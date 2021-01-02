قط جديد في البيت 😻 نوعه و خصائصه

مقتبسة من شيكولا هذه صورة للقط الذي تم تسميته ب شيكومقتبسة من شيكولا

فقط وجد ترحيبا حار بيننا لكن ماذا عن القطط ؟؟؟!

بالفعل بعض من القطط رحب و الآخر يرفض بشدة

القط جوني محبوب الجماهير رحب به فقط يوجد بعض اللعب القوي في الايام الاولى

اما الكوكو رمقه بنظرات حادة تحذيرية ههه

و القطة البيشة ^^ فتعطيه قتلة ع السريع يعني و ين صابته تعطيه طريحة^^ و هذا راجع لانه قريب تضع صغارها فهي قلقلة بشأنه مع ذلك متأكدة راح ترحب بيه في قادم الايام ههه

بالنسبة لنوع القط و بعض المعلومات عنه :

قط السيامي هو واحد من أوائل سلالات القطط الآسيوية شهرةً والمستمدة من سلالة ويتشيانمات، والويتشيانمات نوع أصلي من القطط والذي يرجع إلى الجذور التايلاندية والتي كانت تُسمى قديمًا بسيام.

اصل قطط السيامي ترجع سلالة قط السيامي في أصولها إلى سيام وهي منطقة في دولة تايلاند، ولقد تم وصفها للمرة الأولى ضمن فترة القرن الرابع عشر

خصائص قط السيامي القطط السيامية هي واحدة من أكثر سلالات القطط الأليفة شهرة في العالم، وإلى جانب شهرتها العالمية فهي تتمتّع أيضًا بقدر كبير من الذكاء بالإضافة إلى أنّها فضولية، وهي كذلك حيوانات أليفة ويمكن اعتبارها حيوانات صوتية بحيث تصدر أصواتًا أليفة عند مداعبتها؛ فهي تحب اللعب والتفاعل مع أصحابها، ويوجد هناك صنفان أساسيان من القط السيامي الأول المعروف بالتقليدي والثاني الحديث المعروف بالعرضي أي الذي يُستخدم لأجل العرض والمشاهدة؛ ويمكن التمييز بينهما حسب شكل الجسم وكذلك فإنه من السهل نوعًا ما التعرف على القط السيامي، وذلك من خلال عدة طرق منها من خلال ملامح الجسم والوجه والشعر الذي يغطي جسمه بالإضافة إلى سلوكياته.

من المشهور عن القط السيامي أنه يمتلك عيونًا زرقاء برّاقة، وقد تكون جفون عينيه ضيّقة وصغيرة ما يُعطي شكل اللوز، والجدير بالملاحظة أنّ ميّزة لون العيون الزرقاوية هي ميّزة متوفّرة بين كلٍّ من قطط السيامي الحديثة وقطط السيامي المستخدمة لأغراض العرض، وتولد جميع هذه السلالات بعيون ذات لون أزرق لامعة وفي المستقبل عندما تكبر يتحوّل لون عيونها إلى ألوان داكنة، ولكن تبقى عيونها بالتأكيد زرقاء طيلة بقاءها على قيد الحياة؛ ولذلك في مرحلة الطفولة لهذه القطط أي عندما تكون قططًا صغيرة لا يمكن التعرف عليها وتمييزها بشكل سهل عن طريق

كذلك يوجد القط السيامي او السيامو الهجين اي المختلط و يكون احد ابويه سيامو و الاخر عربي او من نوع اخر و يشبه القطة التي لدي

يقال له عندنا سيامو كروازي