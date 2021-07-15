هل تبحث عن انسان يفهمك؟؟

إلياس

إلياس

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ذكر
يا من تبحث عن إنسان يفهمك ...*

إنسان يكون صادقا معك ..*

مخلصا لا يلتفت الى سواك،،لايبدلك بين عشية وضحاها كما تبدل الملابس والاثواب*

انسان يضحي من اجلك،، ويبحث بأي وسيلة عن ارضائك واسعادك ..*

يصبر على سيئات طباعك ..*

يفهمك ويحس بك*

تجده عندما تحتاجه الى جانبك،،*

يساعدك حتى بالانصــات الى همومك دون تعب او ملل

انسان يمسح دمعتك قبل سقوطها على وجنتيك ..*

انسان تعرف انك تعني له الكثير وانه لن يعوضك بكنوز الدنيا كلها*

انــســان يحــبـــك بـــصـــدق*



لــــــكــــــن*

قبل أن تبحث عن كل هذه المواصفات*

وقبل ان تميز بين هذا الانسان او ذاك.*

هل بـــحــثــت عن نفس الشيء في داخـــــلك ..*

هل تساءلت عن امكانية ان تكون لديك انت نفس ميزات الشخص الذي تبحث عنه؟*

هل أنت ذلك الصادق المخلص المضحي ؟؟*

هل انت ذلك المعطي بلا حدود و لا كلل؟؟*

هل انت ذلك المحب الصادق؟؟*



إبحث دائما عن الأفضل لكن إبحثه في داخلك أولاً*

قبل أن تغوص في اعماق مشاعر المحيطين بك، وتقيم ميزاتهم وعيوبهم*

إسبح في داخلك لتكتشف أعماقك ..*

أصلح جــــــوهــــرك ومعدنك العميق*

قبل أن تنشــد ذلك في غيرك*

لو ان كل انسان بحــث عن هذه المواصفات بداخله قبل ان يبحث عنها فيمن حــوله*

لأستقامت أمـــور كثيره،،و لتحسنت عــــلاقــاتنا الاجــتمـــاعيه الى حد كـــبـــير....*



همساااااااااااات أخيره ***

"لاتـــقل اني حاولت ان اكون كذلك لكن المجتمع سيء،،،حـــاول وحــاول*

فبالتأكــــيـــــد ستــــجد من يـــفهـــمـــك*
وســـيـــجــــدك هو ايــــضـــــا لتـــفهـــــمــــه.،.،​
 
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