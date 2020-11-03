om donya
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أهمية الافرازات للرحم
الأعراض المتشابهة بين الحمل و الدورة الشهرية
هناك الكثير من الأعراض التي تحدث للمرأة كل شهر قبل الدورة وتتشابه مع أعراض بداية الحمل، وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون البروجستيرون الذي يرتفع في بداية الحمل وكذلك قبل الدورة الشهرية، وتتضمن العديد من الأعراض وليس فقط شكل افرازات الحمل قبل الدورة، هيا نتعرف عليها
- حماية الرحم من تواجد البكتيريا
- تساعد الرحم في التخلص من الخلايا الميتة
- تقوم بتنظيف المهبل.
- تساعد في حماية الرحم من بعض المشكلات والأمراض.
الأعراض المتشابهة بين الحمل و الدورة الشهرية
هناك الكثير من الأعراض التي تحدث للمرأة كل شهر قبل الدورة وتتشابه مع أعراض بداية الحمل، وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون البروجستيرون الذي يرتفع في بداية الحمل وكذلك قبل الدورة الشهرية، وتتضمن العديد من الأعراض وليس فقط شكل افرازات الحمل قبل الدورة، هيا نتعرف عليها
- الصداع.
- آلام في الظهر.
- تغير في المزاج مثل الشعور بالاكتئاب والتوتر
- الإمساك، وكذلك حدوث تقلصات في البطن.
- زيادة التبول.
- وجود ألم وانتفاخ في حجم الثدي.
- الشعور السريع بالتعب والإرهاق، مع الرغبة في النوم لفترة أطول.
- ازدياد الرغبة في تناول أطعمة معينة