائية والكيميائية والتي تساعد على إتمام العمليات الحيوية مثل فسفرة البروتين في خلايا جسم الإنسان. تحليل الجزيئات: للإنزيمات دور مهم في عمليات الهضم حيث تعمل على تحليل وتفتيت الجزيئات الكبيرة التي يتناولها الإنسان مثل السكريات، والبروتينات ليسهل امتصاصها بعد ذلك من خلال جدار الأمعاء.

للإنزيمات دور مهم في عمليات الهضم حيث تعمل على تحليل وتفتيت الجزيئات الكبيرة التي يتناولها الإنسان مثل السكريات، والبروتينات ليسهل امتصاصها بعد ذلك من خلال جدار الأمعاء. إنتاج الطاقة: تساعد الإنزيمات على إنتاج ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP) والذي يعمل على تزويد جسم الإنسان بالطاقة لأداء الوظائف المختلفة.

تساعد الإنزيمات على إنتاج ثلاثي فوسفات الأدينوزين (ATP) والذي يعمل على تزويد جسم الإنسان بالطاقة لأداء الوظائف المختلفة. المضخات الأيونية: للإنزيمات دور مهم في المضخات الأيونية المتواجدة في غشاء كل خلية والتي تعمل على نقل الأيونات من وإلى الخلية.

للإنزيمات دور مهم في المضخات الأيونية المتواجدة في غشاء كل خلية والتي تعمل على نقل الأيونات من وإلى الخلية. تنظيم حركة الخلايا: للإنزيمات دور كبير في تنظيم حركة الخلايا، بحيث تعمل على فصل الكروموسومات عند انقسام الخلية وتساعد أيضًا على حركة الأهداب للتخلص من البلغم في المجرى التنفسي للإنسان.

للإنزيمات دور كبير في تنظيم حركة الخلايا، بحيث تعمل على فصل الكروموسومات عند انقسام الخلية وتساعد أيضًا على حركة الأهداب للتخلص من البلغم في المجرى التنفسي للإنسان. وظائف أخرى: هناك عدة وظائف أخرى للإنزيمات إذ لها دور فعال في انقباض العضلات، استجابة الجهاز المناعي، وعملية الشيخوخة.

{هنا عندي مانشرح :

نبداو ب : فسفرة البروتين : هي عملية يتم فيها إضافة مجموعة فوسفات إلى جزيء بروتين أو جزيء صغير، أو هو إدخال مجموعة فوسفات إلى جزيء عضوي بشكل عام

ال ATP : هذي يلزمها بزاف شرح لكن ببساطة فخلايا جسم الانسان شفتوا حنا كي ناكلو لازم تتحررطاقة من هذوك المغذيات والطاقة هذي نلقوها فالروابط الكميائية ويتم تحريرها اثناء عملية التنفس الخلوي كيفاش نتحصلو على ال ATP ؟ ...عملية التنفس الخلوي ليها بزاف مراحل اولها تحلل الجلوكوز لي ينتجلنا طاقة (ATP) وخلاص }

وحتى منطولش الموضوع رح نعمله اجزاء هذا كان اول جزء عرفتكم من خلالو على الانزيمات وديتوا نظرة ومزال باقي بزاف تفاصيل فالموضوع ندرجوها كلها باذن الله لاحقا



انتهى



وكاعادة لي عندو : سؤال او اقترح او فكرة يتفضل

في انتظار ارائكم وكاعادة لي عندو : سؤال او اقترح او فكرة يتفضلفي انتظار ارائكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن مدة كنت بدات سلسلة لي هيوهاوليك محتواهاواليوم رح نبدا فموضوع جديد مستقل لي هو :كالعادة مابين {} هو شرحي الخاص ويكون غالبا بالعامية اما مابينالمظلل فهو غالبا شرح وتبسيط لمصطلح علمي او غير واضح واردالإنزيمات هي عبارة عن جزيئات حيوية مصنوعة من البروتينات، تساعد الإنزيمات على تحفيز وزيادة سرعة التفاعلات الكيميائية داخل الخلايا الحيوية في جسم الإنسان.تستطيع الإنزيمات القيام بوظائف عدة مثل الهضم وعمليات الأيض، لذلك يعتبر لوجودها أهمية بالغة في حياة الإنسان.تتكون الإنزيمات من أحماض أمينية عديدة، لتنشأ سلسلة طويلة يطلق عليها مصطلح البروتينات وهي المكون الأساسي لأي إنزيم. عادة ما تتكون بعض الانحناءات في سلسلة الأحماض الأمينية مما يعطي الإنزيم شكله ووظيفته المميزة، وتؤثر كل من عوامل الحرارة ودرجة الحموضة على فعالية الإنزيم للقيام بالوظائف المختلفة.بعد أن تعرفنا على على ماهي الإنزيمات، فلنتعرف على الية عملها:هناك نموذج يدعى القفل والمفتاح تم استحداثه لأول مرة عام 1894، يتم استخدام هذا النموذج غالبًا لوصف الية عمل الإنزيمات والأدوية المختلفة، يرتبط الإنزيم الممثل بالمفتاح بالقفل الذي يلائمه وهو المكان النشط لاستقبال هذا الإنزيم.يلائم المكان النشط في شكله وأبعاده الإنزيم المرتبط به ولا يلائم أي من الإنزيمات الأخرى، مما يجعل لهذا المكان خصوصيته للقيام بالوظائف المختلفة.تم أجراء بعض التعديلات فيما بعد على نظرية القفل والمفتاح لينتج نموذج جديد ومستحدث يدعى التلاؤم المستحث.تصف هذه النظرية الية عمل الإنزيمات، بأن ارتباط الإنزيم بالمكان النشط يغير من شكل المكان النشط المستقبل للإنزيم لينتج شكل جديد مسؤول عن تحفيز وزيادة سرعة التفاعلات الكيميائية.فالصورة المواد المتفاعلة اشرت لها بسهم }تتواجد الإنزيمات في أجسام معظم المخلوقات الحية كالإنسان، النبات، وأيضًا البكتيريا وتعمل الإنزيمات على تحفيز معظم التفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان والتي تشمل عمليات النمو، تخثر الدم، التئام الجروح، محاربة الأمراض، التنفس، الهضم، التكاثر، والعمليات الحيوية الأخرى. إليك أهم الوظائف التي تقوم بها الإنزيمات في جسم الإنسان: