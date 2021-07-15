هل تبحث عن انسان يفهمك؟؟

يا من تبحث عن إنسان يفهمك ...*



إنسان يكون صادقا معك ..*



مخلصا لا يلتفت الى سواك،،لايبدلك بين عشية وضحاها كما تبدل الملابس والاثواب*



انسان يضحي من اجلك،، ويبحث بأي وسيلة عن ارضائك واسعادك ..*



يصبر على سيئات طباعك ..*



يفهمك ويحس بك*



تجده عندما تحتاجه الى جانبك،،*



يساعدك حتى بالانصــات الى همومك دون تعب او ملل



انسان يمسح دمعتك قبل سقوطها على وجنتيك ..*



انسان تعرف انك تعني له الكثير وانه لن يعوضك بكنوز الدنيا كلها*



انــســان يحــبـــك بـــصـــدق*







لــــــكــــــن*



قبل أن تبحث عن كل هذه المواصفات*



وقبل ان تميز بين هذا الانسان او ذاك.*



هل بـــحــثــت عن نفس الشيء في داخـــــلك ..*



هل تساءلت عن امكانية ان تكون لديك انت نفس ميزات الشخص الذي تبحث عنه؟*



هل أنت ذلك الصادق المخلص المضحي ؟؟*



هل انت ذلك المعطي بلا حدود و لا كلل؟؟*



هل انت ذلك المحب الصادق؟؟*







إبحث دائما عن الأفضل لكن إبحثه في داخلك أولاً*



قبل أن تغوص في اعماق مشاعر المحيطين بك، وتقيم ميزاتهم وعيوبهم*



إسبح في داخلك لتكتشف أعماقك ..*



أصلح جــــــوهــــرك ومعدنك العميق*



قبل أن تنشــد ذلك في غيرك*



لو ان كل انسان بحــث عن هذه المواصفات بداخله قبل ان يبحث عنها فيمن حــوله*



لأستقامت أمـــور كثيره،،و لتحسنت عــــلاقــاتنا الاجــتمـــاعيه الى حد كـــبـــير....*







همساااااااااااات أخيره ***



"لاتـــقل اني حاولت ان اكون كذلك لكن المجتمع سيء،،،حـــاول وحــاول*



فبالتأكــــيـــــد ستــــجد من يـــفهـــمـــك*

وســـيـــجــــدك هو ايــــضـــــا لتـــفهـــــمــــه.،.،​