فهرس التميّز منتدى واش راك تهدر 2019

لؤلؤة قسنطينة
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 أفريل 2013
- المشاركات
- 13,886
- الإعجابات
- 49,574
- النقاط
- 1,951
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- أنثى
الســـــــــلام عليــــــــــــكم ورحمـــــــــة الله وبركـــــــــاته
أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية
نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية
واش راك تهدر
{ منتدى الحيوية والنشاط }
المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة
في مواضيع متنوعة
منتدى عندو تاريخ كبير....
منتدى يحتاج للحصري والمميز
يحتاج ليكم يا أقلام اللمة الجزائرية
أهلا وسهلا بأحباب منتدى اللمة الجزائرية
نرحب بكم مع عام جديد متمنيين لكم الصّحة والعافية
واش راك تهدر
{ منتدى الحيوية والنشاط }
المنتدى اللي يقدرو الجزايريين يحكيو فيه بلغتهم الخاصّة
في مواضيع متنوعة
منتدى عندو تاريخ كبير....
منتدى يحتاج للحصري والمميز
يحتاج ليكم يا أقلام اللمة الجزائرية
كل موضوع مميز ينال ختم التميّز التالي:
وكل عضو يكون له موضوعين مميزين يتحصل على الوسام التالي
ملاحظة:
الموضوع آلمميز ترآعى فيه آلجوآنب آلآتيه حتى يستحق أن يطلق عليه لقب "موضوع مميز"
وحتى يستحق آن ينآل ختم آلتميز عن جدآره :
- آن لآ يخآلف شروط آلمشآركه في منتدى وآش رآك تهدر
- آن يعآلج قضيه آجتمآعيه ، آو عآده من آلعآدآت آلمنتشره،
آو غيرهآ من آلقضآيآ في شتى آلمجآلآت (يعني يكون ذآ فآئده)
- آن يكون آلموضوع جديد وحصري، يعآلج قضيه لم يتطرق لهآ من قبل،
آو لم يعطى لهآ حقهآ من آلكلآم وآلمنآقشه، بمعنى
أن لآ يكون من آلموآضيع آلمكرره آلمسبوق بيهآ من قبل
- يؤخذ بعين آلآعتبآر تنسيق آلموضوع وإخرآجه في حلّةٍ متميزة
رابط المواضيع المميزة لعام 2013 :
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر - متجدد -
رابط المواضيع المميزة لعام 2014
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2014
رابط المواضيع المميزة لعام 2015
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر2015
رابط المواضيع المميزة لعام 2016
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2016
رابط المواضيع المميزة لعام 2017
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2017
رابط المواضيع المميزة لعام 2018
قائمة المواضيع المميزة لمنتدى واش راك تهدر 2018
في انتظار تفاعلكم وانتظروا منا الجديد
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@لؤلؤة قسنطينة