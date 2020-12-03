التكريم السنوي لأفضل أعضاء منتدى فرغ واش في قلبك ـ 2020

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,921
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة و استحقاق
وهم:
@Andy_Delort
@sanaya
@منى كريم
@الفتاة الاميرة
نهديهم الوسام التالي
و اعضاء كان حضورهم مميزا
@الوهم
@ظل سيريالية
@tunisien93
نهديكم الوسام
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة و استحقاق
وهم:
@Andy_Delort
@sanaya
@منى كريم
@الفتاة الاميرة
نهديهم الوسام التالي
و اعضاء كان حضورهم مميزا
@الوهم
@ظل سيريالية
@tunisien93
نهديكم الوسام
آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.
مع تحيات ادارة المنتدى.
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