حكايات العالم الآخر

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:: عضو شرفي::
اووووو وأخيرا ولينا بموضوع في منتدى الهدرة والكلام بزاف ههههه
هذي السمانة كتبت الأخت السلطانة موضوع على العالم الآخر فكرتنا في زمان
السلسلة لي دارتها مع أني نخافها ههههههه
مواضيع سلسلة العالم الآخر
اليوم راح نكمل نكتب حكاية من حكايات الخوف
نصيحة عدم الدخول الدراري
أنا خاطيني هههه
أول حاجا لازم طفو الضوء
نهدرو شويا تعويذات هاهاهاه
كوارا جومارا هوان دومانجو جيلا تكو
أضربو طلة خفيفة
موراكم غير بلعقل محسيتو حتى حجا
أيا نبداو ضرك
في الأتوليي لي نخدم فيه مع ولاد عمتي جاي سواسوا قدام لبحر
يعني الأتوليي وديركت لبحر
وكيما تعرفو لبحر يدورو فيه بزاف هذوك لجنون
وصرات شحال من مرة فيه سمعنا الغناء والعياط في الليل
منذاك يديرو عرس ومنذاك ينوضوها تشقلالة
بصح مام سمعت بوذني مي ماكنتش نتامن مليح الخوف لي يردك ماتامنش ههههه
مرة كنت واقف في الليل مع وليد عمتي ونطلو للبحر شفنا واحد يصيد في الليل
بدينا نحكو على لجنون والخوف كيفاش مايخافش هذاك الراجل
حتى شفنا وحد الحاجة بيضة فوق الماء في وسط البحر
دخلت نجري نجيب المصباح باش نشوفو واشنو هذيك
جبتو وبدينا مركزين عليها ونتقربو كاين كاف ممبعد لبحر خاطرش ماشي رميلة
عم السكون المكان ونحن نترقب ذلك الشيء
وأعيننا مركزة عليه كامل واش كاين
حتى شفت حاجة طلعت من الكاف هاذاك خرجت من البحر وجاية لعندنا غير بلعقل
أنا حبست وخزرت في وليد عمتي هو شاف فيا
كلمة ماهدرناها
جرية وحدة للأتوليي الباب ماقدرتش نغلقها هههههه
شفنا كي شغل خيال كبير وعندو جنحين
وهناك في الأتوليي عندنا شامبرا نباتو فيها ديما ولي يجي يرقد يفيها يشوف حاجات هههه
بالمناسبة سميناه براهيم الجن هذاك هههههه
مرة وليد عمتي راقد هناك في الليل فطن شاف واحد واقف قدامو قالو شكون نتا
كي ما ردلوش بدى يقرى القرآن هذاك راح خرج من الصور
أصبر قبل ما تكمل تقرى طل منا ولا منا كاش ما كاين
ومرة وليد عمتي آخر كان راقد وسوطا فوق كرشو ناض مخلوع ههههه
ومرة تانيت كان يصلي في الأتوليي هناك وكان وحدو في الليل
والباب كانت موراه
هو يصلي سمع الباب نفتحت وجا واحد مشى موراه وصل قدامو عاود ولا راح
ههههه مات بالخلعة وكان في الليل واحد ما يجي لعندو
ومرة تانيت واحد صاحبنا في الصيف هبطنا عمنا وكي ولينا نشرنا لحوايج برا
في الليل كان رايح هو قالي نروح ندي حوايجي
كي راح يجيبهم نحاهم من الحبل
حتى ضربو واحد بدبزة
وطاح في الأرض هههههه
جا يجري مخلوع لعندنا هههههه حنا شبعنا عليه ضحك بصح مخلط بالخوف ههههه
وكاين بزاف حكايات مانطولش عليكم برك
مام واش يصرى مي نبقاو ديما نخدمو هناك ونريحو هناك ههههه
نتمنى مانكونش خلعتكم كيما أنا راني نكتب وخايف هههه
ايا في مواضيع أخرى
سلامووووووووو
يعني الأتوليي وديركت لبحر
وكيما تعرفو لبحر يدورو فيه بزاف هذوك لجنون
وصرات شحال من مرة فيه سمعنا الغناء والعياط في الليل
منذاك يديرو عرس ومنذاك ينوضوها تشقلالة
بصح مام سمعت بوذني مي ماكنتش نتامن مليح الخوف لي يردك ماتامنش ههههه
مرة كنت واقف في الليل مع وليد عمتي ونطلو للبحر شفنا واحد يصيد في الليل
بدينا نحكو على لجنون والخوف كيفاش مايخافش هذاك الراجل
حتى شفنا وحد الحاجة بيضة فوق الماء في وسط البحر
دخلت نجري نجيب المصباح باش نشوفو واشنو هذيك
جبتو وبدينا مركزين عليها ونتقربو كاين كاف ممبعد لبحر خاطرش ماشي رميلة
عم السكون المكان ونحن نترقب ذلك الشيء
وأعيننا مركزة عليه كامل واش كاين
حتى شفت حاجة طلعت من الكاف هاذاك خرجت من البحر وجاية لعندنا غير بلعقل
أنا حبست وخزرت في وليد عمتي هو شاف فيا
كلمة ماهدرناها
جرية وحدة للأتوليي الباب ماقدرتش نغلقها هههههه
شفنا كي شغل خيال كبير وعندو جنحين
وهناك في الأتوليي عندنا شامبرا نباتو فيها ديما ولي يجي يرقد يفيها يشوف حاجات هههه
بالمناسبة سميناه براهيم الجن هذاك هههههه
مرة وليد عمتي راقد هناك في الليل فطن شاف واحد واقف قدامو قالو شكون نتا
كي ما ردلوش بدى يقرى القرآن هذاك راح خرج من الصور
أصبر قبل ما تكمل تقرى طل منا ولا منا كاش ما كاين
ومرة وليد عمتي آخر كان راقد وسوطا فوق كرشو ناض مخلوع ههههه
ومرة تانيت كان يصلي في الأتوليي هناك وكان وحدو في الليل
والباب كانت موراه
هو يصلي سمع الباب نفتحت وجا واحد مشى موراه وصل قدامو عاود ولا راح
ههههه مات بالخلعة وكان في الليل واحد ما يجي لعندو
ومرة تانيت واحد صاحبنا في الصيف هبطنا عمنا وكي ولينا نشرنا لحوايج برا
في الليل كان رايح هو قالي نروح ندي حوايجي
كي راح يجيبهم نحاهم من الحبل
حتى ضربو واحد بدبزة
وطاح في الأرض هههههه
جا يجري مخلوع لعندنا هههههه حنا شبعنا عليه ضحك بصح مخلط بالخوف ههههه
وكاين بزاف حكايات مانطولش عليكم برك
مام واش يصرى مي نبقاو ديما نخدمو هناك ونريحو هناك ههههه
نتمنى مانكونش خلعتكم كيما أنا راني نكتب وخايف هههه
ايا في مواضيع أخرى
سلامووووووووو