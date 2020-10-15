Bitcoin Mining

تعتبر النقود الورقية مركزية ويتم التحكم في طباعتها وتوزيعها من قبل الحكومة وبنكها المركزي. العملات المشفرة - وفي حالتنا بشكل أكثر تحديدًا - تعتبر عملة البيتكوين عملة لامركزية. مما يعني أنه لا يوجد لديه كيان حاكمة رئيسي مسؤول عن توزيع وإنشاء البيتكوين.

وهنا يأتي دور تعدين البيتكوين. تعدين البيتكوين هو عملية استخدام برنامج خاص لحل المعادلات الرياضية التي تزداد تعقيدًا. ما يفعله هؤلاء المعدنون بشكل فعال هو المساعدة في تأمين الشبكة من خلال الموافقة على المعاملات الأخيرة بقوتهم الحسابية. في المقابل يحصلون على عدد معين من عملات البيتكوين في المقابل. هذه هي الطريقة التي يتم بها صنع عملات البيتكوين الجديدة.

تبدو العملية بسيطة نسبيًا ، ولكن هناك إجابة على السؤال الواضح حول لماذا لا يقوم الجميع بتعدين البيتكوين إذا كان الأمر يتعلق ببساطة بتشغيل برنامج.

ما يفعله هؤلاء المعدنون في الواقع هو محاولة أن يكونوا أول عامل تعدين يتوصل إلى رقم سداسي عشري مكون من 64 رقمًا (يُعرف أيضًا باسم "التجزئة") أقل من أو يساوي التجزئة المستهدفة. لعدم وجود كلمة أفضل هذا هو التخمين في الشكل الرقمي. نظرًا لأن العدد الإجمالي للتخمينات الممكنة في حدود التريليونات ، فإن تعدين البيتكوين يصبح نشاطًا شاقًا ويستهلك طاقة الحوسبة.



هذا هو السبب في أن صناديق الاستثمار مثل Bitero مناسبة لتعدين البيتكوين. من خلال دمج أموال المستثمرين لدينا ، تستطيع Bitero الشراء في مجمعات تعدين البيتكوين الكبيرة ذات معدلات التجزئة العالية. وبهذه الطريقة يمكننا منح عملائنا الوصول إلى طريقة الاستثمار منخفضة المخاطر هذه وتقوية محفظتنا الاستثمارية ككل ، وكذلك مساعدة صناعة البيتكوين.