التكريم السنوي للاقسام الرياضية لسنة 2020

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,593
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته


ادارة منتدى اللمة الجزائرية تتقدم بالشكر والعرفان للأعضاء الذين كانوا مميزين في الأقسام الرياضية

@Djamel.Dz
@الفتى المغامر
@HAMZA USMA
@Andy_Delort

نهديكم وسام


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بارك الله فيكم
 
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