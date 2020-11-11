اعلانات ومسابقات توظيف بالعديد من الولايات الوطن

karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 127
- النقاط
- 509
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اعلان توظيف بالادارة المدرسة العليا للاساتذة مسعود زغار بولاية سطيف
اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية لولاية الوادي
اعلان توظيف بمؤسسة الاستشفائية لمكافحة امراض السرطان لولاية سطيف
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لام والطفل بولاية معسكر
اعلان توظيف ببلدية القصبات ولاية باتنة
اعلان توظيف بمحافظة الغابات لولاية بسكرة
عرض عمل في شركة سونلغاز sonelgaz بولاية برج بوعريريج
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية غليزان
عرض عمل بشركة نفطال ولاية باتنة نوفمبر 2020
اعلان توظيف بمديرية الثقافة لولاية تندوف
اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية لولاية الوادي
اعلان توظيف بمؤسسة الاستشفائية لمكافحة امراض السرطان لولاية سطيف
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لام والطفل بولاية معسكر
اعلان توظيف ببلدية القصبات ولاية باتنة
اعلان توظيف بمحافظة الغابات لولاية بسكرة
عرض عمل في شركة سونلغاز sonelgaz بولاية برج بوعريريج
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية غليزان
عرض عمل بشركة نفطال ولاية باتنة نوفمبر 2020
اعلان توظيف بمديرية الثقافة لولاية تندوف