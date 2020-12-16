خالتي زايخة تسلم عليكم

sanaya
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سلام لحباب نشالله راكم ملاح و غاية
بون قبل كلشي الخالة الزايخة راهي تسلم عليكم بزااااف
كنت في بسكرة قبل سمانة و وصاتني نسلم عليكم
و اللي معلابالوش الخالة الزايخة تسحر ترقي و تقرا الكفوف و الفنجان رحت كاشما نتعلم الصنعة قاتلي لالا غير هاذي منقبلهاش
المهم أول شخص راهي تسلم عليه و هبلتني عليه هو @الامين محمد مللي دخلت و هي تسقسي قاتلي مبقاش كامل يزورني من نهار دار دراهم و جبد روحو عليا أيا فهمت أنا ثاني علاش ولى ميطلش علينا ڨاع هكذا يا خونا نسيت المنتدى و العشرة علاجال مليار ماعليش ماعليش .....
المهم الخالة الزايخة قراتلي الطالع نتاع بعض الأعضاء و جيت نخبركم باش نتهنى
نبداو ب @منى كريم هاذي راح تتزوج عن قريب بوشكارة وقيلا كان من جماعة الكاشير و أبو كرش قد باباها ما قاري ما فاهم يعرف برك يسرق الدراهم
الله غالب نتي صحيبتي و نشتيك مصح هذا زهرك و هي قالت ...
أما @الوهم راح تجيب خمسة توام و العام اللي بعدو تزيد خمسة و زعما هي اللي حاسبة روحها كيدخل مولى البيت للدار تجري تستقبل فيه ووووو يولي يدخل للدار يلقاها كما هاك متخزرينيش بذيك النظرة زهرك هي قالت ماشي أنا
أما @ماغيكاي تشان راح تفتح مدرسة قرآنية للأولاد و مسكينة راح يهبلوها حتى تولي تجري موراهم برا و مبعد راح تدخل في كآبة و تعتزل المنتدى و الجامعة و كل شيء
هي قالت
@السلطانة راح تفتح صالون حلاقة و تكتب فيه تدخلي قردة تولي وردة مصح هي مسكينة متعرفش كامل كفاش تماكيي و لا دير بروشينغ أيا يولو لجان يستناو قدام المحل باش يخرجو المخلوقات العجيبة الغريبة و مبعد تحكمها لاپوليس بتهمة تغيير الكائنات الحية هاذا نموذج من خدمتها اللي تحب تحكم رونديفو قبل ما تحكمها الجدارمية
أما أنا قاتلي راح تشري الرانج اللي راكي تحلمي بيها كل يوم احم احم
آخر واحد حكاتلي عليه هو @الامين محمد اللي راهو هارب من وقت عرضت عليه الزواج كان يتلاقاها في السر بشأن الخلطات و البخور و يدي الصنعة باطل مصح نهار حكات على الزواج راهو هارب من بلاصة لبلاصة المهم قاتلي اعطيلو تصويرتي يتفكر ليام الزينة ككان يجي يشرب قهوة و نبداو نخدمو فلبخورات و العطورات
ااااه تفكرت قاتلي ثاني كاين معاكم واحد @Andy_Delort قاتلي هذا راح يطلع لفرنسا و يتزوج بڨاورية زين و دراهم يموت بالفرحة و مصح مور زواج يكتشف أنو الطفلة حابسة في مخها علاخر فنيانة علاخر مشنفة كل وقت حاجة ماتعجبها تتقلش ياسر تبكي بلا سبة و تضحك بلاسبة و ما تعرفش تهدر و نهار كامل مقابلة لمرايا و هي اصلا شابة ما خصها والو يندم و يولي يبكي و نهار يقرر يولي لبلادو يتزوج تكون جات موجة كورونا لمدة عشرين سنة و يتعاودو يغلقو المطارات بعيد الشر و يولي لدارها يبكي أووووليفاااااا سمحيلي راني وليت علاجالك و يولي لدارو و هو نهار كامل فالكوزينة و النتوياج و هي غير تتفرج في غامبول اشحفيك
متشوفش معايا هي قالت
هههههههههههه الموضوع للترفيه و الضحك و اللي غاضو الحال يقولي باش نبلوكيه خخخخخ
سلام
بون قبل كلشي الخالة الزايخة راهي تسلم عليكم بزااااف
كنت في بسكرة قبل سمانة و وصاتني نسلم عليكم
و اللي معلابالوش الخالة الزايخة تسحر ترقي و تقرا الكفوف و الفنجان رحت كاشما نتعلم الصنعة قاتلي لالا غير هاذي منقبلهاش
المهم أول شخص راهي تسلم عليه و هبلتني عليه هو @الامين محمد مللي دخلت و هي تسقسي قاتلي مبقاش كامل يزورني من نهار دار دراهم و جبد روحو عليا أيا فهمت أنا ثاني علاش ولى ميطلش علينا ڨاع هكذا يا خونا نسيت المنتدى و العشرة علاجال مليار ماعليش ماعليش .....
