ما لا تعرفيه عن التهاب الزائدة الدودية عند الأطفال

إلياس
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في كثير من الأحيان تلاحظ الأم أن طفلها يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو آلام في منطقة البطن، فتسارع بإعطائه بعض المضادات الحيوية وخافضات الحرارة، أو في بعض الأحوال قد تسأل صديقتها التي كان ابنها يعاني من بعض هذه الأعراض، لعلها تستفيد من خبرتها مع المرض..
ولكن دائما الحل المستبعد هو الذهاب إلى افضل دكتور جراحة اطفال فى مصر . ولهذا الأمر خطورة شديدة، حيث إن هذه الأعراض قد تتشابه مع أمراض التهاب الزائدة الدودية، وقد تنبئ عن انفجار الزائدة الدودية أصلا.
التهاب الزائدة الدودية:
التهاب يصيب الزائدة الدودية ويسبب آلامًا شديدة في منطقة البطن. وهو من الأمراض الغير شائعة في العالم، ولكنه يعد من أخطر الأمراض التي قد تحتاج لتدخل جراحي عاجل عن طريق احسن دكتور جراحة اطفال .
أعراض التهاب الزائدة الدودية:
ارتفاع درجة حرارة الجسم واستمرارها لعدة أيام.
الألم الشديد في منطقة البطن.
القيء.
الإسهال.
أسباب التهاب الزائدة الدودية:
حتى الآن لم يتم اكتشاف السبب الرئيسي وراء التهاب الزائدة الدودية، فهناك بعض الدراسات تقول إن السبب وراء التهاب الزائدة الدودية هو الانسداد الناشئ عن الطفيليات والمخاط، والتي تؤدي إلى تضخم الزائدة الدودية، ومن ثم حدوث الالتهاب.
مضاعفات التهاب الزائدة الدودية:
قد يؤدي التهاب الزائدة الدودية وعدم تشخيصها وعلاجها مبكرًا إلى انفجار الزائدة الدودية.
الأمر الذي قد يؤدي إلى عدة مخاطر، من أهمها:
انسداد قناة فالوب لدى الطفلة، وبالتالي تقل نسبة حصول الحمل فيما بعد.
انتشار المواد الضارة داخل الجسم.
تشخيص التهاب الزائدة الدودية:
تتشابه أعراض الزائدة الدودية مع أعراض عدة أمراض أخرى، ولذلك يجب البحث عن افضل دكتور جراحة اطفال فى القاهرة أو المحافظات الأخرى بعناية شديدة.
ويقوم الطبيب بفحص منطقة البطن، وإجراء بعض الضغطات على مناطق معينة في البطن ليتمكن من معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من التهاب في الزائدة الدودية أم لا..
وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية مثل تحاليل الدم والبول، وقد يلجأ أيضا إلى إجراء رنين مغناطيسي على منطقة البطن.
علاج التهاب الزائدة الدودية:
غالبًا ما يكون العلاج عن طريق استئصال الزائدة الدودية، وإعطاء المريض بعض المضادات الحيوية قبل وبعد العملية للتأكد من عدم تفشي العدوى داخل الجسم.
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ولكن دائما الحل المستبعد هو الذهاب إلى افضل دكتور جراحة اطفال فى مصر . ولهذا الأمر خطورة شديدة، حيث إن هذه الأعراض قد تتشابه مع أمراض التهاب الزائدة الدودية، وقد تنبئ عن انفجار الزائدة الدودية أصلا.
التهاب الزائدة الدودية:
التهاب يصيب الزائدة الدودية ويسبب آلامًا شديدة في منطقة البطن. وهو من الأمراض الغير شائعة في العالم، ولكنه يعد من أخطر الأمراض التي قد تحتاج لتدخل جراحي عاجل عن طريق احسن دكتور جراحة اطفال .
أعراض التهاب الزائدة الدودية:
ارتفاع درجة حرارة الجسم واستمرارها لعدة أيام.
الألم الشديد في منطقة البطن.
القيء.
الإسهال.
أسباب التهاب الزائدة الدودية:
حتى الآن لم يتم اكتشاف السبب الرئيسي وراء التهاب الزائدة الدودية، فهناك بعض الدراسات تقول إن السبب وراء التهاب الزائدة الدودية هو الانسداد الناشئ عن الطفيليات والمخاط، والتي تؤدي إلى تضخم الزائدة الدودية، ومن ثم حدوث الالتهاب.
مضاعفات التهاب الزائدة الدودية:
قد يؤدي التهاب الزائدة الدودية وعدم تشخيصها وعلاجها مبكرًا إلى انفجار الزائدة الدودية.
الأمر الذي قد يؤدي إلى عدة مخاطر، من أهمها:
انسداد قناة فالوب لدى الطفلة، وبالتالي تقل نسبة حصول الحمل فيما بعد.
انتشار المواد الضارة داخل الجسم.
تشخيص التهاب الزائدة الدودية:
تتشابه أعراض الزائدة الدودية مع أعراض عدة أمراض أخرى، ولذلك يجب البحث عن افضل دكتور جراحة اطفال فى القاهرة أو المحافظات الأخرى بعناية شديدة.
ويقوم الطبيب بفحص منطقة البطن، وإجراء بعض الضغطات على مناطق معينة في البطن ليتمكن من معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من التهاب في الزائدة الدودية أم لا..
وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية مثل تحاليل الدم والبول، وقد يلجأ أيضا إلى إجراء رنين مغناطيسي على منطقة البطن.
علاج التهاب الزائدة الدودية:
غالبًا ما يكون العلاج عن طريق استئصال الزائدة الدودية، وإعطاء المريض بعض المضادات الحيوية قبل وبعد العملية للتأكد من عدم تفشي العدوى داخل الجسم.
شاركني برايك