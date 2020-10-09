نتعاطى التخلف وننشره ! 🙄

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمان الرحيم



ازوار أعضاء مشرفي مراقبي وطاقم الادارة بهذا الصرح الجميل الذي يجمعنا ... اللمة الجزائرية..



اسعد الله اوقاتكم



التخلف المنتشر :







مؤخرا اصبح الجميع يستهجون صور التخلف الموجوده فى المجتمع العربى



لكن ما لايعرفه الكثير ان التخلف ليس عيب مطلقا او حتى شىء سىء



ليس عيب ان الفتيات تسير بنصف حجاب فى الشوارع لكن العيب ان ابنتك تكون منهم



ليس عيب ان يكون الأباء متسلطين ومتخلفين لكن العيب ان تكون مثلهم



ليس العيب ان العرب متخلفين علميا وثقافيا لكن العيب ان نكون نحن منهم



ليس عيبا انا الشباب يتغاطون المخدرات لكن العيب ان ولد منهم



انا تقريبا سمعت من كل من اعرفهم دائما اسمعهم يستهجون العرب وتخلفهم







اذا كان كل العرب يستهجون العرب اذا هل التخلف نستورده من الخارج ام نحن من نصنعه



لا شك اننا عندما نضج عقلنا وجدنا اننا نشئنا فى مجتمع متخلف بالكامل



واننا لم نصنع نحن هذا التخلف



لكن البشر يموتون باستمرار ليس هناك خالدين لكى يرعوا هذا التخلف







اذا كيف استمر هذا التخلف من عشرات القرون الى الأن



الرسول اتى الى مجتمع سىء وصنع الفضيله فيه فكيف اختفت الفضيله وعاد المجتمع الى تخلفه



يجب ان يكون هناك شىء خالد لكى يرعى هذا التخلف



ولم اجد سوى الأفكار الأفكار فقط هى الأشياء الخالده اذا الأفكار هى سبب تخلف المجتمع



والأفكار لايمكن تغييرها الا بالأفكار



لذلك اذا لومنا احد على تخلفه انما يدل على تخلف الشخص الذى يلوم وليس الشخص الملام



لذلك لايمكن ان نتقدم الا من خلال تغيير افكارنا بالكامل







وبداية تغيير هذه الأفكار تغيير فكرة ان التخلف عيب او شىء سىء



هو شىء لايناسبنا ونريد تغييره فقط لأنه تسبب لنا بالكثير من الألم





تحياتي الخالصة

ديلور ​