تزوج بامرأة اكبر منو ب15سنة

السلام عليكو والله عندي وقت مدرتش موضوع

راجع هذا لاني مكنتش نقدر نعلق ما علينا

ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير

لندخل في صلب الموضوع

منذ مدة عيطتلي اختي

بدينا نهدرو حتاه جبدنا على واحد الطبيب يخدم معاها في السونطر كنت داويت عندو واحد الوقت ...قاتلي راه تزوج وراه السونطر اكل حاير فيه

قتلها ومن بعد ياك راح يتزوج علاه حايرين قاتلي وحدة تخدم معانا هي تاني طبيبة اكبر منو ب15سنة وقتلها ومن بعد

قاتلي عندها ولادها يقراو في الجاميعة قتلها ومن بعد قاتلي

متقدرش تجيب لولاد قتلها ومن بعد

قاتلي امو وابيه داوه رقاولو

او وعلاه رقاولو قاتلي قالو بلي سحراتو

....

خخخخ وانتهت المكالمة انو اختي سكرت في وجهي بعدما كتلتها بدمي البارد هههه

حابة نفهم حاجة الراجل حاب يتزوج بيها ياك حياتو مش حياتكم نتوما .... كبيرة صغيرة ان شاء الله منعرف واش

حياتو هو مش حياتكم نتوما

مدارش حاجة حرام ياك قصدها في لحلال

كون راجل تزوج بامرأة هو كبر منها ب20 يقولك يا هو راجل

نورمال ....

ارائكم تهمني

في حفظ الرحمن