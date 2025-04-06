حملة توعية

قال Zili Na:

علاه ماشي حبًا في الشعب السوري، ولا لأنو نظام بشار كان ظالم (رغم أنو فعلاً كان)، لكن لأنو كانت كاينة خطة كبيرة

وفرصة ذهبية باش تضرب عصفورين بحجرة:



1. تسقط نظام العدو لحليفتها إسرائيل.





2. وتقص نفوذ إيران وروسيا ، وتقطع الطريق على الهلال الشيعي الممتد من طهران لبيروت.

لانو هذا الطريق يفتح الدعم العسكري لحزب الله ويحيط بإسرائيل من الشرق والشمال أمريكا حبت تكسر هاد الخط



هنا تفهم ياااسر اموور. في منطقة شرق اوسط اغلبهامسيطرة عليها ايران

دات العراق سوريا لبنان واليمن ...الخ

وقالها النتن بعظمة لسانو اكبر مخاوفنا ايران لان

إيران كانت لاعب أساسي في المنطقة، وحليف وفيّ لبشار. عبر سوريا، كانت تمرر السلاح لحزب الله في لبنان، وتوسّع وجودها العسكري قرب حدود إسرائيل. ولهذا إسرائيل هادئة مع نظام الأسد لسنين ، وما كانش خطر مباشر. بصح منين بدات إيران تبني قواعد وتنقل صواريخ، إسرائيل بدات تضرب وخافت على روحها



وهنا بدات امريكا وتدعم في ثورة سورية دعم كبير وكي تحررت سوريا نحت يدها خلاتها بينها وبين اسرائيل

باه تنفذ خطتها بانشاء. دولتها بعييد شر

كي شغل قتلها انا نعجن ونتي قرصي





ونعرفوا بلي امريكا.اول ما انتهت الحرب الباردة

وسقط الاتحاد السوفياتي، أمريكا ولات القطب الوحيد، دارت قانون دولي وطبقاتو على حذافيرو. باه تخلي كامل دول تشوفها هي صح. كيما قانون حق الشعوب في تقرير مصيرها لي كانت نقطة قوة في تحرير عدة شعوب من الاستعمار انذاك ومنبعد كي عرفت انها سيطر ت على معظم دول من خلال تحالفات قروض ديون ولات تفرض "قوانين دولية" على حسابها وكلشي خضع ليها منظمات تدخلات باسم الديمقراطية. ....

بانت على حقيقتها ولات تكشر على أنيابها. كيما الكنة جديدة اول مرة تمد وتحب وتضحك وتود وترفد ووو ومنبعد كي تثبت تبان وتبدا تكشر





الخطوة الجاية؟

أمريكا ما راحش توقف. رايحة تزيد تضغط على لبنان (بسبب حزب الله) والعراق (بسبب الميليشيات الشيعية) باش تقلّص النفوذ الإيراني، اللي يعتبر أكبر خطر بالنسبة لإسرائيل، كيما قالها نتنياهو بلسانو.

ومزال امريكا دير مهم عدها تنح نفود ايران لي هو يد روسيا في الشرق الاوسط



ومنيش ندافع على ايران لانها مهيش بعيدة على امريكا

لانو شفنا سجن صيدناياالوجه البشع للتحالف إيران الشيعي مع سوري العلوي

وراح يبقى وصمة عار في تاريخ البشرية. تعذيب، قتل، إعدامات جماعية... تحت عين النظام وبدعم إيران روسي ، لي يديروا كلش باه يبقي بشار بأي ثمن.

وجينا في حكاية روسيا

روسيا. وايران رغم انهم حلافاء الا انهم لدهم نقاط تنافس لوكان تركز عليها امريكا تقضي عليهم لزوج



قبل تحرير سوريا

روسيا كانت تشوف في بشار ورقة استراتيجية باش ترجع بقوة للساحة العالمية بعد ما ضعف نفوذها في التسعينات.



