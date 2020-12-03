أهم ما يجب معرفته من قبل مرضى السكر من النوع الأول والثاني

عليا مساوي
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الأنسولين مطلوب للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول وأحيانًا يكون ضروريًا للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، الحقنة هي الشكل الأكثر شيوعًا لتوصيل الأنسولين ولكن هناك خيارات أخرى بما في ذلك أقلام ومضخات الأنسولين، يجب حقن الأنسولين في نفس المنطقة العامة من الجسم من أجل الاتساق ولكن ليس في نفس المكان بالضبط، كما يجب أن يتم توصيل الأنسولين مع وجبات الطعام لمعالجة الجلوكوز الداخل إلى نظامك بشكل فعال، في هذا المقال نوضح لكم أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن مرض السكر والحقن بالأنسولين ونعرفكم أيضا بأهم منتجات طبية مطلوبة لمرضى السكر.
العلاج بالأنسولين
بمساعدة فريق الرعاية الصحية الخاص بك يمكنك العثور على روتين أنسولين يحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم بالقرب من المعدل الطبيعي ويساعدك على الشعور بالراحة ويتناسب مع نمط حياتك، وذلك على حسب درجة اصابتك بالسكر.
النوع الأول من مرضى السكر:
يبدأ الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول عادةً بحقنتين من الأنسولين يوميًا من نوعين مختلفين من الأنسولين ويتطور بشكل عام إلى ثلاث أو أربع حقن في اليوم من الأنسولين من أنواع مختلفة.
تعتمد أنواع الأنسولين المستخدمة على مستويات الجلوكوز في الدم. أظهرت الدراسات أن ثلاث أو أربع حقن من الأنسولين يوميًا تعطي أفضل تحكم في جلوكوز الدم ويمكن أن تمنع أو تؤخر تلف العين والكلى والأعصاب الناجم عن مرض السكري.
النوع الثاني من مرضى السكر:
قد يحتاج معظم المصابين بداء السكري من النوع 2 إلى حقنة واحدة يوميًا بدون أي حبوب داء السكري. قد يحتاج البعض إلى حقنة واحدة من الأنسولين في المساء (عند العشاء أو وقت النوم) جنبًا إلى جنب مع حبوب السكري.
تتوقف حبوب داء السكري أحيانًا عن العمل، ويبدأ الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 بحقنتين يوميًا من نوعين مختلفين من الأنسولين.
قد يتطورون إلى ثلاث أو أربع حقن من الأنسولين يوميًا.
أشكال حقن الأنسولين:
أقلام الأنسولين الشائعة تتميز عمومًا بشكل مختلف وحقيقة أنها تستخدم خرطوشة الأنسولين بدلاً من القارورة وما يميزها هو الـ وخز بدون الم.
تستخدم بعض أقلام الأنسولين خراطيش قابلة للاستبدال ، بينما يستخدم البعض الآخر خراطيش غير قابلة للاستبدال ويجب التخلص منها بعد استخدامها.
تستخدم معظم أقلام الأنسولين إبرًا لقلم الأنسولين قابلة للاستبدال ، والتي أصبحت قصيرة جدًا ورقيقة للغاية.
تأتي الخراطيش القابلة للاستبدال لأقلام الأنسولين بأحجام 3 و 1 مل ، على الرغم من أن 3 خراطيش أكثر شيوعًا وأصبحت سائدة. يتم التخلص من أقلام الأنسولين المعبأة مسبقًا عند استخدام الأنسولين الموجود داخل الخرطوشة. غالبًا ما يتم تسويق الأقلام المعبأة مسبقًا لمرضى السكر من النوع 2 الذين يحتاجون إلى استخدام الأنسولين.
