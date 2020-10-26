هل تشعرون أنتم أيضا بالتقصير😥😥

بعد الانجاب و كثرة المسؤوليات أصبح وقتي ضيقا و خصوصا بعد ولادة ابني حيث لم يبلغ السنة بعد، و قبل كل هذا أية متزوجة لديها مسؤوليات كثيرة فتقل عدد زياراتها سواءا لوالدي زوجها أو والديها هي أو المقربين من كبار السن......أنا انسانة عاطفية جدا و هذا أمر سلبي في مواطن و ايجابي في مواطن اخرى أي أتأثر بسرعة إن صح القولأحيانا أزور والد زوجي قبل وفاته فيفرح لذلك فرحا شديدا حتى أن زوجته كانت تقول تقول كشغل صبيتي الماء البارد على النار يتكالما و لا طونسيون تولي مليحة لأيام و ساعات نخاف يتقلق من اولادي نلقا العكس يفرح بيهم بطريقة عجيبةتماك نتمنى لوكان على الأقل نشوفو كل سمانة مصح ما نقدرش تماك نحس بالتقصيرجدي من جهة الأم منين نروحلو ربي يطول في عمرو و هو انسان صعب المزاج نقعد نضحك و نتمسخر معاه و الله يعجبو الحال و ساعات يقولي ريحي باتي معانا تالمون يحب نريح معاهم ندي على خاطرو و نروح ولكن بكل الأحوال نحاول نزورو و لكن تتباعد مدة الزيارات بسبب الظروف عندي طوموبيل و لكن كل يوم و ظرفو و في غياب الزوج تكثر المسؤوليات أكثر عكس ما يظنه البعض.....في العائلة توجد امرأة مقعدة من مدة و أخرى عاقر يفرحو بزااااااااف كيزورهم شخص و لوكان جات بيدي نطل عليهم على الأقل كل سمانة و لكن ما نقدرشو أخيرا والدياديما نحس روحي مقصرة و هذا أمر يؤرقني مع العلم كلما يسافر راجلي نقولهم أرواحو ريحو عندي بيسك راني ساكنة وحدي مؤخرا و لكن ما يبغوش و انا صعيبة نبات اكثر من يومين برا عندي ولاد و لهم احتياجاتهم و نلقى راحتي فداري أكثر و لكن نحاول ديما نزورهمو و لو يوما بيوم و خترات نبات معاهم و نفرحهم بما أستطيع و لكن ديما حاسة روحي مقصرة .....خصوصا كي نشوف فرحة بابا كي يولي من الخدمة و يلقاني معاهم و المشكل يحب نريح حتى سمانة و لا زوج و لكن ما نقدرشهل تشعرون بالتقصير أيضا و كيف نبر والدينا و عندنا عائلاتنا