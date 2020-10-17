المسبة المقبلة اتمم الثلاث قرون !!💔

السلام عليكم هي تعتبر قصة مكتوبة على شكل خاطرة اتمنى ان تنال اعجابكماخذ نفسا عميقاغلق عيني وافتحهمايا ربي..... رحمتكعفوك.......صبي في الشارعمريضمتشرداتسائل يتيم... ام فقط فقير..بعد لحظات... يحمل عكازه ويكمل طريقهلفتني شيء.... لا يمد يده ان اعطاه الناس فلا يمانعيا صغيري المسكين....تقط قلبي اشلاءا...وارتعشت...لا ادري من سبق واعطى القرار للتوجه اليه هل رجلاي ام عقلي... فقط امشي... توجهت اليه... غلبتني العبراتسمعته يقول يتوسل: ارجوكي لا تبكي.... احس وكأني عالةاحس بالدونية ارجوكي... توقفي عن البكاء....توقفي....اتوقف وانظر اليه امسح عيني.. يقاطعني قبل ان أساله حتىحادث مرور... متنا فيه كلنا... وبقي جسدي فقط يحومويحوم... في العالم... ينتظر الفرج.... ينتظر اللحظة التي ينتقل فيها لبارئه... ويرزق بالجنةيبتسم.... ينير وجهه... مع الكلمة الاخيرة الجنة... يا اللهأقول كم عمرك.يقول بحكمة رجل كبير: عمري يزداد مع كل مسبة اسمعها.. مع كل استهزاء... مع كل ضربة... مع كل دمعة... مع كلسخرية... مع كل اهانة.... ويبتسمويردف كان عليك ان تقولي كم عمرك عند الحادثة لقلت لكعشر سنين....صدق من قال قسوة الدنيا وتجاربها تمنحك الحكمة...سحقا لواقع ومجتمع نعيش فيه....نظرت اليه فوجدته شارد...مسكته من يده.....وتوجهت لسيارتي....صعدنا وقبل ان اغلق الباب سمعت رجل يقول... هه لقد لعب عليك يا مسكينة انه فتى حقير ومخادعيدعي الحكمة والهدوء اسمعي احذرك تحت السواهي دواهي...انظر للفتى وكلام الرجل دخل من اذن وخرج من اذن اخرى...اجده يحبس في دمعه....اقول بمزاح خفيف:كم اصبح عمرك الانيقول: المسبة المقبلة اكمل الثلاث قرون