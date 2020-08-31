الأفضل في اللمة خلال شهر أوت 2020

حَبْ نْعَرَّسْ" 04: لأنّه لم يُفكر في السيارات الأخرى التي تسير خلفه، أو على يساره، واهْتَم فقط بحماية سيارته الجديدة من بعض الحُفر الموجودة في الطريق، كاد في عدة مَرات أن يسبب في حوادث خطيرة. هذا المثال أيها الأصدقاء يعكسُ نوعًا من التفكير لدى بعض الأفراد الذين يتخذون قرارات مُتسرعة، وبناء على...