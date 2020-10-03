بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الثبات على الصراط

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم، الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم،الموصل إلى جنته ودار ثوابه، وعلى قدر ثبوت قدم على العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار ،يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم ،وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون يكون سيره على ذاك الصراط

فمنهم من يمر كالبرق،

ومنهم من يمر كالطرف،

ومنهم من يمر كالريح،

ومنهم من يمر كشد الركلب،

ومنهم من يسعى سعيا،

ومنهم من يمشي مشيا،

ومنهم من يحبو حبوا،

ومنهم المخدوش المسلم،

ومنهم المكردس في النار،