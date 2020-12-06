السلام عليكم...انا تعرفت على واحد في الجامعة..وطلب يتقدملي..وافقت..والحمد لله كانت نيتو حسنة..جا وتكلم مع أهلي..وأهلي وافقو عليه وتفاهمو على يوم لي يجييو فيه باه يديرو الشوفة..لحق نهار لي يجييو فيه..جات امو واختو وباباه..رحبنا بيهم ضيفناهم. وكانت الامور كلها مليحة..مي كاينة حاجة خلاتني نخاف ونتردد وهيا الوالدة تاعو..معاملتها وطريقة الكلام تاعها معجبتنيش..والله منيش نظلم في المرأة..مي حقيقة..كلامها كلو استفزازي..وكي دخلت باه نسلم عليهم وقعدت معاهم مشافتش فيا خلاص..قاعدة تحكي غير مع ماما ومع مرت خالي وانا تجاهل تام..كي دخل ابنها وقال وطلب رايها فيا قاتلو خي نت لي عجباتك..شغل قاتلو انا معندي مدخلني..كانت قادرة تقولو الله يبارك وتسكت..ايا لا علينا ومنبعد روحو..طفل نيتو من الاول راضي وقابل وجاب اهلو للتعرف برك..ونا ثاني راضية..وقابلة..مي كي شفت الام تاعو دير هكا مفهمتش وش ندير..بعد كي روحو فاتو يومين اتاصلت بيا قريبتهم قاتلي مبروك عليك وراهم حكاولي بلي جاو وشافوك وعجبهم الحال..وفي الأخير قاتلي جملة خلاتني نزيد نتأكد من نية أمو..قاتلي راهي قالت عجبتني عروس خالهم نحسبها هذيك هيا طفلة لي خيرها وليدي فرحت..مع العلم عروس خالي عروسة جديدة يعني مهيش كبيرةدك بقيت حايرة وش ندير انسانة متعرفنيش وجامي شافتني مام كي دخلت مخزرتش فيا وبدات تحكي هكا..ومنبعد وش دير! كيفاه راح نعيش مع انسانة مدارتليش قيمة ولا مفرحتش بخطبتنا..اعطيوني آرائكم حول الموضوع