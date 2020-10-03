اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الثبات على الصراط
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم،الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم على العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ،يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم ،وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون يكون سيره على ذاك الصراط
فمنهم من يمر كالبرق،
ومنهم من يمر كالطرف،
ومنهم من يمر كالريح،
ومنهم من يمر كشد الركلب،
ومنهم من يسعى سعيا،
ومنهم من يمشي مشيا،
ومنهم من يحبو حبوا،
ومنهم المخدوش المسلم،
ومنهم المكردس في النار،
فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، خذوا القذة بالقذة ،جزاء وفاقا "هل تجزون إلا ماكنتم تعملون"،ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم ،فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط ،تخطفه وتعوقه عن المرور عليه ،فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك "وما ربك بظلام للعبيد" مدارج السالكين.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الثبات على الصراط
قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم،الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم على العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ،يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم ،وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون يكون سيره على ذاك الصراط
فمنهم من يمر كالبرق،
ومنهم من يمر كالطرف،
ومنهم من يمر كالريح،
ومنهم من يمر كشد الركلب،
ومنهم من يسعى سعيا،
ومنهم من يمشي مشيا،
ومنهم من يحبو حبوا،
ومنهم المخدوش المسلم،
ومنهم المكردس في النار،
فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، خذوا القذة بالقذة ،جزاء وفاقا "هل تجزون إلا ماكنتم تعملون"،ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم ،فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط ،تخطفه وتعوقه عن المرور عليه ،فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك "وما ربك بظلام للعبيد" مدارج السالكين.
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"