تزوج بامرأة اكبر منو ب15سنة

منى كريم

منى كريم

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إنضم
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بلاد ربي الواسعة
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أنثى
السلام عليكو والله عندي وقت مدرتش موضوع
راجع هذا لاني مكنتش نقدر نعلق ما علينا
ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
لندخل في صلب الموضوع
منذ مدة عيطتلي اختي
بدينا نهدرو حتاه جبدنا على واحد الطبيب يخدم معاها في السونطر كنت داويت عندو واحد الوقت ...قاتلي راه تزوج وراه السونطر اكل حاير فيه
قتلها ومن بعد ياك راح يتزوج علاه حايرين قاتلي وحدة تخدم معانا هي تاني طبيبة اكبر منو ب15سنة وقتلها ومن بعد
قاتلي عندها ولادها يقراو في الجاميعة قتلها ومن بعد قاتلي
متقدرش تجيب لولاد قتلها ومن بعد
قاتلي امو وابيه داوه رقاولو
او وعلاه رقاولو قاتلي قالو بلي سحراتو
....
خخخخ وانتهت المكالمة انو اختي سكرت في وجهي بعدما كتلتها بدمي البارد هههه
حابة نفهم حاجة الراجل حاب يتزوج بيها ياك حياتو مش حياتكم نتوما .... كبيرة صغيرة ان شاء الله منعرف واش
حياتو هو مش حياتكم نتوما
مدارش حاجة حرام ياك قصدها في لحلال
كون راجل تزوج بامرأة هو كبر منها ب20 يقولك يا هو راجل
نورمال ....
ارائكم تهمني
في حفظ الرحمن
 
Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
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إنضم
25 سبتمبر 2007
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محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله
الراجل عادي يتزوج مراة اصغر منو بالصح العكس ما تصلحش لعدة اسباب
راني وفقت بسرعة على الموضوع لى عودة ان شاء الله
 
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