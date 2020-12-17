عمن تبحث ؟؟؟ للجميع ادخل

بسم الله الرحمن الرحيم



يا مــن تبحث عن إنسان يفهمك



إنسان بمعنى كلمة الانسانيه؟؟



إنسان يكون صادقا معك ..



مخلصا لا يلتفت الى سواك،،لايبدلك بين عشية وضحاها كما تبدل الملابس والاثواب



انسان يضحي من اجلك،، ويبحث بأي وسيلة عن ارضائك واسعادك ..



يصبر على سيئات طباعك ..



يفهمك ويحس بك



تجده عندما تحتاجه الى جانبك،،



يساعدك حتى بالانصــات الى همومك دون تعب او ملل



انسان يمسح دمعتك قبل سقوطها على وجنتيك ..



انسان تعرف انك تعني له الكثير وانه لن يعوضك بكنوز الدنيا كلها



انــســان يحــبـــك بـــصـــدق



لــــــكــــــن



قبل أن تبحث عن كل هذه المواصفات



وقبل ان تميز بين هذا الانسان او ذاك.



هل بـــحــثــت عن نفس الشيء في داخـــــلك ..



هل تساءلت عن امكانية ان تكون لديك انت نفس ميزات الشخص الذي تبحث عنه؟



هل أنت ذلك الصادق المخلص المضحي ؟؟



هل انت ذلك المعطي بلا حدود و لا كلل؟؟



هل انت ذلك المحب الصادق؟؟



إبحث دائما عن الأفضل لكن إبحثه في داخلك أولاً



قبل أن تغوص في اعماق مشاعر المحيطين بك، وتقيم ميزاتهم وعيوبهم



إسبح في داخلك لتكتشف أعماقك ..



أصلح جــــــوهــــرك ومعدنك العميق



قبل أن تنشــد ذلك في غيرك



لو ان كل انسان بحــث عن هذه المواصفات بداخله قبل ان يبحث عنها فيمن حــوله



لأستقامت أمـــور كثيره،،و لتحسنت عــــلاقــاتنا الاجــتمـــاعيه الى حد كـــبـــير....





*هــمـــسه أخـــيـــره*



"لاتـــقل اني حاولت ان اكون كذلك لكن المجتمع سيء،،،حـــاول وحــاول



فبالتأكــــيـــــد ستــــجد من يـــفهـــمـــك



وســـيـــجــــدك هو ايــــضـــــا لتـــفهـــــمــــه" ​