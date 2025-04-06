Zili Na
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 مارس 2025
- المشاركات
- 83
- نقاط التفاعل
- 466
- نقاط الجوائز
- 8
- محل الإقامة
- Djelfa
- الجنس
- أنثى
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم
في الاونة الاخير وتحت ظل طوفان الاقصى وعمليات عسكرية على قطاع العزة. ظهرت عدة منشورات على مواقع تواصل من سب وشتم للمقاومة فلسطينية بجميع فصائلها والدعم للايران من اجل تحرير مسري رسولنا نحن المسلمين وومنها ايضا ما يهدف لشكر وامتنان لدعم امريكي لتحرير بلد الامويين
وها انا اكتب اليوم. هذا الموضوع الذي من بين الاف قبلي وبعدي ردا لهذه ااشاعات لانني ضمن المشاركيين في حملة الوعي التي ظهرت كردة فعل
لبعض جاهلين الذين يتجادلون بكل غضب وثقة في هذا المجال
وبتعصب وتهجم وهم غير مدركيين للمعلومات التي ينقلونها من غيرهم لامن ناحية صحتها ولا من ناحية هوية ناشرها اذا لاحظنا منشورات جد كثيرة في الوسط التواصلي العربي وصلت إلى نطاق واسع دون تمحيص أو تدقيق.
نحن في حاجة ماسة لمراجعة الحقائق وتصحيح التاريخ. والوقت قد حان لنعمل معًا في حملة توعية، تهدف إلى تصحيح هذه المغالطات، من خلال نشر معلومات صحيحة ومدعومة بمصادر موثوقة. لا بد لنا من أن نكون حريصين على ما ننقله للآخرين، لأن الإعلام أصبح أداة قوية جدًا قد تؤثر في عقول الأجيال القادمة إذا لم نكن يقظين في نشر الحقائق.
ندعوكم للمشاركة في هذه الحملة التوعوية، لنكون جميعا جزءًا من عملية تصحيح هذه المغالطات، ولإيصال صوت الحق الفلسطيني إلى العالم. لنبقى دائما يقظين في مواجهة كل ما يهدف إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية الاسلامية والاسلام
اترك لكم هذه المساحة لمشاركة ماتعرفوووه وتثقون به ونصصححه مع بعض ثم انقلوووه على اوسع نطاق اسطتعتم