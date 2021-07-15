هل تبحث عن انسان يفهمك؟؟

إلياس
:: أستاذ::
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يا من تبحث عن إنسان يفهمك ...*
إنسان يكون صادقا معك ..*
مخلصا لا يلتفت الى سواك،،لايبدلك بين عشية وضحاها كما تبدل الملابس والاثواب*
انسان يضحي من اجلك،، ويبحث بأي وسيلة عن ارضائك واسعادك ..*
يصبر على سيئات طباعك ..*
يفهمك ويحس بك*
تجده عندما تحتاجه الى جانبك،،*
يساعدك حتى بالانصــات الى همومك دون تعب او ملل
انسان يمسح دمعتك قبل سقوطها على وجنتيك ..*
انسان تعرف انك تعني له الكثير وانه لن يعوضك بكنوز الدنيا كلها*
انــســان يحــبـــك بـــصـــدق*
لــــــكــــــن*
قبل أن تبحث عن كل هذه المواصفات*
وقبل ان تميز بين هذا الانسان او ذاك.*
هل بـــحــثــت عن نفس الشيء في داخـــــلك ..*
هل تساءلت عن امكانية ان تكون لديك انت نفس ميزات الشخص الذي تبحث عنه؟*
هل أنت ذلك الصادق المخلص المضحي ؟؟*
هل انت ذلك المعطي بلا حدود و لا كلل؟؟*
هل انت ذلك المحب الصادق؟؟*
إبحث دائما عن الأفضل لكن إبحثه في داخلك أولاً*
قبل أن تغوص في اعماق مشاعر المحيطين بك، وتقيم ميزاتهم وعيوبهم*
إسبح في داخلك لتكتشف أعماقك ..*
أصلح جــــــوهــــرك ومعدنك العميق*
قبل أن تنشــد ذلك في غيرك*
لو ان كل انسان بحــث عن هذه المواصفات بداخله قبل ان يبحث عنها فيمن حــوله*
لأستقامت أمـــور كثيره،،و لتحسنت عــــلاقــاتنا الاجــتمـــاعيه الى حد كـــبـــير....*
همساااااااااااات أخيره ***
"لاتـــقل اني حاولت ان اكون كذلك لكن المجتمع سيء،،،حـــاول وحــاول*
فبالتأكــــيـــــد ستــــجد من يـــفهـــمـــك*
وســـيـــجــــدك هو ايــــضـــــا لتـــفهـــــمــــه.،.،
إنسان يكون صادقا معك ..*
مخلصا لا يلتفت الى سواك،،لايبدلك بين عشية وضحاها كما تبدل الملابس والاثواب*
انسان يضحي من اجلك،، ويبحث بأي وسيلة عن ارضائك واسعادك ..*
يصبر على سيئات طباعك ..*
يفهمك ويحس بك*
تجده عندما تحتاجه الى جانبك،،*
يساعدك حتى بالانصــات الى همومك دون تعب او ملل
انسان يمسح دمعتك قبل سقوطها على وجنتيك ..*
انسان تعرف انك تعني له الكثير وانه لن يعوضك بكنوز الدنيا كلها*
انــســان يحــبـــك بـــصـــدق*
لــــــكــــــن*
قبل أن تبحث عن كل هذه المواصفات*
وقبل ان تميز بين هذا الانسان او ذاك.*
هل بـــحــثــت عن نفس الشيء في داخـــــلك ..*
هل تساءلت عن امكانية ان تكون لديك انت نفس ميزات الشخص الذي تبحث عنه؟*
هل أنت ذلك الصادق المخلص المضحي ؟؟*
هل انت ذلك المعطي بلا حدود و لا كلل؟؟*
هل انت ذلك المحب الصادق؟؟*
إبحث دائما عن الأفضل لكن إبحثه في داخلك أولاً*
قبل أن تغوص في اعماق مشاعر المحيطين بك، وتقيم ميزاتهم وعيوبهم*
إسبح في داخلك لتكتشف أعماقك ..*
أصلح جــــــوهــــرك ومعدنك العميق*
قبل أن تنشــد ذلك في غيرك*
لو ان كل انسان بحــث عن هذه المواصفات بداخله قبل ان يبحث عنها فيمن حــوله*
لأستقامت أمـــور كثيره،،و لتحسنت عــــلاقــاتنا الاجــتمـــاعيه الى حد كـــبـــير....*
همساااااااااااات أخيره ***
"لاتـــقل اني حاولت ان اكون كذلك لكن المجتمع سيء،،،حـــاول وحــاول*
فبالتأكــــيـــــد ستــــجد من يـــفهـــمـــك*
وســـيـــجــــدك هو ايــــضـــــا لتـــفهـــــمــــه.،.،