هل من مزيد من مواضع منتدى واش راك تهدر ؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

راني قريت كثير من مواضيع منتدى واش راك تهدر ، و في الحقيقة عجبتني بزااف فكرة الموضوع ينكتب بالدارجة (العامية) ومرات كثيرة كنت نطبع المواضيع ونقراها على التلاميذ في حصص المداومة في حالة غياب الأستاذ بحكم أنني مشرفة التربية في متوسطة .. و الحمد لله تلاقيتهم يتجاوبو بزاف ونتحاورو على الموضوع المطروح .. وكنت كل مرة نقول في بالي والله صاحب هاذ الموضوع يدي حسنات أمثال الجبال إن شاء الله لأنه راه يساهم في تربية أجيال .. و في الحقيقة حتى أنا تغيرت نظرتي لكثير من الأشياء بفضل مواضيعكم التربوية و النصائح لي توصل مباشرة للعقل و القلب.

جزاكم الله خيرا..

ونتمنى تزيدو توروني مواضيع أخرى جديرة بالقراءة خاصة اللي تتعلق بالمجتمع و الدين و التربية وبارك الله فيكم