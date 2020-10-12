بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخوتي .....اخواتي الكرام

اكتب لكم هذا الموضوع متمنيا لكم دوام الصحة و العافية

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لكن لا تجرح و لا تنفر

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