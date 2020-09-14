بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اعلمي أختي المسلمة:أن الله عز وجل حي كريم، يحب الحياء والستر، واعلمي أختي المؤمنة :أن الحياء شعبة من شعب الإيمان ،وانه خير كله ،وان الحياء لاياتي إلا بالخير، اعلمي اختي التقية:ان الإحتشام والستر الكامل عبادة جليلة تؤجرين عليها ،وأنه بذلك تحقيقين مقصدا عظيما من مقاصد الشارع الحكيم ،في إخفاء المرأة زينتها عن الأجانب ،اعلمي اختي العزيزة:أن المرأة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب لايحل لها ان تبدي أمامهم شيئا من عورتها ألبتة، وأن من تسببت في نظر الرجال إليها، فهي شريكتهم في الإثم، اعلمي أختي الكريمة:ان التبرج والسفور معصية لله ،وإرضاء للشيطان ،وموحب لسخط الرحمن ،اعلمي أختي العفيفة :أن الإختلاط بالرجال ،والتساهل في لبس الضيق والفاتن بريد للزنا، وسبيل الوقوع في الفواحش اجارك الله، فاحذري الشر ووسائله، اعلمي أختي الشريفة :أن المرأة إذا خرحت من بيتها متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية أكرمك الله، كما عند ابن حبان وعند الترميذي "المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان"اي رفع بصره إليها ليغويها أويغوي بها ،روى النسائي عن أبي موسى الأشعري قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، :"ايما إمرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية"،إعلمي أختي السعيدة:أن الرحال يبحثون عن شريكات حياتهم وأمهات أولادهم في أوساط الشريفات العافيفات ذوات الخدور ،وأن أشباه الرجال يبحثون عن فريساتهم في الأسواق من اللواتي تكشفن وتعرين وأردن الفجور، اعلمي أختي المربية:ان من شب على شيئ شاب عليه، وأن المرأة مسئولة عن بيتها ورعيتها ،فعودي بناتك ومن ولاك الله لأمرهم ،بلبس الساتر ولو كانت فتاة لن تكلف ،لتعتاد الإحتشام صغيرة، فلا تقبل العري كبيرة، اعلمي أختي الداعية:أن الله تعالى يقبل توبة عبده إليه ،ويحب ذلك منه ،ويدعوه إليه ،ويبدل سيئاته حسنات، فكوتي سببا في تشر الخير بين إخواتك النساء ،ودعوتهن للتوبة وملازمة الستر والإحتشام ،"إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما "،إلهي اصلح نساء المسلمين ،وأكفهن شر الأشرار ،وكيد الفجار ،وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. للإفادة



"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"