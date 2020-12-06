حكايات العالم الآخر

Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
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اووووو وأخيرا ولينا بموضوع في منتدى الهدرة والكلام بزاف ههههه

هذي السمانة كتبت الأخت السلطانة موضوع على العالم الآخر فكرتنا في زمان
السلسلة لي دارتها مع أني نخافها ههههههه

مواضيع سلسلة العالم الآخر

اليوم راح نكمل نكتب حكاية من حكايات الخوف
نصيحة عدم الدخول الدراري


أنا خاطيني هههه
أول حاجا لازم طفو الضوء
نهدرو شويا تعويذات هاهاهاه


كوارا جومارا هوان دومانجو جيلا تكو
أضربو طلة خفيفة

موراكم غير بلعقل محسيتو حتى حجا
أيا نبداو ضرك

في الأتوليي لي نخدم فيه مع ولاد عمتي جاي سواسوا قدام لبحر
يعني الأتوليي وديركت لبحر
وكيما تعرفو لبحر يدورو فيه بزاف هذوك 1607277205503.png لجنون
وصرات شحال من مرة فيه سمعنا الغناء والعياط في الليل
منذاك يديرو عرس ومنذاك ينوضوها تشقلالة
بصح مام سمعت بوذني مي ماكنتش نتامن مليح الخوف لي يردك ماتامنش ههههه

مرة كنت واقف في الليل مع وليد عمتي ونطلو للبحر شفنا واحد يصيد في الليل
بدينا نحكو على لجنون والخوف كيفاش مايخافش هذاك الراجل
حتى شفنا وحد الحاجة بيضة فوق الماء في وسط البحر 1607277418947.png
دخلت نجري نجيب المصباح باش نشوفو واشنو هذيك
جبتو وبدينا مركزين عليها ونتقربو كاين كاف ممبعد لبحر خاطرش ماشي رميلة

عم السكون المكان ونحن نترقب ذلك الشيء
وأعيننا مركزة عليه كامل واش كاين
حتى شفت حاجة طلعت من الكاف هاذاك خرجت من البحر وجاية لعندنا غير بلعقل
1607277595718.png
أنا حبست وخزرت في وليد عمتي هو شاف فيا
كلمة ماهدرناها
1607277645191.png
جرية وحدة للأتوليي الباب ماقدرتش نغلقها هههههه
شفنا كي شغل خيال كبير وعندو جنحين

وهناك في الأتوليي عندنا شامبرا نباتو فيها ديما ولي يجي يرقد يفيها يشوف حاجات هههه
بالمناسبة سميناه براهيم الجن هذاك هههههه
مرة وليد عمتي راقد هناك في الليل فطن شاف واحد واقف قدامو قالو شكون نتا
كي ما ردلوش بدى يقرى القرآن هذاك راح خرج من الصور 1607277908578.png

أصبر قبل ما تكمل تقرى طل منا ولا منا كاش ما كاين 1607278392294.png
ومرة وليد عمتي آخر كان راقد وسوطا فوق كرشو ناض مخلوع ههههه
ومرة تانيت كان يصلي في الأتوليي هناك وكان وحدو في الليل
والباب كانت موراه
هو يصلي سمع الباب نفتحت وجا واحد مشى موراه وصل قدامو عاود ولا راح
ههههه مات بالخلعة وكان في الليل واحد ما يجي لعندو 1607278057995.png
ومرة تانيت واحد صاحبنا في الصيف هبطنا عمنا وكي ولينا نشرنا لحوايج برا
في الليل كان رايح هو قالي نروح ندي حوايجي
كي راح يجيبهم نحاهم من الحبل
حتى ضربو واحد بدبزة 1607278167000.png
وطاح في الأرض هههههه
جا يجري مخلوع لعندنا هههههه 1607278236232.pngحنا شبعنا عليه ضحك بصح مخلط بالخوف ههههه

وكاين بزاف حكايات مانطولش عليكم برك
مام واش يصرى مي نبقاو ديما نخدمو هناك ونريحو هناك ههههه

نتمنى مانكونش خلعتكم كيما أنا راني نكتب وخايف هههه
ايا في مواضيع أخرى



سلامووووووووو






 
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