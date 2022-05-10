تكريمات شهر أفريل 2022

سلام الله عليكم جميعا خاوتي والله صدقا اشتقت للكتابة و النقاش في هذا القسم .. بون والله حبيت نحكي على وحد السوجي بصح معرفتش وشمن جانب نحكي فيه لأنو صح حاجة تدمي القلب و من بين الحاجات لي صح تخليك تحس بتع العين بصيرة و اليد قصيرة 💔 نظن الكثير منا يشوف برنامج قلبي اطمأن مع غيث هاذو مواسم و هو...