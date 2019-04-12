كيكة بسيطة بالشكولاته

المقادير :

3 بيض

كاس الا ربع سكر عادي مع ملعقتين كبار سكر ناعم

ملعقة صغيرة مرغرين

كاس الا ربع زيت

كاس الا ربع حليب

فرينة + كاكاو + 2 كيس خميرة الحلوى

سخني الفرن هو الاول

طلعو البيض فيه قرصة ملح مليح

ضيفو السكر تدريجا مع مواصلة الخلط بالخلاط الكهربائي ثم المرغرين ثم الزيت وطلعوه غاية

بعدها زيدو الحليب وخلطي

ثم الفرينة مع الكااكاو والخميرة بحيث يولي الخليط شاد روحو

فرغي الخليط في مول مدهون بالزيت ومرشوش بالفرينة

دخليها طيب

بعدما طيب كي تنحيها من الصينية قلبيها وشربيها السيرو - انا كان عندي وحد السيرو هه قصته قصة مرة جيت نحرق سكر كراميل وخدمتو مهم بعد اضافة الما راكم عارفين ديفوا يبقى شوي سكر كتل كتل مالا هداك عاودت زدتلو لما وغليتو غلية وخليته فالصلاجة حتى كي درت هد الكيكة شربته بيها

ثم صبي عليها خليط الشكولاتة