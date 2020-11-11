اعلانات ومسابقات توظيف بالعديد من الولايات الوطن

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
127
النقاط
509
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلان توظيف بالادارة المدرسة العليا للاساتذة مسعود زغار بولاية سطيف
اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية لولاية الوادي
اعلان توظيف بمؤسسة الاستشفائية لمكافحة امراض السرطان لولاية سطيف
اعلان توظيف بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لام والطفل بولاية معسكر
اعلان توظيف ببلدية القصبات ولاية باتنة
اعلان توظيف بمحافظة الغابات لولاية بسكرة
عرض عمل في شركة سونلغاز sonelgaz بولاية برج بوعريريج
اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لولاية غليزان
عرض عمل بشركة نفطال ولاية باتنة نوفمبر 2020
اعلان توظيف بمديرية الثقافة لولاية تندوف

 
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