السلام عليكم

لقد وجدت في اللمة اناس اصحاب عقل و تجربة و لا يبخلون بالنصيحة

هذا ما دفعني لكتابة مشكلتي

لأني احترت و لم اعرف كيف اجد لها سبيلا للحل

ثم بسبب الواقع الذي قلما تجد من ينصحونك و لا يفضحونك

هذا ان لم يغدرونك و ربما يتمتعون بمشكلتك و ربما يزيدون صب الزيت على النار



اخواني و اخواتي انا متزوج و عندي اولاد و عندي سكن خاص

عايشين كيما الناس بل اقل من الناس

سكن قديم مهتريء و لباسنا قد الحال و الحمد لله على كل النعمة



عايشين في سعادة مع زوجتي و اولادي الصغار

مومنين و نخافوا الله و الحرام ما ندناوش ليه

كل العايلة يصلوا و يصوموا و يقراو القرآن

و قدنا و قد حالنا

ما نغشوا حتى واحد و البيت مفتوح للقريب و للبعيد



المشكلة

بدات قبل شي 10 ايام



زوجتي راحت ضيفة عند دار خويا قالوا مرته مريضة

راحت عندها بعد الظهر حتى للعصر



لكن رجعت ماهيش كيما راحت



راحت منورة و تضحك و كي رجعت رجعت متبدلة

بمجرد ما دخلت و انا في الدار في قلبي قلت مالها جا لونها متغير



دخلت ساكتة و حزينة



من ساعتها راهي ساكتة و مقلقة و تتقلق بسبب تافه

مثلا صباط يجي في طريقها يقلقها او مغرف تطيح من يدها

تبقى تصرخ و تعيط



باقي الوقت يدها على خدها

و احيانا تبكي

و جهها رجع اصفر



قلت ممكن يومين و راح ترجع كيما زمان

لكن لا

في اليوم الثالث فاتحها و قلت ليها خبريني ما بك

كاش حاجة حكيها او اذا راكي مريضة او محتاجة حاجة قولي

او محتاجة تبدلي جو مكان حتى مشكل نخرجك تحويسة خفيفة او نديك لأهلك ترتاحي

قالت ما تحكيش معايا مانيش مليحة و ما نروح حتى لبلاص



حاولت نضحكها او نلطف الجو شفت عينيها دمعوا

و راحت بعدتني



قلت معليش نصبر و نشوف لكن الامر راح زاد تعقد

بسبب تافه ضربت الاولاد ضرب عنيف و جرحتهم بالكلام

و دعات عليهم بالمرض و و و و



قلت للاولاد ما تتقلوش راهي مقلقة راح ترجع لصوابها

لكن بقات في نفس الامر

ساكتة او تبكي او تجرح بالكلام

عاودت فتحت معاها نقاش حسيت انها ماهيش في كامل وعييها

و تتصرف بطريقة غريبة



قلت ليها نديك لراقي او طبيب

رفضت الامر جملة و ما خلاتنيش نكمل كلامي



اليوم كان عندي امر

كي رجعت لقيتها ضاربة الاولاد و بطريقة همجية

و معها كلام جارح و دعوات ماهيش مليحة على الاولاد



الاولاد كي دخلت جاو عندي و بقاو يبكو ياااسر ياااسر و يشكو

قالولي امنا ماهيش طبيعية

و تصرفاتها ماهيش نيشان



لقيتها مبلعة الغرفة على روحها

في لحظة قلت ندخل عليها و نحذرها ما تعاودش تخوف الاولاد او تضربهم بعنف

لكن قلت نصبر معاها و نوسع بالي



الاكيد انها راحت لبيت خويا و هي في قمة السعادة و الضحك

و رجعت غير طبيعية



كي خرجت كنت في الدار و بقيت في الدار و كي رجعت كنت في الدار

يعني ما خرجتش و ما رحتش معاها

يعني شفتها خرجت و هي مليحة و رجعت و هي انسان اخر



مانيش عارف كاشما عملوا ليها

او عندها مس او خلل في حاجة



اتصلت براقي قال لازم رقية مباشرة ليها

و هي رفضت قالت لوكان تجيب راقي راح نخرج من البيت



راني محتار ما عرفتش كيف نتصرف​