تكريمات شهر أفريل 2022

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,434
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- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا التكريم خاص بنشاط الأعضاء خلال شهر {أفريل 2022}
عبر المنتديات وليس خاص بالاقسام الرمضانية التي سنضع تكريماتها لاحقا.
{أفضل عضو:}
@aljentel
نشاطه كان ملفت للانتباه هذا الشهر من خلال مواضيعه الحصرية وتفاعله الصادق مع الأعضاء والذي اتاح لنا معرفة جانب آخر من شخصية هذا الرجل الطيب. مشكور اخي حفظك الله وعائلتك وأولادك.
{أفضل عضوة:}
@صاحبة الأثر
هي عضوة جديدة سحرتنا بمواضيعها وحضورها الراقي
نتمنى لها التوفيق ومواصلة ابداعاتها معنا شكرا أختي.
{أفضل مشرف:}
@جليلوس
بمواضيعه الرائعة في منتداه وفي المنتديات الأخرى جزاك الله كل خير.
{أفضل مراقب:}
هو الأخ @Golden Man
الذي لانتخيل المنتدى دون مواضيع الحصرية المتنوعة جزيل الشكر لك أخي.
{أفضل موضوع:}
وهو موضوع يحمل رسالة انسانية صادقة للأخت الأستاذة التي قليلا ماتكتب لكنها لما تكتب تبدع
"viola"
نشكركم جميعا لما بذلتموه هذا الشهر ونتمنى أن يدوم هذا النشاط
ادارة منتدى اللمة الجزائرية
هذا التكريم خاص بنشاط الأعضاء خلال شهر {أفريل 2022}
عبر المنتديات وليس خاص بالاقسام الرمضانية التي سنضع تكريماتها لاحقا.
{أفضل عضو:}
@aljentel
نشاطه كان ملفت للانتباه هذا الشهر من خلال مواضيعه الحصرية وتفاعله الصادق مع الأعضاء والذي اتاح لنا معرفة جانب آخر من شخصية هذا الرجل الطيب. مشكور اخي حفظك الله وعائلتك وأولادك.
{أفضل عضوة:}
@صاحبة الأثر
هي عضوة جديدة سحرتنا بمواضيعها وحضورها الراقي
نتمنى لها التوفيق ومواصلة ابداعاتها معنا شكرا أختي.
{أفضل مشرف:}
@جليلوس
بمواضيعه الرائعة في منتداه وفي المنتديات الأخرى جزاك الله كل خير.
{أفضل مراقب:}
هو الأخ @Golden Man
الذي لانتخيل المنتدى دون مواضيع الحصرية المتنوعة جزيل الشكر لك أخي.
{أفضل موضوع:}
وهو موضوع يحمل رسالة انسانية صادقة للأخت الأستاذة التي قليلا ماتكتب لكنها لما تكتب تبدع
نشوف لفوق و لا لتحت ؟
سلام الله عليكم جميعا خاوتي والله صدقا اشتقت للكتابة و النقاش في هذا القسم .. بون والله حبيت نحكي على وحد السوجي بصح معرفتش وشمن جانب نحكي فيه لأنو صح حاجة تدمي القلب و من بين الحاجات لي صح تخليك تحس بتع العين بصيرة و اليد قصيرة 💔 نظن الكثير منا يشوف برنامج قلبي اطمأن مع غيث هاذو مواسم و هو...
www.4algeria.com
"viola"
نشكركم جميعا لما بذلتموه هذا الشهر ونتمنى أن يدوم هذا النشاط
ادارة منتدى اللمة الجزائرية