المهم الخالة الزايخة قراتلي الطالع نتاع بعض الأعضاء و جيت نخبركم باش نتهنى
نبداو ب @منى كريم هاذي راح تتزوج عن قريب بوشكارة وقيلا كان من جماعة الكاشير و أبو كرش قد باباها ما قاري ما فاهم يعرف برك يسرق الدراهم
الله غالب نتي صحيبتي و نشتيك مصح هذا زهرك و هي قالت ...
أما @الوهم راح تجيب خمسة توام و العام اللي بعدو تزيد خمسة و زعما هي اللي حاسبة روحها كيدخل مولى البيت للدار تجري تستقبل فيه ووووو يولي يدخل للدار يلقاها كما هاك متخزرينيش بذيك النظرة زهرك هي قالت ماشي أنا
أما @ماغيكاي تشان راح تفتح مدرسة قرآنية للأولاد و مسكينة راح يهبلوها حتى تولي تجري موراهم برا و مبعد راح تدخل في كآبة و تعتزل المنتدى و الجامعة و كل شيء
هي قالت
@السلطانة راح تفتح صالون حلاقة و تكتب فيه تدخلي قردة تولي وردة مصح هي مسكينة متعرفش كامل كفاش تماكيي و لا دير بروشينغ أيا يولو لجان يستناو قدام المحل باش يخرجو المخلوقات العجيبة الغريبة و مبعد تحكمها لاپوليس بتهمة تغيير الكائنات الحية هاذا نموذج من خدمتها اللي تحب تحكم رونديفو قبل ما تحكمها الجدارمية
أما أنا قاتلي راح تشري الرانج اللي راكي تحلمي بيها كل يوم احم احم
آخر واحد حكاتلي عليه هو @الامين محمد اللي راهو هارب من وقت عرضت عليه الزواج كان يتلاقاها في السر بشأن الخلطات و البخور و يدي الصنعة باطل مصح نهار حكات على الزواج راهو هارب من بلاصة لبلاصة المهم قاتلي اعطيلو تصويرتي يتفكر ليام الزينة ككان يجي يشرب قهوة و نبداو نخدمو فلبخورات و العطورات
ااااه تفكرت قاتلي ثاني كاين معاكم واحد @Andy_Delort قاتلي هذا راح يطلع لفرنسا و يتزوج بڨاورية زين و دراهم يموت بالفرحة و مصح مور زواج يكتشف أنو الطفلة حابسة في مخها علاخر فنيانة علاخر مشنفة كل وقت حاجة ماتعجبها تتقلش ياسر تبكي بلا سبة و تضحك بلاسبة و ما تعرفش تهدر و نهار كامل مقابلة لمرايا و هي اصلا شابة ما خصها والو يندم و يولي يبكي و نهار يقرر يولي لبلادو يتزوج تكون جات موجة كورونا لمدة عشرين سنة و يتعاودو يغلقو المطارات بعيد الشر و يولي لدارها يبكي أووووليفاااااا سمحيلي راني وليت علاجالك و يولي لدارو و هو نهار كامل فالكوزينة و النتوياج و هي غير تتفرج في غامبول اشحفيك
متشوفش معايا هي قالت
هههههههههههه الموضوع للترفيه و الضحك و اللي غاضو الحال يقولي باش نبلوكيه خخخخخ
سلام
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