إيران كانت السبّاقة في دعم النظام: بالسلاح، بالمليشيات، بالمستشارين. كانت تعتبر سوريا خط دفاع أول ضد إسرائيل، وهمزة وصل لحزب الله.



روسيا ما دخلتش بقوة في البداية، خلات إيران تدير الشغل الميداني، ووقفت مع النظام دبلوماسيًا فقط.





لكن في 2015، كي بدا النظام ينهار، روسيا دخلت رسميًا بقواعدها الجوية وغاراتها، وقلبت الكفة. ومن هنا، بدا يظهر التنافس الخفي بين روسيا وإيران

ومن 2015 حتى 2024



روسيا بدات تحاول تقزم دور إيران في الداخل السوري.

حبّت تكون هي الفاعل السياسي والعسكري الأول.

حبّت تخرج صورة سوريا المستقرة المدعومة من روسيا، مش دولة مليئة بالميليشيات الإيرانية.



صرا تضارب مصالح بين روسيا وإيران في عدة نقاط:

شكون يتحكم في الاقتصاد السوري؟

شكون يعيد الإعمار؟

شكون يسيطر على القرار الأمني؟

شكون يسيطر من جانب العسكري؟

بشار لعب بمكر و على التوازن بين الطرفين: يستغل الروس في العلن، والإيرانيين في الخفاء.



روسيا تبان في الصورة الدولية.

إيران تبقى على الأرض، في مؤسسات الدولة، في المخابرات، وحتى في الجيش

وبدات مشاحنات الغير المباشر:

روسيا ضغطت باش تُقصى بعض الميليشيات الموالية لإيران.

إيران تحركت ضد ضباط محسوبين على روسيا.

والجيش السوري الحر بدا يلاحظ صراع ولاءات داخل النظام نفسه.

ومع حرب روسيا على اوكرانيا لي فرض على روسيا انها تفرغ بعض قواعد في سوريا قدر الجيش سوري يدخل لعدد من مناطق ويحررها بدعم امركي اخرها حلب لي تفاهمت مع قوات قسد وخرجت منها

ونروحوا لقضية الفلسطينية



من أكبر التناقضات في المشهد العربي هو خذلان الحكومات العربية للقضية الفلسطينية( الحكومات وليست شعووب)

مع مرور الوقت، تراجعت اغلب الدول على الدعم الحقيقي وتحولت القضية لخطابات مناسباتية بلا موقف فعلي هذا لي خلى ايران لبلاصة باه تلعب ثماك ، وقدّمت روحها كـ "المدافع الوحيد عن فلسطين"، خاصةً عبر دعمها لحماس والجهاد الإسلامي.



إيران دخلت على الخط، وولات عندها كلمة في غزة، وذراع عسكري عبر فصائل المقاومة. وهاك تشوف اليوم، فلسطين راهي في قلب الصراع الإيراني-الإسرائيلي (حزب الله لبناني شيعي/صواريخ اليمني الحوثي )، مش العربي-الإسرائيلي

وهذا ماشي حبًا في فلسطين، بل ورقة ضغط في يد طهران تستعملها وقت ما تحب، باش تساوم بيها في ملفات أخرى.



حاصووول قاع من هذا :





اولا باه يجي واحد ويقول حماس شيعة اقرا تاريخ مليح ياوليدي



تانيا باه واحد يحل فمو امريكا وشنهي قااع حنا معنا رووس

روس اذا دخلت لدازاير تدي بتروول وتبني قواعد وتوسع نفوذها ماشي حبافيكم غير باه ترجع. مكانتها ولي يحل فمو ويقول بلادي تقتلو

وتحتك ياسر بالجزائر لانها عندا اذرع في شرق بقالها الغرب املا طاحت على جزائر لانها عندها قرار مستقل نسبيا



وباه يجي واحد ويقول احمد الشرع الملقب بالجولاني تابع لامريكا. لالا امريكا تشبع في كرش اسرائ