ضبط مستوى الجلوكوز في الدم
تؤثر العديد من العوامل على مستويات الجلوكوز في الدم ، بما في ذلك ما يلي:
ماذا تأكل
قياس السكر
كم ومتى تمارس الرياضة
أين تحقن الأنسولين
عندما تأخذ حقن الأنسولين
مرض
ضغط عصبى
المراقبة الذاتية
يمكن أن يساعدك فحص مستوى الجلوكوز في الدم والاطلاع على النتائج في فهم كيفية تأثير التمارين أو الأحداث المثيرة أو الأطعمة المختلفة على مستوى السكر في الدم.
يمكنك استخدامه للتنبؤ بمستويات الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة في الدم وتجنبها.
يمكنك أيضًا استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات بشأن جرعة الأنسولين وطعامك ونشاطك.
نصيحة أخيرة بخصوص حقن الأنسولين
تناوب الموقع الحقن، يؤثر مكان حقن الأنسولين في جسمك على مستوى الجلوكوز في الدم.
يدخل الأنسولين الدم بسرعات مختلفة عند حقنه في مواقع مختلفة.
تعمل حقن الأنسولين بشكل أسرع عندما تُعطى في البطن.
يصل الأنسولين إلى الدم بشكل أبطأ قليلاً من أعلى الذراعين وحتى بشكل أبطأ من الفخذين والأرداف. يمنحك حقن الأنسولين في نفس المنطقة العامة (على سبيل المثال ، بطنك) أفضل النتائج من الأنسولين. وذلك لأن الأنسولين سيصل إلى الدم بنفس السرعة تقريبًا مع كل حقنة من الأنسولين.
لا تحقن الأنسولين في نفس المكان تمامًا في كل مرة، ولكن تحرك في نفس المنطقة.
يجب إعطاء كل حقنة أنسولين وقت الوجبة في نفس المنطقة العامة للحصول على أفضل النتائج. على سبيل المثال ، إعطاء حقنة الأنسولين قبل الإفطار في البطن وحقن الأنسولين قبل العشاء في الساق كل يوم يعطي نتائج مماثلة لجلوكوز الدم. إذا قمت بحقن الأنسولين بالقرب من نفس المكان في كل مرة ، فقد تظهر كتل صلبة أو رواسب دهنية زائدة. كلتا هاتين المشكلتين قبيحتان وتجعلان عمل الأنسولين أقل موثوقية. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من مكان حقن الأنسولين.
وننصحك بالاعتماد على اجهزة قياس السكر.
العلاج بالأنسولين
بمساعدة فريق الرعاية الصحية الخاص بك يمكنك العثور على روتين أنسولين يحافظ على مستوى الجلوكوز في الدم بالقرب من المعدل الطبيعي ويساعدك على الشعور بالراحة ويتناسب مع نمط حياتك، وذلك على حسب درجة اصابتك بالسكر.
النوع الأول من مرضى السكر:
يبدأ الأشخاص المصابون بمرض السكري من النوع الأول عادةً بحقنتين من الأنسولين يوميًا من نوعين مختلفين من الأنسولين ويتطور بشكل عام إلى ثلاث أو أربع حقن في اليوم من الأنسولين من أنواع مختلفة.
تعتمد أنواع الأنسولين المستخدمة على مستويات الجلوكوز في الدم. أظهرت الدراسات أن ثلاث أو أربع حقن من الأنسولين يوميًا تعطي أفضل تحكم في جلوكوز الدم ويمكن أن تمنع أو تؤخر تلف العين والكلى والأعصاب الناجم عن مرض السكري.
النوع الثاني من مرضى السكر:
قد يحتاج معظم المصابين بداء السكري من النوع 2 إلى حقنة واحدة يوميًا بدون أي حبوب داء السكري. قد يحتاج البعض إلى حقنة واحدة من الأنسولين في المساء (عند العشاء أو وقت النوم) جنبًا إلى جنب مع حبوب السكري.
تتوقف حبوب داء السكري أحيانًا عن العمل، ويبدأ الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 بحقنتين يوميًا من نوعين مختلفين من الأنسولين.
