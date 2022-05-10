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تكريمات شهر أفريل 2022

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,434
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا التكريم خاص بنشاط الأعضاء خلال شهر {أفريل 2022}

عبر المنتديات وليس خاص بالاقسام الرمضانية التي سنضع تكريماتها لاحقا.



{أفضل عضو:}

@aljentel
نشاطه كان ملفت للانتباه هذا الشهر من خلال مواضيعه الحصرية وتفاعله الصادق مع الأعضاء والذي اتاح لنا معرفة جانب آخر من شخصية هذا الرجل الطيب. مشكور اخي حفظك الله وعائلتك وأولادك.


{أفضل عضوة:}


@صاحبة الأثر

هي عضوة جديدة سحرتنا بمواضيعها وحضورها الراقي
نتمنى لها التوفيق ومواصلة ابداعاتها معنا شكرا أختي.


{أفضل مشرف:}

@جليلوس
بمواضيعه الرائعة في منتداه وفي المنتديات الأخرى جزاك الله كل خير.


{أفضل مراقب:}
هو الأخ @Golden Man
الذي لانتخيل المنتدى دون مواضيع الحصرية المتنوعة جزيل الشكر لك أخي.

{أفضل موضوع:}

وهو موضوع يحمل رسالة انسانية صادقة للأخت الأستاذة التي قليلا ماتكتب لكنها لما تكتب تبدع


www.4algeria.com

نشوف لفوق و لا لتحت ؟

سلام الله عليكم جميعا خاوتي والله صدقا اشتقت للكتابة و النقاش في هذا القسم .. بون والله حبيت نحكي على وحد السوجي بصح معرفتش وشمن جانب نحكي فيه لأنو صح حاجة تدمي القلب و من بين الحاجات لي صح تخليك تحس بتع العين بصيرة و اليد قصيرة 💔 نظن الكثير منا يشوف برنامج قلبي اطمأن مع غيث هاذو مواسم و هو...
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"viola"



نشكركم جميعا لما بذلتموه هذا الشهر ونتمنى أن يدوم هذا النشاط


ادارة منتدى اللمة الجزائرية
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,288
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
مبروووك للجميع والعاقبة للبقية
شكرا سلطانة على التكريم يعطيك الصحة حتى نتوما تعبتوا الله يكون في عونكم
ماشاء الله المنتدى في تطور ملحوظ ربي يبقي عليكم الستر جميعا
لا يهم من كرم ومن بقي المهم ربحنا محبتكم ودخلنا قلوبكم هاداك الصح ❤💖
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,434
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال جليلوس:
مبروووك للجميع والعاقبة للبقية
شكرا سلطانة على التكريم يعطيك الصحة حتى نتوما تعبتوا الله يكون في عونكم
ماشاء الله المنتدى في تطور ملحوظ ربي يبقي عليكم الستر جميعا
لا يهم من كرم ومن بقي المهم ربحنا محبتكم ودخلنا قلوبكم هاداك الصح ❤💖
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ان شاءالله ربي يباركلنا في هذا المنتدى الرائع

تم توزيع الاوسمة.
 
D

dahman kz

:: عضو متألق ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,021
النقاط
591
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله
ومبروك التكريم للاخوة والاخوات ويستاهلو وربي يوفق ان شاء الله
 
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