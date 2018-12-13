فهرس التميّز منتدى واش راك تهدر 2019

- آن يعآلج قضيه آجتمآعيه ، آو عآده من آلعآدآت آلمنتشره،

آو غيرهآ من آلقضآيآ في شتى آلمجآلآت (يعني يكون ذآ فآئده)

- آن يكون آلموضوع جديد وحصري، يعآلج قضيه لم يتطرق لهآ من قبل،