يل طبختلها سوريا على نار هادئة امريكا علاه كانت تدعم في الجيش الحر في سوريا ؟!!علاه ماشي حبًا في الشعب السوري، ولا لأنو نظام بشار كان ظالم (رغم أنو فعلاً كان)، لكن لأنو كانت كاينة خطة كبيرةوفرصة ذهبية باش تضرب عصفورين بحجرة:1. تسقط نظام العدو لحليفتها إسرائيل.2. وتقص نفوذ إيران وروسيا ، وتقطع الطريق على الهلال الشيعي الممتد من طهران لبيروت.لانو هذا الطريق يفتح الدعم العسكري لحزب الله ويحيط بإسرائيل من الشرق والشمال أمريكا حبت تكسر هاد الخطهنا تفهم ياااسر اموور. في منطقة شرق اوسط اغلبهامسيطرة عليها ايراندات العراق سوريا لبنان واليمن ...الخوقالها النتن بعظمة لسانو اكبر مخاوفنا ايران لانإيران كانت لاعب أساسي في المنطقة، وحليف وفيّ لبشار. عبر سوريا، كانت تمرر السلاح لحزب الله في لبنان، وتوسّع وجودها العسكري قرب حدود إسرائيل. ولهذا إسرائيل هادئة مع نظام الأسد لسنين ، وما كانش خطر مباشر. بصح منين بدات إيران تبني قواعد وتنقل صواريخ، إسرائيل بدات تضرب وخافت على روحهاوهنا بدات امريكا وتدعم في ثورة سورية دعم كبير وكي تحررت سوريا نحت يدها خلاتها بينها وبين اسرائيلباه تنفذ خطتها بانشاء. دولتها بعييد شركي شغل قتلها انا نعجن ونتي قرصيونعرفوا بلي امريكا.اول ما انتهت الحرب الباردةوسقط الاتحاد السوفياتي، أمريكا ولات القطب الوحيد، دارت قانون دولي وطبقاتو على حذافيرو. باه تخلي كامل دول تشوفها هي صح. كيما قانون حق الشعوب في تقرير مصيرها لي كانت نقطة قوة في تحرير عدة شعوب من الاستعمار انذاك ومنبعد كي عرفت انها سيطر ت على معظم دول من خلال تحالفات قروض ديون ولات تفرض "قوانين دولية" على حسابها وكلشي خضع ليها منظمات تدخلات باسم الديمقراطية. ....بانت على حقيقتها ولات تكشر على أنيابها. كيما الكنة جديدة اول مرة تمد وتحب وتضحك وتود وترفد ووو ومنبعد كي تثبت تبان وتبدا تكشرالخطوة الجاية؟أمريكا ما راحش توقف. رايحة تزيد تضغط على لبنان (بسبب حزب الله) والعراق (بسبب الميليشيات الشيعية) باش تقلّص النفوذ الإيراني، اللي يعتبر أكبر خطر بالنسبة لإسرائيل، كيما قالها نتنياهو بلسانو.ومزال امريكا دير مهم عدها تنح نفود ايران لي هو يد روسيا في الشرق الاوسطومنيش ندافع على ايران لانها مهيش بعيدة على امريكالانو شفنا سجن صيدناياالوجه البشع للتحالف إيران الشيعي مع سوري العلويوراح يبقى وصمة عار في تاريخ البشرية. تعذيب، قتل، إعدامات جماعية... تحت عين النظام وبدعم إيران روسي ، لي يديروا كلش باه يبقي بشار بأي ثمن.وجينا في حكاية روسياروسيا. وايران رغم انهم حلافاء الا انهم لدهم نقاط تنافس لوكان تركز عليها امريكا تقضي عليهم لزوجقبل تحرير سورياروسيا كانت تشوف في بشار ورقة استراتيجية باش ترجع بقوة للساحة العالمية بعد ما ضعف نفوذها في التسعينات.