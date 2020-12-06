مشكلتي يوم الخطبة..

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
51
السلام عليكم...
انا تعرفت على واحد في الجامعة..وطلب يتقدملي..وافقت..والحمد لله كانت نيتو حسنة..جا وتكلم مع أهلي..وأهلي وافقو عليه وتفاهمو على يوم لي يجييو فيه باه يديرو الشوفة..
لحق نهار لي يجييو فيه..جات امو واختو وباباه..رحبنا بيهم ضيفناهم. وكانت الامور كلها مليحة..
مي كاينة حاجة خلاتني نخاف ونتردد وهيا الوالدة تاعو..معاملتها وطريقة الكلام تاعها معجبتنيش..والله منيش نظلم في المرأة..مي حقيقة..كلامها كلو استفزازي..وكي دخلت باه نسلم عليهم وقعدت معاهم مشافتش فيا خلاص..
قاعدة تحكي غير مع ماما ومع مرت خالي وانا تجاهل تام..
كي دخل ابنها وقال وطلب رايها فيا قاتلو خي نت لي عجباتك..شغل قاتلو انا معندي مدخلني..كانت قادرة تقولو الله يبارك وتسكت..
ايا لا علينا ومنبعد روحو..طفل نيتو من الاول راضي وقابل وجاب اهلو للتعرف برك..ونا ثاني راضية..وقابلة..مي كي شفت الام تاعو دير هكا مفهمتش وش ندير..
بعد كي روحو فاتو يومين اتاصلت بيا قريبتهم قاتلي مبروك عليك وراهم حكاولي بلي جاو وشافوك وعجبهم الحال..وفي الأخير قاتلي جملة خلاتني نزيد نتأكد من نية أمو..قاتلي راهي قالت عجبتني عروس خالهم نحسبها هذيك هيا طفلة لي خيرها وليدي فرحت..مع العلم عروس خالي عروسة جديدة يعني مهيش كبيرة
دك بقيت حايرة وش ندير انسانة متعرفنيش وجامي شافتني مام كي دخلت مخزرتش فيا وبدات تحكي هكا..ومنبعد وش دير! كيفاه راح نعيش مع انسانة مدارتليش قيمة ولا مفرحتش بخطبتنا..

اعطيوني آرائكم حول الموضوع 😪
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


اهلا وسهلا بيك أختي الف مبروك ربي يكمللكم بالخير ان شاءالله
بانتلي امو ممكن حبت تخير لابنها وكي هو خير وحدو معجبهاش الحال
انا نقولك متخافي متترددي
راكم متفاهمين وقانعين ببعض
خطيبك هو الاساس
ننصحك نصيحة برك من اخت لاختها
اطلبي دارك وحدك باه متندميش مباعد
لانو حماة كيف هاذي تصمطلك حياتك
واذا كانت حماة خلاف انا حسب تجربتي الخاصة اطلبي دارك وحدك

وربي يكمللكم بالخير
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اوافق كلام الاخت في كلامها اطلب دار وحدك باش يكون صراع بينك وبين أمه باش يقعد القدر بينك و بين أمه ان شاء الله فيها خير ، ربي يهنيك و يجمع بينكم أن شاء الله تكوني أسرة متامسكة يسودها الاحترام المتبادل و المودة و الرحمة ، مبروك الف مبروك عليك
 
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