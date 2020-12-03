التكريم السنوي لأفضل أعضاء منتدى فرغ واش في قلبك ـ 2020

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,921
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تتقدم إدارة منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان لكل عضو أنار هذا المنتدى
ونذكر بالأخص شعلة هذه السنة
فقد كانت لهم مواضيع مميزة و نشاطا أميزا
فاستحقوا هذا التكريم عن جدارة و استحقاق

وهم:
@Andy_Delort
@sanaya
@منى كريم
@الفتاة الاميرة
نهديهم الوسام التالي

1.gif


و اعضاء كان حضورهم مميزا
@الوهم
@ظل سيريالية
@tunisien93
نهديكم الوسام

222.gif




آملين أن يستمر عطاؤكم
وتميزكم انتم وجميع الأعضاء
لأن اللمة تسمو بكم.




مع تحيات ادارة المنتدى.​
 
آخر تعديل:
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top