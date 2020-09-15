بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

المرأة والتقرب إلى الله تعالى

إقرئيه بهدوء وتأني وأعيديه أكثر من مرة نصيحتي إليك:

تمهلي

س/ هل إستفدتي من نمط حياتك السريع؟

س/ هل إنعكس الجري والهرولة من الصباح للمساء على حياتك بالإستقرار والطمأنينة ؟

س/ هل السرعة والجري واللحاق بمطالب الدنيا والزوج والأطفال والعمل نتزيدنا قربا من الله سبحانه وتعالى ؟

تمهلي

إذا كانت الإجابة (لا)

إذا فلنجرب طرق أخرى

(التمهل، التأني، التركيز)

هدئي السرعة

إهدئي من الداخل حتى ينعكس على الخارج

وخاصة في العبادات

تمهلي

تأملي صوت الآذان ورددي خلفه حتى آخر كلمة فغيرنا محروم من سماع الأذان ،ثم قولي أذكار مابعد الآذان واطلبي من الله كل ماتريديه

تمهلي

خذي وقتك في الوضوء بدون إسراف في الماء واستعري خروج الذنوب من الأعضاء حتى آخر قطرة من الماء ثم رددي ذكر مابعد الوضوء

الوضوء : نشاط ،نظافة، نور ،تطهير هدوء، تجديد، استفيدي منه ولا تغفلي عنه 5 مرات يوميا، سيساعد على هدوئك الداخلي ،

تمهلي

خذي وقتك في الصلاة من التكبير وحتى السلام، إقرئي الفاتحة آية آية بصوت مسموع لك ،خذي وقتك في الركوع والسجود والتفكر في الأذكار ،لاتقومي عن السجادة مباشرة بعد الصلاة، رددي أذكار مابعد الصلاة والتسبيح واحدة واحدة دون استعجال ولاإهمال،

تمهلي

أمسكي بمصحفك وتأملي متعة وجوده بين يديك، استغفري قبل البدء في القراءة وأطلبي من الله سبحانه الفتح، ثم إقرئي كل آية وكأنها تخاطبك أنت وتتحدث معك وعنك، إقرئي ولو صفحة واحدة يوميا بالتفسير وعرض الآيات على حياتك وآلامك وأفراحك ومشاعرك ومشاكلك، إنشئي علاقة خاصة جدا مع القرآن ،إقرئي سبع صفحات في سبعة أيام في الأسبوع فهذا أفضل من هجره الذي يؤدي إلى ظلام القلب،

تمهلي

خذي من 10 ،15دقيقة يوميا مهما كان جدولك مزدحم ،أو أننا توهم أنه مزدحم، للخلوة مع الله تبارك وتعالى وحده لاشريك له، أثناء خلوتك استكي إبكي واستغفري، واطلبي وادعي واستعيني بالله، قولي كل ماتريدين وفضفضي كل ما في نفسك مع الله السميع الودود أظهري ضعفك وقلة حيلتك أمام الله القوي، إرمي همومك وأحمالك عند الله الصمد، أطلبي كل ماتريديه من أمور الدنيا والآخرة من الله الملك القادر السميع المجيب، أوجدي هذا الوقت وأستقطعيه لأنه زاد لك، لن يوفره لك زوجك ولا أبنائك ولاعملك ،ولايومك السريع العجيب خذي حقك من يومك

تمهلي

الحمد لله تعالى أنت تعيشين حتى الآن وكل يم فرصة جديدة لك، كل يوم فرصة جديدة للتوبة والعودة والإستغفار والخشوع والتقرب، تأملي عظمة الله القريب المجيب في قوله تعالى : "إذا تقرب العبد إلي شبر تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة "

فإذا عزمت قتوكلي،،،

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