بدون عنوان 😅

classic girl
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 12 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 225
- النقاط
- 63
- محل الإقامة
- في مكان ما في هذه الأرض
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
وش راكم ؟ ان شاء الله تكونو بخير
ي حسرااااه على الايام لي كنت فيها هنا ف اللمة .. اني نقرا كل موضوع وندخل لملف كل عضو .. تالمو غبت بزااف هنا .. بعد 3 سنوات جيت والله توحشت اللمة وتوحشت خوتي لي هنا .. ان شاء الله ميكونش فاتني بزاف وان شاء الله منزيدش نغيب ..
ونتوما كيفاه حوالكم ؟ ان شاء الله بخير
وش راكم ؟ ان شاء الله تكونو بخير
ي حسرااااه على الايام لي كنت فيها هنا ف اللمة .. اني نقرا كل موضوع وندخل لملف كل عضو .. تالمو غبت بزااف هنا .. بعد 3 سنوات جيت والله توحشت اللمة وتوحشت خوتي لي هنا .. ان شاء الله ميكونش فاتني بزاف وان شاء الله منزيدش نغيب ..
ونتوما كيفاه حوالكم ؟ ان شاء الله بخير