إيران كانت السبّاقة في دعم النظام: بالسلاح، بالمليشيات، بالمستشارين. كانت تعتبر سوريا خط دفاع أول ضد إسرائيل، وهمزة وصل لحزب الله.روسيا ما دخلتش بقوة في البداية، خلات إيران تدير الشغل الميداني، ووقفت مع النظام دبلوماسيًا فقط.لكن في 2015، كي بدا النظام ينهار، روسيا دخلت رسميًا بقواعدها الجوية وغاراتها، وقلبت الكفة. ومن هنا، بدا يظهر التنافس الخفي بين روسيا وإيرانومن 2015 حتى 2024روسيا بدات تحاول تقزم دور إيران في الداخل السوري.حبّت تكون هي الفاعل السياسي والعسكري الأول.حبّت تخرج صورة سوريا المستقرة المدعومة من روسيا، مش دولة مليئة بالميليشيات الإيرانية.صرا تضارب مصالح بين روسيا وإيران في عدة نقاط:شكون يتحكم في الاقتصاد السوري؟شكون يعيد الإعمار؟شكون يسيطر على القرار الأمني؟شكون يسيطر من جانب العسكري؟بشار لعب بمكر و على التوازن بين الطرفين: يستغل الروس في العلن، والإيرانيين في الخفاء.روسيا تبان في الصورة الدولية.إيران تبقى على الأرض، في مؤسسات الدولة، في المخابرات، وحتى في الجيشوبدات مشاحنات الغير المباشر:روسيا ضغطت باش تُقصى بعض الميليشيات الموالية لإيران.إيران تحركت ضد ضباط محسوبين على روسيا.والجيش السوري الحر بدا يلاحظ صراع ولاءات داخل النظام نفسه.ومع حرب روسيا على اوكرانيا لي فرض على روسيا انها تفرغ بعض قواعد في سوريا قدر الجيش سوري يدخل لعدد من مناطق ويحررها بدعم امركي اخرها حلب لي تفاهمت مع قوات قسد وخرجت منهاونروحوا لقضية الفلسطينيةمن أكبر التناقضات في المشهد العربي هو خذلان الحكومات العربية للقضية الفلسطينية( الحكومات وليست شعووب)مع مرور الوقت، تراجعت اغلب الدول على الدعم الحقيقي وتحولت القضية لخطابات مناسباتية بلا موقف فعلي هذا لي خلى ايران لبلاصة باه تلعب ثماك ، وقدّمت روحها كـ "المدافع الوحيد عن فلسطين"، خاصةً عبر دعمها لحماس والجهاد الإسلامي.إيران دخلت على الخط، وولات عندها كلمة في غزة، وذراع عسكري عبر فصائل المقاومة. وهاك تشوف اليوم، فلسطين راهي في قلب الصراع الإيراني-الإسرائيلي (حزب الله لبناني شيعي/صواريخ اليمني الحوثي )، مش العربي-الإسرائيليوهذا ماشي حبًا في فلسطين، بل ورقة ضغط في يد طهران تستعملها وقت ما تحب، باش تساوم بيها في ملفات أخرى.حاصووول قاع من هذا :اولا باه يجي واحد ويقول حماس شيعة اقرا تاريخ مليح ياوليديتانيا باه واحد يحل فمو امريكا وشنهي قااع حنا معنا رووسروس اذا دخلت لدازاير تدي بتروول وتبني قواعد وتوسع نفوذها ماشي حبافيكم غير باه ترجع. مكانتها ولي يحل فمو ويقول بلادي تقتلووتحتك ياسر بالجزائر لانها عندا اذرع في شرق بقالها الغرب املا طاحت على جزائر لانها عندها قرار مستقل نسبياوباه يجي واحد ويقول احمد الشرع الملقب بالجولاني تابع لامريكا. لالا امريكا تشبع في كرش اسرائيل طبختلها سوريا على نار هادئة









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