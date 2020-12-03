تكريمات سنة 2020 أقسام الشريعة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,567
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم. ورحمة. الله وبركاته
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين كانوا شعلة أقسام الشريعة الاسلامية لسنة 2020
@اميرة المدائن
@ماغيكاي تشان
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@إلياس
@Ma$Ter@
نهديكم وسام
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
مع تحيات ادارة المنتدى
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين كانوا شعلة أقسام الشريعة الاسلامية لسنة 2020
@اميرة المدائن
@ماغيكاي تشان
@ناصر dz
@الطيب الجزائري84
@إلياس
@Ma$Ter@
نهديكم وسام
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا
مع تحيات ادارة المنتدى