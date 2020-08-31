الأفضل في اللمة خلال شهر أوت 2020

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,276
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقدم لكم التكريم الشهري الخاص بشهر أوت 2020
أفضل عضو @Andy_Delort
نشاطك هذا الشهر بالمواضيع وخاصة الحصريات والردود المفيدة كان مشرف بارك الله فيك
أفضل عضوة @اميرة المدائن
نشاطك كان مشرف هذا الشهر بارك الله فيك
نتمنى ان نرى لك مواضيع حصرية اكثر
نهديكما وسام
أفضل مشرفة @ماغيكاي تشان
مشكورة لمواضيعك القيمة وحضورك الطيب
تتحصلين علئ وسام
أفضل، مراقبة @Yasmina zahra مشكورة لحصرياتك حضورك وخاصة اشرافك علئ دورة الفوطوشوب
تتحصلين علئ وسام
أفضل المواضيع لهذا الشهر كانت:
للأخت @خديجة ph
للأخ @سعد606
للأخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Rǿmẳņĉį LŎvès
@*amani*
بارك الله فيكم ولمن لم يتميزوا هذا الشهر نتمنئ لكم الالتحاق بباقة المتميزين. الشهر المقبل
من اعداد:
@الامين محمد
@السلطانة
نقدم لكم التكريم الشهري الخاص بشهر أوت 2020
أفضل عضو @Andy_Delort
نشاطك هذا الشهر بالمواضيع وخاصة الحصريات والردود المفيدة كان مشرف بارك الله فيك
أفضل عضوة @اميرة المدائن
نشاطك كان مشرف هذا الشهر بارك الله فيك
نتمنى ان نرى لك مواضيع حصرية اكثر
نهديكما وسام
أفضل مشرفة @ماغيكاي تشان
مشكورة لمواضيعك القيمة وحضورك الطيب
تتحصلين علئ وسام
أفضل، مراقبة @Yasmina zahra مشكورة لحصرياتك حضورك وخاصة اشرافك علئ دورة الفوطوشوب
تتحصلين علئ وسام
أفضل المواضيع لهذا الشهر كانت:
خداع زيجات الانترنيت
خداع زيجات الانترنات السلام عليكم اخوتي اخواتي حبيت أكلمكم اليوم عن موضوع شغل بالي كثيرا هذه الأيام و هو زيجات الانترنات حقيقة كغيرها من الزيجات لها ما لها و عليها ما عليها لكني لاحظت ان الكثير منها و ليس كلها مثل زيجات زمااااان وقت جدتي و جدتك يعني وقت كانت كل البنات و الشباب يتزوجون الذي...
www.4algeria.com
حَبْ نْعَرَّسْ" 04
حَبْ نْعَرَّسْ" 04: لأنّه لم يُفكر في السيارات الأخرى التي تسير خلفه، أو على يساره، واهْتَم فقط بحماية سيارته الجديدة من بعض الحُفر الموجودة في الطريق، كاد في عدة مَرات أن يسبب في حوادث خطيرة. هذا المثال أيها الأصدقاء يعكسُ نوعًا من التفكير لدى بعض الأفراد الذين يتخذون قرارات مُتسرعة، وبناء على...
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جاتناا ضيفة في زمان الكورونا 😓😓شوفو وش حضرت
أّلَسِـلَأّمً عٌلَيِّکْمً وٌرحًمًةّأّلَلَهّـ وٌبًرکْأّتٌـهّـ 🤗🤗🤗🤗🤗 ان شاءالله الكل في تمام الصحة والعافية كيما قتلكم فالعنوان وميخالكمش جات الكورونا وقلبت الامور راساا على عقب 😔😔 ربي يرفع علينا هذا الوباء ميخفاش انوو قطعناا بعضنا معدناش نزورو بعضنا الله غالب ضروف تتطلب هذااا 😓😓...
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من بوح الحقيقة ( لها ) ،
إلى تلك المغرورة الفاتنة التي اشترت من عندي حبة ذرة مشوية على الفحم ذات يوم على قارعة الطريق : قد اشترت من عندي المئات من الفتيات بل قل الآلاف ، ولم تجدب انتباهي إلا انتِ.. اه لماذا ؟!! أجيبك !!! حسنا ، فقط لأني رأيت في حقيبتك البنية كتابا هذا كل شيء ، شيء بارد أليس كذلك !!! هذا كل شيء !!!! نعم...
www.4algeria.com
أكبر الغابات وأجملها حول العالم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الغابة السوداء - ألمانيا يُطلق عليها اسم «شوارزوالد أو الغابة السوداء»؛ وهي سلسلة جبال مُشجرة في «بادن فورتمبيرغ» جنوب غرب ألمانيا. أُطلق عليها اسم «الغابة السوداء» من قِبَل الرومان حيث منعت أشجار الصنوبر الضخمة؛ ضوء الشمس من الوصول إليها، فأتسمت بالسواد،...
www.4algeria.com
بارك الله فيكم ولمن لم يتميزوا هذا الشهر نتمنئ لكم الالتحاق بباقة المتميزين. الشهر المقبل
من اعداد:
@الامين محمد
@السلطانة
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