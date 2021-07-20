السلام عليكم

عيدكم مبارك

اما بعد

خاوتي وخوتاتي انا عضو قديم معاكم فالمنتدى عندي مشكلة وحبيت نشاركها معاكم

بلاك تقترحو عليا حلول فولله اني حيرة في امري



اولا انا تعرفت بانسانة متجلببة وكانت نيتي بيها الحلال ليس الا في اول ما.حكيت معاها قتلها تتيسر الامور ونجيك دارنا نخطبك من عائلتك وكلشي ، المهم بعد مرور 6 اشهر تماما وهنا كانت قربت مرحلة الخطوبة لي نورمارمو كنت راح نخطبها في سبتمتبر القادم المهم كنت نتقلاها احيانا وكنت نقولها مذبيا تكوني حلالي وان شاء وان شاء الله منتوشيكش فالحرام ومنكونش سبة انو ربي ميباركلناش فالعلاقة يعني كنت نخاف عليها من روحي .. حتى طاح عليا المشكل ..

انا انسان موظف ، المهم صراولي مشاكل كبار فالخدمة في هاذيك سمانة مقدرتش نحكي.معاها علما اني قبل كنت نحكي معاها بشكل يومي فالفيس، المهم هاذيك سمانة كانت تعيطلي وتالمو كان المشكل لي صرايلي كبير بزاف مكنتش قادر نركز مع اي انسان فدنيا وهي مقدرتش نعيطلها ولا ممبا نريبونديلها ومكنتش نفتح الفيس الا للضرورة مدة دقائق ونبلع علما اني مكنتش حاب نفولها مشاكل لي صاريلي بويس كانو بزاف كبار، المهم حتى في اليوم الرابع عيطتلها وقتلها عندي مشاكل واعذريني قاتلي مش سبة وانا وش دوري ونورمارمو تحكيلي مشاكلك ؟ المهم قتلها مش حاب نخلط بين مشاكلي وعلاقتنا .. مر اليوم هذاك ومبعد اليوم لي موراه دخلت للفيس تاني تزايدنا فالكلام ثم قتلها تصبحي بخير ...



بعدها خاوتي 15 يوم مجاني حتى اتصال وحتى ميساج منها حتى توسوست منها كي ندخل الفيس نصيبها اون لاين مي مبعتت حتى ميساج ، علما اني كنت ندخل مرة فالنهارين للفيس بسبب تعسر المشاكل ..

حت قلت ييني وبين روحي هذا الانسانة لي جبدت روحها ولي راني ناوي نتقدملها علاش منجربش نتاستيها .. كيما كان الحال فتحت حساب وبعتلها ميساجات نهارين لولين مريبونداتش حتى بعتلها ميساج قتلها يا بنت ناس ريبوندي راني نحتاجك في موضوع مهم ، عليه ريبوندات قاتلي وش الموضوع تماك قتلها انا انسان شفتك من زمان وحاب نجي نخطبك .. اذا توافقي ولا لا قاتلي انا منعرفكش قتلها مش مشكل انا وسمني فلان وكدا وكدا ونسكن كدا عطيتها معلومات خاطئة كليا ...

طلبت مني الصورة بعتهالها

قاتلي جامي شفتك قتلها وي بويسك نخدم شوية بعيد وكامل

المهم بعد دردشة على العيد والكبش والبوزلوف

قتلها معليش تمديلي نميرو يماك قاتلي واش السبب .. قتلها باش نمد ليما تحكي معاها

قاتلي يما معندهاش تيلفون

مبعد طلبت نميرو تاعها قتلها كي نكون راح نعيط اني نطلب منك تمدي تلفون ليماك ونجوزلها يما ويحكيو



المهم

خاوتي القصة راهي هنا ! واش راكم تشوفو انتم ؟



*اذا كنت انا غالط.معاها في شيء ؟

*اذا تستاهل نعطيها فرصة ولا نخرجلها فيها طاي طاي ونصارحها ونقولها انا هو ذاك الشخص ونقطع علاقتي بيها بشكل نهائي

*اذا منصارحها ما والوا ونجبد روحي كامل !



هاذي تتحسب خيانة ولا كيفااش !!

بالله عليكم ارشدوني فأني تآئه ومنيش حاب ندير قرار تعسفي