قد يتطورون إلى ثلاث أو أربع حقن من الأنسولين يوميًا.
أشكال حقن الأنسولين:
أقلام الأنسولين الشائعة تتميز عمومًا بشكل مختلف وحقيقة أنها تستخدم خرطوشة الأنسولين بدلاً من القارورة وما يميزها هو الـ وخز بدون الم.
تستخدم بعض أقلام الأنسولين خراطيش قابلة للاستبدال ، بينما يستخدم البعض الآخر خراطيش غير قابلة للاستبدال ويجب التخلص منها بعد استخدامها.
تستخدم معظم أقلام الأنسولين إبرًا لقلم الأنسولين قابلة للاستبدال ، والتي أصبحت قصيرة جدًا ورقيقة للغاية.
تأتي الخراطيش القابلة للاستبدال لأقلام الأنسولين بأحجام 3 و 1 مل ، على الرغم من أن 3 خراطيش أكثر شيوعًا وأصبحت سائدة. يتم التخلص من أقلام الأنسولين المعبأة مسبقًا عند استخدام الأنسولين الموجود داخل الخرطوشة. غالبًا ما يتم تسويق الأقلام المعبأة مسبقًا لمرضى السكر من النوع 2 الذين يحتاجون إلى استخدام الأنسولين.
ضبط مستوى الجلوكوز في الدم
تؤثر العديد من العوامل على مستويات الجلوكوز في الدم ، بما في ذلك ما يلي:
ماذا تأكل
قياس السكر
كم ومتى تمارس الرياضة
أين تحقن الأنسولين
عندما تأخذ حقن الأنسولين
مرض
ضغط عصبى
المراقبة الذاتية
يمكن أن يساعدك فحص مستوى الجلوكوز في الدم والاطلاع على النتائج في فهم كيفية تأثير التمارين أو الأحداث المثيرة أو الأطعمة المختلفة على مستوى السكر في الدم.
يمكنك استخدامه للتنبؤ بمستويات الجلوكوز المنخفضة أو المرتفعة في الدم وتجنبها.
يمكنك أيضًا استخدام هذه المعلومات لاتخاذ قرارات بشأن جرعة الأنسولين وطعامك ونشاطك.
نصيحة أخيرة بخصوص حقن الأنسولين
تناوب الموقع الحقن، يؤثر مكان حقن الأنسولين في جسمك على مستوى الجلوكوز في الدم.
يدخل الأنسولين الدم بسرعات مختلفة عند حقنه في مواقع مختلفة.
تعمل حقن الأنسولين بشكل أسرع عندما تُعطى في البطن.
يصل الأنسولين إلى الدم بشكل أبطأ قليلاً من أعلى الذراعين وحتى بشكل أبطأ من الفخذين والأرداف. يمنحك حقن الأنسولين في نفس المنطقة العامة (على سبيل المثال ، بطنك) أفضل النتائج من الأنسولين. وذلك لأن الأنسولين سيصل إلى الدم بنفس السرعة تقريبًا مع كل حقنة من الأنسولين.
لا تحقن الأنسولين في نفس المكان تمامًا في كل مرة، ولكن تحرك في نفس المنطقة.
يجب إعطاء كل حقنة أنسولين وقت الوجبة في نفس المنطقة العامة للحصول على أفضل النتائج. على سبيل المثال ، إعطاء حقنة الأنسولين قبل الإفطار في البطن وحقن الأنسولين قبل العشاء في الساق كل يوم يعطي نتائج مماثلة لجلوكوز الدم. إذا قمت بحقن الأنسولين بالقرب من نفس المكان في كل مرة ، فقد تظهر كتل صلبة أو رواسب دهنية زائدة. كلتا هاتين المشكلتين قبيحتان وتجعلان عمل الأنسولين أقل موثوقية. اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم تكن متأكدًا من مكان حقن الأنسولين.
وننصحك بالاعتماد على اجهزة قياس السكر.