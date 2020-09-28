منى كريم
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
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- الجزائر
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- أنثى
أنت تحت المجهر
سلامو عليكو ان شاء الله بخير
هي مجموعة من الاسألة جاوب على السؤال الذي تحب
يلا واحد اثنان ثلاثة انطلاااق:
ولايتك .....
اسمك...
عمرك....
هذا شيء مفروغ منو لحتى تنتقل للاسألة الاخرى في خالة واحدة فقط ان جاوبت على الاسالة الاخرى كلها اي التي سأكتبها الان تستطيع ان تشارك
1.متى بدأت الصلاة
2.من علمك ومن كان سبب في مواضبتك على الصلاة امك ابوك الخ الخ
3. اخر مرة قرأت في المصحف
4. هوايتك المفضلة
5. قدوتك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
6. كيف كانت طفولتك... مراهقتك.... شبابك.... كهولتك...
7.احب انسان لقلبك بعد امك
8. هل طعنة في يوم من الايام من صديق ( الصراحة نحن نعاني من القريبين منا ومن قلوبنا!!!)
9. مكان تريد الذهاب اليه اي مكان
10. ان كانت لديك فرصة ان تسطر وتكتب حياتك في. كتاب
هل ستقبل ام ترفض
11. اخر مرة ابتسمت في وجه انسان... اخر مرة كتبت لك صدقة بسبب الابتسامة
ترارا
ولنكون متساويين
1.لن اكذب بدأتها عندي عام او أقل لا اعلم بالتحديد لكن بدأتها الشتاء السابق او الصيف
2.هه لن اكذب لقد بدأت الصلاة بسبب نذر نذرته ومنذ ذلك الوقت والحمدو لله لم انقطع عن صلاتي الا بأسباب شرعية
3.قبل يومين
4.مغرمة بالمطاعة... وقلمي لا يسكت ولا يريد ان يسكت ولا اريده انا ان يسكت
5.قدوتي في الحياة امنا عائشة رضي الله عنها
. 6.طفولتي عادية يتخللها الاهمال... مراهقتي الله يخلف
ومازالني في هذه المرحلة واحاول الخروج منها بأقل الاضرار الممكنة
7.اييه محسبتش حساب لهذا هههه صديقتي
8.كثيرا والمشكل اني انسى بسرعة...... ودمي بارد هه يالها من معضلة
9. الى مكان هادئ هدوء الليل وسكونه...مكان تداعبني نسمات الهواء... مكان لا حقد ولا كره ولا عيب... الناس!!!
اه مكان خالي من البشر عداي... وقلمي وورقة احتاج لهذا.وبشدة
10.اقبل وارفض... اكتبها لكن لن انشرها الا بشرط!
11.عندما اخرج من البيت وحين ينتهي الحجر في ذلك اليوم ابتسم واوزع البسمات
في انتظااااار اعترافاتكم
سلامو عليكو ان شاء الله بخير
هي مجموعة من الاسألة جاوب على السؤال الذي تحب
يلا واحد اثنان ثلاثة انطلاااق:
ولايتك .....
اسمك...
عمرك....
هذا شيء مفروغ منو لحتى تنتقل للاسألة الاخرى في خالة واحدة فقط ان جاوبت على الاسالة الاخرى كلها اي التي سأكتبها الان تستطيع ان تشارك
1.متى بدأت الصلاة
2.من علمك ومن كان سبب في مواضبتك على الصلاة امك ابوك الخ الخ
3. اخر مرة قرأت في المصحف
4. هوايتك المفضلة
5. قدوتك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم
6. كيف كانت طفولتك... مراهقتك.... شبابك.... كهولتك...
7.احب انسان لقلبك بعد امك
8. هل طعنة في يوم من الايام من صديق ( الصراحة نحن نعاني من القريبين منا ومن قلوبنا!!!)
9. مكان تريد الذهاب اليه اي مكان
10. ان كانت لديك فرصة ان تسطر وتكتب حياتك في. كتاب
هل ستقبل ام ترفض
11. اخر مرة ابتسمت في وجه انسان... اخر مرة كتبت لك صدقة بسبب الابتسامة
ترارا
ولنكون متساويين
1.لن اكذب بدأتها عندي عام او أقل لا اعلم بالتحديد لكن بدأتها الشتاء السابق او الصيف
2.هه لن اكذب لقد بدأت الصلاة بسبب نذر نذرته ومنذ ذلك الوقت والحمدو لله لم انقطع عن صلاتي الا بأسباب شرعية
3.قبل يومين
4.مغرمة بالمطاعة... وقلمي لا يسكت ولا يريد ان يسكت ولا اريده انا ان يسكت
5.قدوتي في الحياة امنا عائشة رضي الله عنها
. 6.طفولتي عادية يتخللها الاهمال... مراهقتي الله يخلف
ومازالني في هذه المرحلة واحاول الخروج منها بأقل الاضرار الممكنة
7.اييه محسبتش حساب لهذا هههه صديقتي
8.كثيرا والمشكل اني انسى بسرعة...... ودمي بارد هه يالها من معضلة
9. الى مكان هادئ هدوء الليل وسكونه...مكان تداعبني نسمات الهواء... مكان لا حقد ولا كره ولا عيب... الناس!!!
اه مكان خالي من البشر عداي... وقلمي وورقة احتاج لهذا.وبشدة
10.اقبل وارفض... اكتبها لكن لن انشرها الا بشرط!
11.عندما اخرج من البيت وحين ينتهي الحجر في ذلك اليوم ابتسم واوزع البسمات
في انتظااااار اعترافاتكم