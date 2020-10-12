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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,133
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخوتي .....اخواتي الكرام
اكتب لكم هذا الموضوع متمنيا لكم دوام الصحة و العافية
ادخل في صلب الموضوع
اكتب رسالة لعضو تعاتبه فيها أو تكرمه أو تشكره
لكن لا تجرح و لا تنفر
انتظر تفاعلكم في الموضوع
 
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