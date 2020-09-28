أنت تحت المجهرسلامو عليكو ان شاء الله بخيرهي مجموعة من الاسألة جاوب على السؤال الذي تحبيلا واحد اثنان ثلاثة انطلاااق:ولايتك .....اسمك...عمرك....هذا شيء مفروغ منو لحتى تنتقل للاسألة الاخرى في خالة واحدة فقط ان جاوبت على الاسالة الاخرى كلها اي التي سأكتبها الان تستطيع ان تشارك1.متى بدأت الصلاة2.من علمك ومن كان سبب في مواضبتك على الصلاة امك ابوك الخ الخ3. اخر مرة قرأت في المصحف4. هوايتك المفضلة5. قدوتك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم6. كيف كانت طفولتك... مراهقتك.... شبابك.... كهولتك...7.احب انسان لقلبك بعد امك8. هل طعنة في يوم من الايام من صديق ( الصراحة نحن نعاني من القريبين منا ومن قلوبنا!!!)9. مكان تريد الذهاب اليه اي مكان10. ان كانت لديك فرصة ان تسطر وتكتب حياتك في. كتابهل ستقبل ام ترفض11. اخر مرة ابتسمت في وجه انسان... اخر مرة كتبت لك صدقة بسبب الابتسامةتراراولنكون متساويين1.لن اكذب بدأتها عندي عام او أقل لا اعلم بالتحديد لكن بدأتها الشتاء السابق او الصيف2.هه لن اكذب لقد بدأت الصلاة بسبب نذر نذرته ومنذ ذلك الوقت والحمدو لله لم انقطع عن صلاتي الا بأسباب شرعية3.قبل يومين4.مغرمة بالمطاعة... وقلمي لا يسكت ولا يريد ان يسكت ولا اريده انا ان يسكت5.قدوتي في الحياة امنا عائشة رضي الله عنها. 6.طفولتي عادية يتخللها الاهمال... مراهقتي الله يخلفومازالني في هذه المرحلة واحاول الخروج منها بأقل الاضرار الممكنة7.اييه محسبتش حساب لهذا هههه صديقتي8.كثيرا والمشكل اني انسى بسرعة...... ودمي بارد هه يالها من معضلة9. الى مكان هادئ هدوء الليل وسكونه...مكان تداعبني نسمات الهواء... مكان لا حقد ولا كره ولا عيب... الناس!!!اه مكان خالي من البشر عداي... وقلمي وورقة احتاج لهذا.وبشدة10.اقبل وارفض... اكتبها لكن لن انشرها الا بشرط!11.عندما اخرج من البيت وحين ينتهي الحجر في ذلك اليوم ابتسم واوزع البسماتفي انتظااااار اعترافاتكم