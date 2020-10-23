بدون عنوان 😅

classic girl

classic girl

:: عضو مُشارك ::
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
225
النقاط
63
محل الإقامة
في مكان ما في هذه الأرض
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله
وش راكم ؟ ان شاء الله تكونو بخير
ي حسرااااه على الايام لي كنت فيها هنا ف اللمة .. اني نقرا كل موضوع وندخل لملف كل عضو .. تالمو غبت بزااف هنا .. بعد 3 سنوات جيت والله توحشت اللمة وتوحشت خوتي لي هنا ❤❤ .. ان شاء الله ميكونش فاتني بزاف وان شاء الله منزيدش نغيب ..
ونتوما كيفاه حوالكم ؟ ان شاء الله بخير
 
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